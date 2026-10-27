Nuova stagione: Re contro re!
Ora si fa SUL SERIO! In questa stagione, tutto ruota attorno alla competizione: nuovi modi di gareggiare, nuove funzionalità per i tornei, nuove sfide e... forse qualcos'altro! Ecco le novità in arrivo
Nuove evoluzioni: il gigante e lo Specchio
Evento sulla maestria delle carte determinanti
Rompicapi giornalieri
Mercato Royale
Generatore di mazzi
Nuova modalità competitiva???
Finali mondiali della CRL
Le nuove evoluzioni
Il gigante evoluto
Ha un'aura così forte da far infuriare chiunque gli stia intorno!
Questo bestione continua a colpire gli edifici ed è ottimo in prima linea durante una carica, ma, se supera una certa soglia di danni subiti, puoi dire addio al gigante buono e gentile. Infatti, a quel punto perde la pazienza e si lascia dietro una scia di Furia, che potenzia tutte le truppe che la seguono e che diventa sempre più GRANDE a ogni attacco del gigante.
In poche parole, più a lungo lo mantieni in vita, più forte diventerà l'assalto.
Puoi sbloccare l'evoluzione con il Pass Royale o con i frammenti jolly!
Lo Specchio evoluto
Le truppe danno un bel 10 al suo riflesso!
Lo Specchio evoluto copia l'ultima carta che hai schierato, ma in versione evoluta, con un livello extra! Ovviamente, la carta deve avere un'evoluzione, ma non deve necessariamente trovarsi in uno slot per le evoluzioni o nella tua collezione: se l'evoluzione esiste, lo Specchio la farà comparire!
Se, invece, la carta che specchi non ha un'evoluzione, comparirà ciò che otterresti con lo Specchio base, cioè la stessa truppa, ma con un livello in più.
Questa evoluzione sarà acquistabile nel negozio dalla seconda settimana della stagione oppure può essere sbloccata con i frammenti jolly!
L'evento ''Il re delle carte''
Dal 9 novembre al 7 dicembre.
Sapevi che il domatore di cinghiali non è l'unica carta determinante in Clash Royale? Una rivelazione scioccante, eh? Ma ci sono tante altre carte che possono aiutarti a infliggere danni ingenti alle torri durante una battaglia.
Dalla seconda settimana, avrai la possibilità di provare un nuovo set di carte determinanti potenziate ogni settimana (esclusi il gigante e lo Specchio, che saranno rinforzati per tutta la stagione).
Seconda settimana: ariete da battaglia, domatore di cinghiali, mortaio, gigante sgherro e Barile goblin.
Terza settimana: mongolfiera, maiali Royale, tre moschettieri, gigante Royale, domatrice di arieti e spaccamuro.
Quarta settimana: gigante goblin, barile d'ossa, golem, gigante elettrico, mastino lavico e golem di elisir.
Quinta settimana: arco-X, minatore, Cimitero e trivella goblin.
Oltre a metterti a disposizione diverse carte determinanti, l'evento ''Il re delle carte'' e le sfide settimanali ti faranno provare ogni singola carta determinante e, nel frattempo, ti permetteranno di guadagnare gettoni della corona e altre ricompense!
Sfida ''Tempestività'': dal 16 al 23 novembre.
Sfida ''Assalto implacabile'': dal 23 al 30 novembre.
Sfida ''Assedio insistente'': dal 30 novembre al 7 dicembre.
Partecipa all'evento! Magari potresti trovare nuovi mazzi da aggiungere mentre percorri il Cammino dei trofei...
I rompicapi giornalieri
Ogni giorno, dal 2 all'8 novembre, apparirà un nuovo rompicapo con uno scenario unico da risolvere.
Ognuno ti proporrà diverse combinazioni di carte del tuo mazzo, da un minimo di una carta a un massimo di quattro, che dovrai usare per vincere contro le carte schierate dall'avversario. Lo scenario sarà identico a ogni tentativo: stesse carte, stesse posizioni, stessi tempi e ogni carta potrà essere utilizzata solo una volta!
In questi rompicapi non sono le ricompense che contano: quello che importa è dimostrare a tutti la propria abilità risolvendo ogni sfida nel minor numero di tentativi. Vediamo se hai la stoffa per battere gli amici o i tuoi creatori preferiti!
Nel corso della stagione uscirà anche una seconda serie di rompicapi, quindi tieni gli occhi aperti!
Ah, ricordati di leggere bene i nomi dei rompicapi...
Il mercato Royale
Dal 9 novembre al 7 dicembre.
I Royale hanno allestito un mercato con così tante ricompense da far girare la testa a chiunque, dove potrai procurarti oggetti e personalizzazioni di ogni tipo in cambio di gettoni della corona.
Questi gettoni sono una valuta a tempo limitato che si ottiene partecipando agli eventi e nel negozio.
Il mercato sarà aperto a tutti a partire dalla seconda settimana della stagione e gli oggetti più ambiti si sbloccheranno dopo aver speso 3000 gettoni della corona.
Il generatore di mazzi
Un modo tutto nuovo per creare i mazzi!
Il generatore di mazzi va a sostituire la bacchetta magica e ti aiuta a creare un mazzo da zero oppure partendo dalle tue carte preferite!
Quando lo usi nel mazzo dei duelli, ti suggerisce carte della tua collezione che non hai ancora inserito negli altri mazzi.
Questa funzionalità sarà disponibile a partire dalla seconda settimana della stagione di novembre nella scheda di creazione dei mazzi del Cammino dei trofei! Al momento stiamo introducendo questa funzionalità gradualmente per testarla, quindi, se non la vedi da subito, non preoccuparti: diventerà disponibile in un secondo momento.
Una nuova modalità competitiva???
Cosa?! Dove?! Quando?!
Sta per arrivare nell'arena una nuova funzionalità che porterà la competizione a un livello mai visto prima!
Tutto verrà svelato durante le Finali mondiali, quindi tieni d'occhio i nostri canali social e le notizie all'interno del gioco per saperne di più.
Le Finali mondiali della CRL
La competizione si infiamma in questo periodo dell'anno!
Le Finali mondiali della Clash Royale League consistono in un evento di tre giorni a cui partecipano i 16 giocatori migliori di tutto il mondo, che si sfideranno in un gruppo a doppia eliminazione per aggiudicarsi il titolo di campione del mondo della CRL26!
Le Finali mondiali si svolgeranno dal 6 all'8 novembre a Shanghai e puoi seguirle di persona oppure online tramite la piattaforma dell'evento, dove potrai guardare gli scontri, interagire e anche ritirare ricompense!
Le battaglie iniziano ogni giorno alle 03:00 UTC.
I problemi risolti
Il gran cavaliere non è più immune alla rete del cacciatore evoluto quando salta.
Il gran cavaliere evoluto non è più immune al Tornado quando attacca.
La fuorilegge non viene più respinta quando scatta verso lo scudo dello stregone evoluto.
Ora gli spaccamuro evoluti infliggono danni alla morte quando vengono tirati dal pescatore.
La carica dell'ariete da battaglia evoluto ora viene interrotta dalla Scarica e interazioni analoghe quando l'ariete si spinge all'indietro prima di caricare di nuovo.
Ora lo stregone di ghiaccio eroico restituisce gli elisir consumati se viene sconfitto prima che il suo proiettile colpisca il bersaglio.
Come sempre, ogni feedback è ben accetto! Qualsiasi commento, domanda o suggerimento ci aiuta a migliorare il gioco, quindi più ne arrivano, meglio è!
Ci vediamo nell'arena!
Il team di Clash Royale