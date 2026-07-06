Nuova stagione: Onore ed esilio
La leggenda narra di un guerriero così abile da riuscire a sconfiggere ogni tipo di nemico: si tratta del ronin, il nuovo arrivato nell'arena, con alle spalle una storia leggendaria.
In questo articolo, troverai tutto quello che c'è da sapere sulla nuova stagione, ovvero:
il ronin, la nuova carta leggendaria
i bauli della scelta
la 2ª stagione della modalità C.A.O.S.
la lega competitiva
il torneo globale Essenza Royale
LA NUOVA TRUPPA
Il ronin
Due spade = doppia abilità.
Il ronin è uno spadaccino leggendario a cui piace risolvere i problemi faccia a faccia, o meglio... corpo a corpo. Questo guerriero respinge a intervalli regolar l'attacco in mischia del nemico, causandogli più danni di quelli parati.
Nessuna delle truppe da mischia gli fa un baffo.
Come sbloccare il ronin
Puoi aggiungere il ronin alla collezione durante ''Alla scoperta del ronin'' (l'evento per il suo sblocco), o scegliendolo come ricompensa dalla soglia dedicata del percorso del Pass Royale migliorato.
Inoltre, puoi ottenere copie del ronin giocando all'evento dell'album, ma ricorda che questa carta non sarà disponibile nei bauli durante la stagione di luglio.
Forse alla P.E.K.K.A e al gran cavaliere conviene smettere di darsi battaglia a vicenda...
I BAULI DELLA SCELTA
Questa stagione, troverai un nuovo tipo di baule, quello della scelta!
Può essere di due, tre, quattro o cinque stelle e ti permette di scegliere non solo tra determinate carte, ma anche tra una selezione di risorse e personalizzazioni. Le ricompense in palio e la loro quantità dipendono dalla rarità e dal livello dei bauli della scelta, come segue.
I bauli da due stelle possono contenere carte comuni, rare ed epiche, truppe delle torri epiche, monete d'oro, gemme e personalizzazioni dello stendardo.
Quelli da tre stelle possono contenere carte di ogni rarità, truppe delle torri epiche e leggendarie, monete d'oro, gemme e provocazioni.
Quelli da quattro e da cinque stelle possono contenere carte e jolly di ogni rarità, truppe delle torri epiche e leggendarie, frammenti d'evoluzione, gemme e skin delle torri.
Riceverai un baule della scelta come prima ricompensa tra quelle giornaliere ottenibili dalle battaglie.
Questo baule è esclusivo per questa stagione, ma potrebbe tornare in stagioni o eventi futuri.
Se vuoi saperne di più sui bauli della scelta e sulle loro ricompense, consulta l'articolo su tutti i dettagli sulle percentuali di sblocco!
LA MODALITÀ STAGIONALE
C.A.O.S. (dal 6 luglio al 3 agosto)
La modalità C.A.O.S. è tornata con nuovi effetti grafici, nuove carte e nuovi modificatori! Ogni settimana, ci saranno delle sorprese inaspettate, con 15 nuove truppe che si butteranno nella mischia per la prima volta e altre che usciranno dalla rotazione.
Il lunedì delle prime tre settimane della stagione, delle carte lasceranno lo spazio a nuovi arrivati, ma il totale di quelle disponibili ammonterà sempre a 50 nel corso dell'intera stagione.
Truppe come il ronin, il gigante elettrico, i tre moschettieri e tante altre sono pronte a seminare il caos nell'arena.
Per alcune di loro, i modificatori sono rimasti invariati, mentre altre hanno ricevuto abilità inedite, che sicuramente renderanno questa modalità ancora più imprevedibile.
Inoltre, a fine stagione ci sarà una Lega competitiva ad aspettarti.
E ci sarà anche un altro emblema S.U.P.E.R.S.E.G.R.E.T.O. da collezionare, ma ti servirà tanta fortuna per ottenerlo...
L'EVENTO DELL'ALBUM
Il guerriero errante
Il ronin non ha da offrire solo le sue spade e le sue doti da combattente, ma anche una storia davvero avvincente!
L'evento dell'album del ronin ti mostrerà come ha fatto a diventare il più grande spadaccino della storia di Royale.
Come per i precedenti eventi dell'album, anche in questo caso devi ottenere delle tessere e completare le scene per sbloccare le ricompense in palio. Se finisci l'intero album, sbloccherai il viaggio leggendario del ronin e otterrai 15 copie di questa carta, oltre a due personalizzazioni dedicate!
Le tessere sono suddivise in diversi tipi: alcune appartengono a scene specifiche e sono più difficili da trovare rispetto ad altre.
Ciascuna tessera ha una rarità che può essere comune, rara, epica o leggendaria e puoi ottenerle come ricompensa delle battaglie (fino a tre al giorno), dagli eventi o nel negozio.
Se trovi una tessera che hai già, sarà un doppione, che puoi accumulare per ricevere tessere di cui non sei ancora in possesso. Nello specifico, sei doppioni ti danno diritto a una tessera unica.
Tessere di diversa rarità vengono convertite in un numero differente di doppioni, come segue.
|Tessera
|Doppioni
|Comune
|3
|Rara
|3
|Epica
|4
|Leggendaria
|4
Le tessere aggiuntive raccolte dopo aver completato l'album verranno convertite in ricompense bonus.
Quest'evento è disponibile a partire dall'arena 3.
IL TORNEO GLOBALE
Essenza Royale
Non potrai contare sulle evoluzioni, sugli eroi o sui campioni, ma solo su di te, sul tuo mazzo e sulle tue abilità.
Dimostra di non avere eguali e guadagna un emblema esclusivo (e il diritto di darti un bel po' di arie). Inoltre, se arrivi tra i primi 10.000, potrai mettere le mani su un emblema legato alla classifica.
Ci vediamo nell'arena!
Il team di Clash Royale