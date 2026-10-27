Lo Specchio evoluto copia l'ultima carta che hai schierato, ma in versione evoluta, con un livello extra! Ovviamente, la carta deve avere un'evoluzione, ma non deve necessariamente trovarsi in uno slot per le evoluzioni o nella tua collezione: se l'evoluzione esiste, lo Specchio la farà comparire!

Se, invece, la carta che specchi non ha un'evoluzione, comparirà ciò che otterresti con lo Specchio base, cioè la stessa truppa, ma con un livello in più.

Questa evoluzione sarà acquistabile nel negozio dalla seconda settimana della stagione oppure può essere sbloccata con i frammenti jolly!

L'evento ''Il re delle carte''

Dal 9 novembre al 7 dicembre.

Sapevi che il domatore di cinghiali non è l'unica carta determinante in Clash Royale? Una rivelazione scioccante, eh? Ma ci sono tante altre carte che possono aiutarti a infliggere danni ingenti alle torri durante una battaglia.

Dalla seconda settimana, avrai la possibilità di provare un nuovo set di carte determinanti potenziate ogni settimana (esclusi il gigante e lo Specchio, che saranno rinforzati per tutta la stagione).

Seconda settimana : ariete da battaglia, domatore di cinghiali, mortaio, gigante sgherro e Barile goblin.

Terza settimana : mongolfiera, maiali Royale, tre moschettieri, gigante Royale, domatrice di arieti e spaccamuro.

Quarta settimana : gigante goblin, barile d'ossa, golem, gigante elettrico, mastino lavico e golem di elisir.

Quinta settimana: arco-X, minatore, Cimitero e trivella goblin.

Oltre a metterti a disposizione diverse carte determinanti, l'evento ''Il re delle carte'' e le sfide settimanali ti faranno provare ogni singola carta determinante e, nel frattempo, ti permetteranno di guadagnare gettoni della corona e altre ricompense!

Sfida ''Tempestività'' : dal 16 al 23 novembre.

Sfida ''Assalto implacabile'' : dal 23 al 30 novembre.

Sfida ''Assedio insistente'': dal 30 novembre al 7 dicembre.

Partecipa all'evento! Magari potresti trovare nuovi mazzi da aggiungere mentre percorri il Cammino dei trofei...

I rompicapi giornalieri

Ogni giorno, dal 2 all'8 novembre, apparirà un nuovo rompicapo con uno scenario unico da risolvere.

Ognuno ti proporrà diverse combinazioni di carte del tuo mazzo, da un minimo di una carta a un massimo di quattro, che dovrai usare per vincere contro le carte schierate dall'avversario. Lo scenario sarà identico a ogni tentativo: stesse carte, stesse posizioni, stessi tempi e ogni carta potrà essere utilizzata solo una volta!

In questi rompicapi non sono le ricompense che contano: quello che importa è dimostrare a tutti la propria abilità risolvendo ogni sfida nel minor numero di tentativi. Vediamo se hai la stoffa per battere gli amici o i tuoi creatori preferiti!

Nel corso della stagione uscirà anche una seconda serie di rompicapi, quindi tieni gli occhi aperti!

Ah, ricordati di leggere bene i nomi dei rompicapi...

Il mercato Royale

Dal 9 novembre al 7 dicembre.

I Royale hanno allestito un mercato con così tante ricompense da far girare la testa a chiunque, dove potrai procurarti oggetti e personalizzazioni di ogni tipo in cambio di gettoni della corona.