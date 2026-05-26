Bilanciamento della stagione n. 9 di Tattiche Royale
26 maggio
Regnanti
Duchessa dei pugnali
Danni extra aumentati (dallo 0% al 20%). ▲
I pugnali della duchessa non erano abbastanza affilati, così abbiamo incrementato i danni bonus per darle più opportunità di brillare e completare le missioni del regnante.
Saggio dell'eco
Crescita dei PF per ogni livello stella ridotta del 14,2% (da 1,4 a 1,2). ▼
Sebbene l'Eco sia molto apprezzato per la resistenza che offre, l'avversario rimaneva un po' troppo penalizzato, perciò gli abbiamo diminuito la salute, in modo che non domini più così tanto il campo di battaglia.
Regina goblin
Punti ferita aumentati del 20% (da 10 a 12). ▲
L'esercito della regina può essere davvero devastante alla massima potenza, però richiede un po' di tempo per essere formato, quindi perdere durante i primi turni è un bel problema. Con più PF, la regnante dovrebbe avere più opportunità per rinforzarlo.
Gran sorvegliante
Durata degli effetti dello scudo: da 8 s a infinita (tranne lo Scudo stellare). ▲
Il punto di forza del gran sorvegliante è sempre stato quello di eccellere nei turni più lunghi. Per permettergli di esprimere meglio le sue capacità, ora gli scudi durano all'infinito, eccetto quello stellare.
Re Royale
Punti ferita ridotti del 16,7% (da 12 a 10). ▼
Il re Royale stava prendendo il sopravvento nell'arena semplicemente perdendo turni, cosa che gli consente di guadagnare più PF ed elisir, così gli abbiamo tolto un po' di salute per spingere i giocatori a passare prima all'azione.
Truppe
Cucciolo di drago
Punti ferita aumentati del 5,2% (da 760 a 800). ▲
Velocità di attacco aumentata del 16,5% (da 2 s a 1,67 s). ▲
Essere carini è già un bel vantaggio, ma non bastava al cucciolo di drago per ritagliarsi un posto in battaglia. Con la modifica di alcuni parametri, dovrebbe diventare una scelta strategica migliore sin dall'inizio.
Gigante
Costo in elisir aumentato del 33% (da tre unità a quattro). ▼
Causare danni in base alla salute massima dell'obiettivo è un'abilità troppo forte per soli tre elisir, perciò abbiamo aumentato il costo per riflettere meglio il valore di questo colpo.
Strega
Punti ferita degli scheletri ridotti a 100 (dal 20% dei PF della strega). ▼
Punti danno degli scheletri ridotti a 80 (dal 20% dei danni della strega). ▼
Tempi di ripristino ridotti del 16,7% (da 6 s a 5 s). ▲
Gli scheletri dipendevano un po' troppo dai PF della strega, ma ora la loro salute sarà separata da quella della loro leader. Questo li renderà un po' più fragili, però appariranno nell'arena più spesso.
Goblin cerbottaniere
Costo in elisiraumentato del 50% (da due unità a tre). ▼
Punti feritaaumentati del 28,6% (da 350 a 450). ▲
Danni aumentati del 25% (da 80 a 100 punti). ▲
Mini P.E.K.K.A
Costo in elisir aumentato del 50% (da due unità a tre). ▼
Punti feritaaumentati del 40% (da 500 a 700). ▲
Aggiunta una nuova abilità super.
Principe
Costo in elisir ridotto del 25% (da quattro unità a tre). ▲
Punti ferita ridotti del 18% (da 1100 a 900). ▼
Danni ridotti del 20% (da 150 a 120 punti). ▼
Draghi d'ossa
Costo in elisir aumentato del 100% (da due unità a quattro). ▼
Punti ferita aumentati del 60% (da 500 a 800). ▲
Velocità di attacco aumentata del 28,6% (da 1,4 s a 1 s).
Aggiunta una nuova abilità super.
Stregone
Costo in elisir aumentato del 100% (da due unità a quattro). ▼
Punti ferita aumentati del 100% (da 400 a 800). ▲
Danni aumentati dell'50% (da 80 a 120 punti). ▲
I parametri del goblin cerbottaniere, della mini P.E.K.K.A, del principe, del drago d'ossa e dello stregone sono stati modificati a seguito del nuovo costo in elisir.
Continua a regnare!
Il team di Clash Royale