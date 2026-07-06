Modifiche di bilanciamento di luglio
Modifiche di bilanciamento del 6 luglio
INDEBOLIMENTI ⬇️
Mongolfiera eroica
Danni degli scheletri volanti ridotti del 20% (da 256 punti a 204).
Velocità dei colpi degli scheletri volanti ridotta del 22% (da 0,9 s a 1,1 s).
Dopo anni di addestramento militare, è normale che gli scheletri volanti a guida della mongolfiera eroica si siano fatti le ossa e guardino tutti dall'alto in basso (in tutti i sensi). Da adesso, però, non saranno più così letali, quando superano le linee nemiche.
Goblin eroici
Tempo di schieramento aumentato del 30% (da 1 s a 1,3 s).
I goblin eroici stanno mettendo costantemente in ombra le altre orde e spuntano sempre nei mazzi più forti del meta attuale, ma, con queste modifiche, sarà più semplice reagire alla Brigata dello stendardo.
Cavaliere eroico
Punti ferita dello scudo ridotti del 33% (da 768 a 512).
Già con dei baffi così, non gli farebbe un... baffo niente e nessuno, ma avere pure uno scudo scintillante resistentissimo sembrava un po' un baffo... ehm, una beffa.
Arciere magico eroico
Punti ferita del fantoccio ridotti del 57% (da 627 a 271).
Portata del teletrasporto ridotta del 30% (da 5 caselle a 3,5).
Portata del colpo triplo ridotta del 13% (da 15,5 caselle a 13,5).
L'arciere magico eroico se la cavava troppo bene quando era ora di tirarsi fuori dai guai. Adesso che la portata del teletrasporto è minore, acchiapparlo sarà più semplice.
Boia evoluto
Danni dalla breve distanza ridotti del 10% (da 268 punti a 240).
Portata dei colpi dalla breve distanza ridotta del 29% (da 3,5 caselle a 2,5).
Per fare in modo che il boia evoluto venga usato di più in situazioni specifiche, abbiamo diminuito un po' i danni dei colpi dalla breve distanza e la loro portata, che non supererà più quella dei draghi.
Minatore
Danni alle torri della corona ridotti del 16% (da 48 punti a 39).
In seguito all'indebolimento generale dei danni degli incantesimi contro le torri della corona, il minatore è tornato alla riscossa, ritagliandosi un posto un po' troppo ingombrante nella modalità Classificata. Le interazioni con le truppe rimangono le stesse, ma sarà meno bravo a smantellare le torri.
POTENZIAMENTI ⬆️
Lapide eroica
Costo dell'abilità ridotto a cinque elisir (da sei).
Numero di scheletri generati continuamente ridotto a zero (da due).
Punti ferita aumentati del 20% (da 3379 a 4044).
La rinascita della regina delle tombe sta avendo qualche problema per via della sua abilità da sei elisir un po' scomoda. Cambiando un po' i costi, dovremmo riuscire a consolidare il suo ruolo di carta determinante.
Cucciolo di drago
Danni aumentati del 5% (da 161 punti a 168).
Sebbene il cucciolo di drago evoluto se la cavi bene in alcuni mazzi più pesanti, lo stesso non si può dire della sua controparte normale. Vedremo come si comporterà l'evoluzione dopo aver inserito questo potenziamento.
Gigante elettrico
Punti ferita aumentati del 3% (da 3855 a 3952).
Siamo contenti delle ultime modifiche sostanziali fatte a questo bestione, ma ritenevamo che gli mancasse la salute necessaria per renderlo una minaccia offensiva costante.
P.E.K.K.A
Danni aumentati del 3% (da 816 punti a 842).
Quando si tratta di tank, la P.E.K.K.A rimane nell'ombra, quindi, con questo miglioramento ai danni, potrà fare secche certe carte con una quantità di salute media con un colpo solo.
Domatrice di arieti
Punti ferita aumentati del 4% (da 1697 a 1766).
La domatrice di arieti è stata sostituita da altri arieti e da altri domatori nella maggior parte dei mazzi del meta, ma d'ora in avanti avrà più possibilità di raggiungere le torri della corona.
Ricorda che i parametri mostrati qui si riferiscono a quelli del livello 11 di tutte le carte e che molto spesso le modifiche alla loro versione base influiscono anche sull'evoluzione e sulla versione eroica.
Ci vediamo nell'arena!
Il team di Clash Royale