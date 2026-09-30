Modifiche di ottobre della stagione n. 11 di Tattiche Royale
A ottobre arriverà una nuova serie di modifiche per l'undicesima stagione di Tattiche Royale!
Dopo aver ascoltato i commenti dei nostri giocatori, ci siamo resi conto che alcuni dei nuovi contenuti non hanno avuto l'impatto che speravamo. Le supertruppe mensili hanno reso alcune strategie troppo dominanti, il divario fra le truppe più e meno costose ha ridotto il numero di composizioni di squadra valide e la fase dei preparativi è diventata un po' troppo impegnativa.
Apporteremo quindi alcune modifiche per dare nuovamente più spazio alle scelte strategiche in ogni battaglia e rendere la fase dei preparativi più gestibile.
Queste modifiche saranno disponibili dal 1º ottobre.
LE SUPERTRUPPE MENSILI
Anche se le supertruppe hanno introdotto una nuova e interessante meccanica di gioco in Tattiche Royale, il modo in cui venivano ottenute era troppo limitante. Per questo, a partire da ottobre, non ti verranno più assegnate come truppe iniziali, ma le troverai fra le carte a disposizione, dove tutti i giocatori potranno trovarle e contendersene una o più.
All'inizio della partita riceverai nuovamente una truppa casuale da due elisir.
Oltre a queste modifiche, le supertruppe e le altre truppe riceveranno una nuova serie di modifiche di bilanciamento per ridurre il divario di potenza fra le truppe più e meno costose allo stesso livello di fusione, dando a ogni truppa la possibilità di brillare in battaglia.
Le truppe disponibili a ottobre
I modificatori di ottobre
|Lega
|Modificatore
|Bronzo I
|Pratica con le fusioni
|Pratica con le particolarità
|Bronzo II
|Pratica con le vendite
|Pratica con gli equipaggiamenti
|Bronzo III
|Pratica con le caselle
|Pratica con gli edifici
|Argento I
|Abbinamento fortunato
|Dominio
|Argento II
|Stelle dell'arena
|Tattiche mini
|Argento III
|Sfere ebbasta
|Minacce da tre stelle
|Argento IV
|Battle Royale
|Tesoro dei goblin
|Oro I
|Fiume Royale
|Dono particolare
|Oro II
|Casella degli abissi
|Mutazione estrema
|Oro III
|Quattro stelle
|Casella wormhole
|Oro IV
|Fantoccio speciale
|Vieni a me
|Oro V
|Omaggi
|Slot camaleonte
|Diamante
|Casella del salto
|Casella maledetta
LE NUOVE SKIN
La macchina da guerra e la duchessa dei pugnali riceveranno nuove skin per il livello 5!
Se hai già portato questi regnanti al livello 5, riceverai automaticamente le nuove skin all'uscita dell'aggiornamento.
LE MODIFICHE AGLI EMBLEMI
La distribuzione degli emblemi di Tattiche Royale cambierà al termine della stagione 11, il 30 novembre.
D'ora in poi, gli emblemi di Tattiche Royale seguiranno lo stesso sistema degli altri emblemi di Clash Royale, come segue.
Riceverai un emblema d'argento al raggiungimento della lega Diamante
L'emblema d'oro ti verrà consegnato se ti piazzerai fra i primi 10.000.
Potrai migliorare gli emblemi raggiungendo gli stessi traguardi anche nelle stagioni successive!
Ricorda che queste modifiche agli emblemi NON entreranno in vigore a ottobre.
ALTRE MODIFICHE E CORREZIONI DI ERRORI
MENO ELISIR A OGNI TURNO
La stagione n. 11 ha introdotto più possibilità per creare e potenziare la squadra, ma questo ha anche portato a molte più compravendite del previsto durante la fase dei preparativi. Ridurremo leggermente l'elisir ottenuto a ogni turno per dare più peso a ogni transazione e lasciare più spazio alla strategia.
L'elisir ottenuto a ogni turno verrà ridotto da cinque unità a quattro.
PROBLEMI RISOLTI
L'equipaggiamento della duchessa dei pugnali non verrà assegnato automaticamente, proprio come gli altri equipaggiamenti.
Cerchi i contenuti di novembre? Continua a seguirci, perché annunceremo le novità del mese a fine ottobre!
Ci piace sempre sentire l'opinione dei nostri giocatori sui nuovi contenuti e sulle nuove funzionalità del gioco, perciò vai su Discord o su Reddit (entrambi i link sono in inglese) e facci sapere cosa ne pensi delle novità di Clash Royale!
Continua a regnare!
Il team di Clash Royale