Le modifiche di bilanciamento di ottobre
Le modifiche di bilanciamento del 6 ottobre
GLI INDEBOLIMENTI ⬇️
Stregone di ghiaccio eroico
Danni da congelamento ridotti del 49% (da 89 punti a 46).
Lo stregone di ghiaccio eroico dice che il suo amico, nonostante il sangue freddo, non è così spietato, ma noi non ci caschiamo. Per questo motivo, l'abilità ''Amico di ghiaccio'' non farà più fuori con un colpo solo scheletri e pipistrelli con l'effetto congelante.
Cannone evoluto
Danni del bombardamento ridotti del 7% (da 281 punti a 261).
Ormai l'arena è dominio del gigante sgherro e il cannone evoluto è completamente furib... Cioè, rimane comunque il miglior edificio del meta. Il bombardamento eliminerà sempre il goblin cerbottaniere, ma sarà un po' meno efficace a fermare le offensive più massicce.
Barile barbarico
Danni ridotti dell'8% (da 232 punti a 215).
Dopo che i barbari sono stati potenziati, il loro cugino rotolante è diventato in un batter d'occhio l'incantesimo mini più utilizzato, sia per velocizzare il ciclo delle carte sia per mantenere il controllo della battaglia. Adesso non riuscirà più a fermare all'istante gli spaccamuro.
Estrattore di elisir
Durata degli effetti aumentata del 18% (da 1 m e 33 s a 1 m e 50 s).
Velocità di produzione ridotta del 15% (da 13 secondi a 15).
Dopo il loro miglioramento, volevamo che i tre moschettieri rimanessero una scelta valida senza che dipendessero dall'estrattore di elisir. La sua PdE (produzione di elisir, un termine che ci siamo appena inventati) sarà più lenta, quindi ci vorrà di più per vedere i benefici della carta.
Gigante sgherro
Velocità dei colpi ridotta del 13% (da 1,5 secondi a 1,7).
Il gigante sgherro si è dimostrato un po' troppo tosto per essere una carta determinante volante, perciò abbiamo diminuito la velocità dei colpi per ridurre i danni causati e rimanere coerenti con la sua stazza.
Fantasma Royale
Punti ferita ridotti del 5% (da 1210 a 1152).
Il fantasma Royale ha smesso di infestare i mazzi Bridge Spam e quelli pensati per controllare l'arena, rivolgendo la sua attenzione verso quelli esca e a ciclo rapido. Togliendogli un po' di salute, dovremmo essere in grado di esorcizzarlo più facilmente.
Scheletri
Gli scheletri vengono schierati più vicini a sé stessi.
Oltre a essere una delle opzioni migliori per far ruotare le carte abbastanza velocemente, gli scheletri forniscono una potenza d'attacco e un diversivo particolarmente buoni. Ora che vengono schierati più vicini tra di loro, dovrebbero patire di più i danni ad area.
I POTENZIAMENTI ⬆️
Barile goblin
Velocità del primo colpo aumentata del 25% (da 0,4 secondi a 0,3).
Trivella goblin
Danni subiti dalle torri della corona allo schieramento della trivella aumentati a 20 punti (da zero).
Mastino lavico
Danni aumentati del 33% (da 53 punti a 71).
Velocità dei colpi ridotta del 15% (da 1,3 secondi a 1,5).
Domatrice di arieti
Danni aumentati dell'8% (da 250 punti a 271).
Spaccamuro
Danni aumentati del 7% (da 281 punti a 302).
Arco-X
Danni aumentati del 4% (da 58 punti a 61).
Abbiamo potenziato le carte determinati più deboli per portarle alla pari con i migliori demolitori di torri del gioco.
Monaco
Tempo di attivazione dell'abilità ridotto del 25% (da 0,93 secondi a 0,7).
L'età comincia a mostrare i suoi effetti sui riflessi del monaco, ma con questo miglioramento l'eroe dovrà meditare un po' di meno per attivare ''Aura protettiva''.
Tre moschettieri
Punti ferita aumentati del 3% (da 883 a 906).
Tre moschettieri sono già una forza della natura in termini di potenza di fuoco, ma tre moschettieri ancora più in salute dovrebbero essere più efficaci nelle fasi offensive.
LE MODIFICHE SOSTANZIALI 🔄
Cavaliere d'oro
Danni aumentati del 5% (da 161 punti a 168).
Portata dello scatto ridotta del 9% (da 5,5 caselle a 5).
Mesi fa, abbiamo corretto un errore che ha portato il cavaliere d'oro alla pari con le altre carte in grado di scattare. Ora, prende di mira il bordo del raggio di collisione di una carta, invece del centro, ma, per bilanciare la portata extra che questo cambio gli ha concesso, abbiamo deciso di ridurre la distanza dello scatto.
I PROBLEMI RISOLTI 🐛
Barbari scelti evoluti
Portata della visuale dell'attacco con le lance aumentata del 33% (da 4,5 caselle a 6).
I barbari scelti evoluti non ignoreranno più le truppe al di fuori del loro raggio visivo base mentre scagliano le lance.
Fantasma Royale
Danni aumentati dell'1% (da 261 punti a 263).
Questo cambio serve a risolvere un'incongruenza al livello 16 durante l'interazione con lo stregone elettrico.
Ricorda che i parametri mostrati qui si riferiscono a quelli del livello 11 di tutte le carte e che, molto spesso, le modifiche alla loro versione base influiscono anche sull'evoluzione e sulla versione eroica.
Ci vediamo nell'arena!
Il team di Clash Royale