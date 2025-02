La berserker è una nuova truppa da mischia da due unità di elisir e assomiglia a una bambina piccina e innocente, ma occhio a non farti fregare, perché i suoi attacchi sono tra i più rapidi del gioco! Ti sorprenderà sapere quante volte ha bisogno di far affilare le sue asce, ma d'altronde, se anche a te piacesse colpire le cose alla sua stessa velocità, saresti dal fabbro ogni giorno pure tu.

Rispetto alle altre truppe da due unità di elisir, come i pipistrelli o i goblin, la berserker agisce da sola e non in gruppo, può contare su una quantità maggiore di punti ferita e non viene eliminata immediatamente dalla maggior parte degli incantesimi, ma questa sua resistenza l'ha costretta a rinunciare a un bel po' di danni al secondo. Di conseguenza, fa' molta fatica quando si trova faccia a faccia con altre truppe da mischia.