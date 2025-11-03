Abbiamo corretto un bug per cui il cavaliere d'oro inseguiva all'infinito una truppa in fuga. In precedenza, iniziava lo scatto, poi si fermava per 200 millisecondi prima di partire e, se la truppa usciva dal raggio dello scatto durante quella pausa, lui continuava a inseguirla. Ora il ritardo è ridotto a 50 millisecondi, così sarà molto più probabile che il cavaliere scatti verso le truppe che si stanno allontanando.

Ci vediamo nell'arena!

Il team di Clash Royale