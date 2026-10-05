Nuova stagione: Shocktober!
Preparati a vivere una stagione davvero elettrizzante! In questo articolo, troverai tutto quello che c'è da sapere su di essa, ovvero:
il nuovo eroe, lo stregone elettrico eroico
la nuova evoluzione, il gigante elettrico evoluto
Shocktober: il film! l'evento dell'album
le modalità C.A.O.S.
la lega di Scacchi dell'orrore
il torneo globale di Fulmini e saette
la sfida da 20 vittorie
l'evento della community
IL NUOVO EROE
Lo stregone elettrico eroico
Abilità: Doppio sovraccarico.
Un eroe che fa davvero salire la tensione nell'arena!
L'abilità dello stregone elettrico eroico gli permette di stordire due nemici vicini contemporaneamente per qualche secondo. Puoi ottenere questo eroe fantastico migliorando il Pass Royale.
LA NUOVA EVOLUZIONE
Il gigante elettrico evoluto
L'elettrizzatore da spalla arriva in versione 2.0!
Questo dispositivo permette al gigante elettrico evoluto di sprigionare un impulso che fa perdere livelli ai nemici a portata, rimpicciolendoli. Quando gli avversari se ne renderanno conto, sarà come un fulmine a ciel sereno!
Sblocca questa evoluzione GRATIS completando l'evento dell'album dedicato.
L'EVENTO DELL'ALBUM
Shocktober: il film! (dal 6 ottobre al 2 novembre)
Lo sapevi che alle truppe, oltre che combattere, piace anche andare al cinema? Grazie a questo evento dell'album, potrai accumulare tessere e rivelare i poster dei loro film preferiti!
Inoltre, completando tutto l'album, sbloccherai il gigante elettrico evoluto, una provocazione e una skin delle torri!
Come al solito, ciascuna tessera ha una rarità che può essere comune, rara, epica o leggendaria e puoi ottenerle come ricompensa dalle battaglie (fino a tre al giorno), dagli eventi o nel negozio.
Le tessere che hai già diventano dei doppioni, che puoi accumulare per ricevere tessere di cui non sei ancora in possesso. Nello specifico, quattro doppioni ti danno diritto a una tessera unica.
Tessere di diversa rarità vengono convertite in un numero differente di doppioni, come segue.
|Tessera
|Doppioni
|Comune
|3
|Rara
|3
|Epica
|4
|Leggendaria
|4
Le tessere aggiuntive che raccogli dopo aver completato l'album verranno convertite in ricompense bonus.
Durante l'ultima settimana dell'evento, tutte le tessere ottenute come premio giornaliero saranno uniche: in questo modo, sarà più facile per te completare l'evento e ottenere le nuove ricompense scintillanti che tanto desideri!
Quest'evento è disponibile a partire dall'arena 3.
Se desideri scoprire tutte le percentuali di sblocco nel dettaglio, vai qui per dare un'occhiata a quelle di questo evento!
LA MODALITÀ STAGIONALE
Questa stagione porta ancora più C.A.O.S.
Infatti, saranno aggiunte 20 nuove carte e si raggiungeranno nuovi livelli di assurdità in questa modalità, che rimane quella che conosci e ami, ma con diverse varianti davvero stuzzicanti.
C.A.O.S.: Blackout (dal 19 al 26 ottobre).
C.A.O.S. strategico (dal 19 ottobre al 2 novembre).
C.A.O.S.: Fulmini e saette (dal 26 ottobre al 2 novembre).
Ah, c'è in palio anche un altro emblema segreto, chiamato "Correnti alternate..."
LA LEGA COMPETITIVA
Scacchi dell'orrore (dal 5 al 19 ottobre).
Vista la stagione da brividi, ritornano gli Scacchi dell'orrore, una modalità nella quale dovrai abbattere una schiera di truppe e difese nemiche e sconfiggere il re avversario, il tutto mentre difendi il tuo lato del campo!
Puoi ottenere fino a due emblemi per questa lega: uno per il completamento del Cammino delle leghe e l'altro per il piazzamento tra i primi 10.000 giocatori nella classifica dedicata.
IL TORNEO GLOBALE
Il torneo globale di Fulmini e saette (dal 20 al 25 ottobre).
In questa battaglia assisterai a una scarica, uno shock elettrico, la fonte di energia più potente che ci sia. Quando il Fulmine piomba sull'arena, preparati ad assalti ancora più devastanti e combatti per la gloria!
Fai vedere a tutti quanto vali e guadagna un emblema esclusivo (e il diritto di darti un bel po' di arie). Inoltre, se arrivi tra i primi 10.000, potrai mettere le mani su un emblema legato alla classifica.
La sfida da 20 vittorie
(dal 26 ottobre al 2 novembre).
Torna la sfida più competitiva di tutte!
Questa sfida annuale non è adatta ai deboli di cuore: infatti, per trionfare, dovrai vincere 20 battaglie, senza perdere più di tre volte!
Non farti scoraggiare, perché, oltre alla gloria, c'è in palio anche una provocazione pazzesca!
L'EVENTO DELLA COMMUNITY
Non far spegnere le luci!
Darai il tuo contributo nell'evento o ti importerà solo di arraffare le ricompense?
Ogni giorno, vincendo una battaglia, potrai scegliere una ricompensa dal lato blu o dal lato rosso e questa scelta determinerà se aggiungerai o sottrarrai energia all'indicatore della community.
La quantità di energia rimasta alla fine dell'evento deciderà la ricompensa che i partecipanti potranno ritirare.
Condivideremo maggiori informazioni a mano a mano che ci avvicineremo all'evento, perciò tieni d'occhio i nostri canali social.
Ci vediamo nell'arena!
Il team di Clash Royale