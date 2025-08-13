Modifiche di bilanciamento a Tattiche Royale, 2v2 e risoluzioni di errori
Torna il 2v2 classico!
Ora potrai far nuovamente squadra con un altro giocatore nel 2v2 classico!
Giocaci direttamente dal menu di selezione delle modalità.
Modifiche di bilanciamento di Tattiche Royale
POTENZIAMENTI ⬆️
Non morti
Truppe maledette con due non morti aumentate del 100% (da una a due).
Truppe maledette con quattro non morti aumentate del 50% (da due a tre).
Il bonus dei non morti era troppo difficile da attivare e non era così forte come speravamo. Con questa modifica, sarà più facile attivarlo, soprattutto quando le truppe nemiche sono nascoste nelle retrovie.
Colossi
Durata dello scudo aumentata del 50% (da 8 secondi a 12).
Resistenza dello scudo con due colossi aumentata del 50% (dal 20% al 30% della salute).
Resistenza dello scudo con quattro colossi aumentata del 50% (dal 40% al 60% della salute).
Precedentemente, i sacrifici da fare per usare la particolarità dei colossi non valevano lo sforzo richiesto, visto che lo scudo non durava così tanto. Per questo motivo, abbiamo deciso di aumentarne la durata per favorire l'adozione di varie strategie.
Risoluzioni di errori
Risolto l'arresto anomalo del gioco che si verificava di tanto in tanto quando si toccava il campo di prova.
La sfida megastrategica non include più carte sopra il livello 15.
Risolto l'errore per il quale gli emblemi stagionali venivano assegnati involontariamente ad alcuni giocatori.
Ora le sfide possono essere nuovamente riavviate.
Ora l'attacco della macchina goblin a quattro stelle di Tattiche Royale è fedele alla descrizione della carta e colpisce sei obiettivi, invece di quattro.
Abbiamo migliorato le prestazioni del gioco.
Abbiamo inserito alcune piccole correzioni.