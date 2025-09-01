Modifiche di bilanciamento di settembre
Modifiche di bilanciamento del 2 settembre
INDEBOLIMENTI ⬇️
Fornace evoluta
Velocità di generazione in attacco ridotta del 33% (da 1,8 a 2,4 secondi).
Perché? La fornace evoluta è una delle carte più potenti del gioco e abbiamo semplicemente deciso di modificare la sua evoluzione per ridurne il distacco dalla sua forma standard.
Imperatrice degli spiriti
Punti ferita ridotti del 10% (da 1318 a 1192 punti).
Perché? L'imperatrice degli spiriti ha faticato a trovare spazio tra i mazzi più usati, ma di recente è diventa il terrore dei cieli. Abbiamo evitato di stravolgere la sua natura di truppa aerea a lunga distanza, ma allo stesso tempo abbiamo voluto abbassare i suoi punti ferita, per aiutarla a comprendere il significato di lavoro di squadra.
Sgherri
Velocità dei colpi ridotta del 10% (da 1 a 1,1 secondi).
Perché? L'ultimo miglioramento effettuato alla portata degli sgherri ha permesso loro di trovare una propria identità e di distanziarsi dai pipistrelli, ma i danni al secondo che infliggono li hanno resi un po' arroganti, perciò abbiamo deciso di ridurne la velocità dei colpi per ripristinare le interazioni con le altre carte.
Cannoniere
Velocità dei colpi ridotta del 5% (da 2,1 a 2,2 secondi).
Perché? Nonostante la riduzione dei suoi danni al secondo, l'ultima modifica di bilanciamento ha reso il cannoniere più forte del previsto, perciò abbiamo deciso di ridimensionare il precedente potenziamento della velocità dei colpi, per evitare che le altre truppe delle torri si ingelosiscano.
POTENZIAMENTI ⬆️
Principino
Respinta causata dall'abilità aumentata del 25% (da 2 a 2,5).
Danni dell'abilità aumentati dell'11% (da 230 a 256 punti).
Perché? Se da un lato la sua efficienza è pressoché impareggiabile, dall'altro volevamo che il principino avesse un'abilità abbastanza potente da renderlo all'altezza degli altri campioni (e delle aspettative di suo padre).
Goblinstein
Punti ferita del mostro aumentati del 4% (da 2304 a 2385 punti).
Perché? L'abilità di Goblinstein è potente, ma il mostro non riusciva a esserne all'altezza, ma le pozioni lasciate in giro dal dottore hanno risolto il problema.
Principe nero
Danni aumentati del 7% (da 248 a 266 punti).
Danni in carica aumentati del 7% (da 496 a 532 punti).
Perché? Il principe nero fatica a essere all'altezza degli altri tank da 4 unità d'elisir, come la valchiria e il re degli scheletri. Siccome pensiamo che si sia fatto valere nell'arena, abbiamo deciso di aumentarne la forza per renderlo un tank particolarmente dannoso.
MODIFICHE SOSTANZIALI 🔄
Maledizione goblin
Amplificazione dei danni ridotta del 100% (dal 20% allo 0%).
Danni al secondo aumentati del 17% (da 30 a 35 punti).
Danni al secondo alle torri della corona aumentati del 67% (da 6 a 10 punti).
Perché? Abbiamo deciso di rivoluzionare la Maledizione goblin per renderla una carta specializzata nel contrastare le carte ricche di truppe, rimuovendone l'amplificazione dei danni e aumentandone i danni al secondo. L'amplificazione dei danni rendeva la carta troppo versatile ed efficace contro le truppe dai punti ferita elevati, se la si usava insieme ad altri incantesimi.
Ci vediamo nell'Arena!
Il team di Clash Royale