Può essere di due, tre, quattro o cinque stelle e ti permette di scegliere non solo tra determinate carte, ma anche tra una selezione di risorse e personalizzazioni. Le ricompense in palio e la loro quantità dipendono dalla rarità e dal livello dei bauli della scelta, come segue.

I bauli da due stelle possono contenere carte comuni, rare ed epiche, truppe delle torri epiche, monete d'oro, gemme e personalizzazioni dello stendardo.

Quelli da tre stelle possono contenere carte di ogni rarità, truppe delle torri epiche e leggendarie, monete d'oro, gemme e provocazioni.

Quelli da quattro e da cinque stelle possono contenere carte e jolly di ogni rarità, truppe delle torri epiche e leggendarie, frammenti d'evoluzione, gemme e skin delle torri.

Riceverai un baule della scelta come prima ricompensa tra quelle giornaliere ottenibili dalle battaglie.

Questo baule è esclusivo per questa stagione, ma potrebbe tornare in stagioni o eventi futuri.

Se vuoi saperne di più sui bauli della scelta e sulle loro ricompense, consulta l'articolo su tutti i dettagli sulle percentuali di sblocco !

LA MODALITÀ STAGIONALE

C.A.O.S. (dal 6 luglio al 3 agosto)

La modalità C.A.O.S. è tornata con nuovi effetti grafici, nuove carte e nuovi modificatori! Ogni settimana, ci saranno delle sorprese inaspettate, con 15 nuove truppe che si butteranno nella mischia per la prima volta e altre che usciranno dalla rotazione.

Il lunedì delle prime tre settimane della stagione, delle carte lasceranno lo spazio a nuovi arrivati, ma il totale di quelle disponibili ammonterà sempre a 50 nel corso dell'intera stagione.

Truppe come il ronin, il gigante elettrico, i tre moschettieri e tante altre sono pronte a seminare il caos nell'arena.

Per alcune di loro, i modificatori sono rimasti invariati, mentre altre hanno ricevuto abilità inedite, che sicuramente renderanno questa modalità ancora più imprevedibile.

Inoltre, a fine stagione ci sarà una Lega competitiva ad aspettarti.

E ci sarà anche un altro emblema S.U.P.E.R.S.E.G.R.E.T.O. da collezionare, ma ti servirà tanta fortuna per ottenerlo...

L'EVENTO DELL'ALBUM

Il guerriero errante

Il ronin non ha da offrire solo le sue spade e le sue doti da combattente, ma anche una storia davvero avvincente!

L'evento dell'album del ronin ti mostrerà come ha fatto a diventare il più grande spadaccino della storia di Royale.

Come per i precedenti eventi dell'album, anche in questo caso devi ottenere delle tessere e completare le scene per sbloccare le ricompense in palio. Se finisci l'intero album, sbloccherai il viaggio leggendario del ronin e otterrai 15 copie di questa carta, oltre a due personalizzazioni dedicate!

Le tessere sono suddivise in diversi tipi: alcune appartengono a scene specifiche e sono più difficili da trovare rispetto ad altre.

Ciascuna tessera ha una rarità che può essere comune, rara, epica o leggendaria e puoi ottenerle come ricompensa delle battaglie (fino a tre al giorno), dagli eventi o nel negozio.

Se trovi una tessera che hai già, sarà un doppione, che puoi accumulare per ricevere tessere di cui non sei ancora in possesso. Nello specifico, sei doppioni ti danno diritto a una tessera unica.

Tessere di diversa rarità vengono convertite in un numero differente di doppioni, come segue.

Tessera Doppioni Comune 3 Rara 3 Epica 4 Leggendaria 4

Le tessere aggiuntive raccolte dopo aver completato l'album verranno convertite in ricompense bonus.

Quest'evento è disponibile a partire dall'arena 3.

IL TORNEO GLOBALE

Essenza Royale

Non potrai contare sulle evoluzioni, sugli eroi o sui campioni, ma solo su di te, sul tuo mazzo e sulle tue abilità.