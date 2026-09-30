A ottobre arriverà una nuova serie di modifiche per l'undicesima stagione di Tattiche Royale!

Dopo aver ascoltato i commenti dei nostri giocatori, ci siamo resi conto che alcuni dei nuovi contenuti non hanno avuto l'impatto che speravamo. Le supertruppe mensili hanno reso alcune strategie troppo dominanti, il divario fra le truppe più e meno costose ha ridotto il numero di composizioni di squadra valide e la fase dei preparativi è diventata un po' troppo impegnativa.

Apporteremo quindi alcune modifiche per dare nuovamente più spazio alle scelte strategiche in ogni battaglia e rendere la fase dei preparativi più gestibile.

Queste modifiche saranno disponibili dal 1º ottobre.

LE SUPERTRUPPE MENSILI

Anche se le supertruppe hanno introdotto una nuova e interessante meccanica di gioco in Tattiche Royale, il modo in cui venivano ottenute era troppo limitante. Per questo, a partire da ottobre, non ti verranno più assegnate come truppe iniziali, ma le troverai fra le carte a disposizione, dove tutti i giocatori potranno trovarle e contendersene una o più.

All'inizio della partita riceverai nuovamente una truppa casuale da due elisir.

Oltre a queste modifiche, le supertruppe e le altre truppe riceveranno una nuova serie di modifiche di bilanciamento per ridurre il divario di potenza fra le truppe più e meno costose allo stesso livello di fusione, dando a ogni truppa la possibilità di brillare in battaglia.

Le truppe disponibili a ottobre