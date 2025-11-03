Modifiche di bilanciamento di novembre
3 novembre
INDEBOLIMENTI ⬇️
Velocità di generazione aumentata dell'11% (da 1,9 a 2,1 secondi).
La capanna goblin ha assunto una posizione dominante in molti tipi di mazzo ed è diventata a tutti gli effetti la carta di controllo per eccellenza, mettendo in ombra altre carte del meta. Per questo, abbiamo deciso di ridurre la velocità di generazione dei goblin lancieri, per renderla meno affidabile in difesa e lasciare spazio ad altri edifici.
Estrattore di elisir
Velocità di produzione aumentata dell'8% (da 12 a 13).
Durata effetti aumentata dell'8% (da 1 minuto e 26 secondi a 1 minuto e 33 secondi).
Con le modifiche ai tre moschettieri e il suo utilizzo in costante crescita, l'estrattore di elisir riceverà un piccolo indebolimento. Il nostro obiettivo è rendere i tre moschettieri efficaci anche senza fare sempre affidamento sull'estrattore di elisir.
Spaccamuro
Danni ridotti del 10% (da 391 a 350).
Spaccamuro evoluti
Danni dei corridori ridotti del 6% (da 197 a 184).
Ultimamente, gli spaccamuro hanno fatto esplodere un po' troppe cose, offrendo troppa versatilità per una carta da 2 elisir, specialmente nella loro forma evoluta. Per questo, abbiamo ridotto i danni che causano per non far pesare troppo gli errori difensivi e riportarli in linea con le altre carte determinanti a basso costo.
Fantasma Royale evoluto
Danni ad area dei soldati fantasma ridotti del 49% (da 261 a 133).
L'evoluzione del fantasma Royale stava terrorizzando l'arena, e i suoi soldati fantasma colpivano duro quanto lui, perciò abbiamo fatto in modo che infliggano danni pari a quelli causati quando appaiono, invece di eguagliare l'attacco completo del fantasma Royale.
POTENZIAMENTI ⬆️
Mascalzoni
Danni del mascalzone aumentati del 6% (da 204 a 217 punti).
Il mascalzone dipende ancora troppo dalla sua controparte femminile per infliggere danni e ciò rende la carta troppo vulnerabile, soprattutto difronte agli incantesimi, specialmente se consideriamo il costo da 5 elisir. Per questo motivo, abbiamo deciso di potenziarlo, così potrà cavarsela anche senza l'aiuto delle ragazze.
Fenice
Punti ferita della fenice rigenerata aumentati del 25% (da 842 a 1052).
Danni della fenice rigenerata aumentati del 25% (da 174 a 217).
Per differenziare la fenice dalle altre truppe d'aria, abbiamo potenziato la sua meccanica di rinascita, infatti ora, quando rinasce, la fenice avrà le stesse statistiche di quella originale.
Imperatrice degli spiriti (a terra)
Punti ferita aumentati del 10% (da 1134 a 1244 punti).
Mentre la versione volante dell'imperatrice degli spiriti è in ottima forma, quella terrestre frena molti giocatori quando si tratta di utilizzarla, per questo abbiamo aumentato i suoi punti ferita in modo da renderla più resistente nei contrattacchi.
Principino
Danni della guardiana aumentati dell'8% (da 202 a 217).
Il principino non ha preso bene le modifiche al ciclo dei campioni della scorsa stagione, così abbiamo deciso di potenziare l'attacco della sua guardiana per aiutarlo a farsi nuovamente valere.
Trivella goblin evoluta
Unità generate alla fuga aumentate del 100% (da una a due).
La trivella goblin evoluta non reggeva il confronto con le altre evoluzioni, risultando spesso meno affidabile della versione base. Per aumentarne il potenziale offensivo, abbiamo annullato un indebolimento precedente e reintrodotto il secondo goblin che appare la prima volta che la trivella va sottoterra. Abbiamo anche corretto un bug che spingeva i goblin generati dopo ogni immersione direttamente contro le torri.
I PROBLEMI RISOLTI 🐛
Cavaliere d'oro
Ritardo dello scatto ridotto del 75% (da 0,2 a 0,05 secondi).
Abbiamo corretto un bug per cui il cavaliere d'oro inseguiva all'infinito una truppa in fuga. In precedenza, iniziava lo scatto, poi si fermava per 200 millisecondi prima di partire e, se la truppa usciva dal raggio dello scatto durante quella pausa, lui continuava a inseguirla. Ora il ritardo è ridotto a 50 millisecondi, così sarà molto più probabile che il cavaliere scatti verso le truppe che si stanno allontanando.
Ci vediamo nell'arena!
