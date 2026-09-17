Finora, lo stregone ha dovuto fare troppo affidamento sulla sua forma evoluta e su quella eroica per risultare efficace nell'arena, ma ora sarà in grado di eliminare arcieri e arcieri pirotecnici con una singola sfera infuocata. La sua versione eroica ora scatenerà solamente due tornado e lo scudo dello stregone evoluto non sopravviverà più alla Palla di neve gigante.