Perché? L'imperatrice degli spiriti ha faticato a trovare spazio tra i mazzi più usati, ma di recente è diventa il terrore dei cieli. Abbiamo evitato di stravolgere la sua natura di truppa aerea a lunga distanza, ma allo stesso tempo abbiamo voluto abbassare i suoi punti ferita, per aiutarla a comprendere il significato di lavoro di squadra.