Per coloro che ancora non sono arrivati all'arena 11, ci sarà l'evento del cavaliere evoluto, che avverrà negli stessi giorni di quello del gran cavaliere.

Corone richieste e ricompense

Nessuna corona : cassa d'oro.

10 corone : 250 carte del cavaliere.

20 corone : cassa colma d'oro.

30 corone: un frammento d'evoluzione del cavaliere.

Proprio come per il gran cavaliere, anche in questo caso dovrai superare tutte le soglie sei volte per vincere i sei frammenti richiesti per l'evoluzione del cavaliere.