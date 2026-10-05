Questo dispositivo permette al gigante elettrico evoluto di sprigionare un impulso che fa perdere livelli ai nemici a portata, rimpicciolendoli. Quando gli avversari se ne renderanno conto, sarà come un fulmine a ciel sereno!

Sblocca questa evoluzione GRATIS completando l'evento dell'album dedicato.

L'EVENTO DELL'ALBUM

Shocktober: il film! (dal 6 ottobre al 2 novembre)

Lo sapevi che alle truppe, oltre che combattere, piace anche andare al cinema? Grazie a questo evento dell'album, potrai accumulare tessere e rivelare i poster dei loro film preferiti!

Inoltre, completando tutto l'album, sbloccherai il gigante elettrico evoluto, una provocazione e una skin delle torri!

Come al solito, ciascuna tessera ha una rarità che può essere comune, rara, epica o leggendaria e puoi ottenerle come ricompensa dalle battaglie (fino a tre al giorno), dagli eventi o nel negozio.

Le tessere che hai già diventano dei doppioni, che puoi accumulare per ricevere tessere di cui non sei ancora in possesso. Nello specifico, quattro doppioni ti danno diritto a una tessera unica.

Tessere di diversa rarità vengono convertite in un numero differente di doppioni, come segue.

Tessera Doppioni Comune 3 Rara 3 Epica 4 Leggendaria 4

Le tessere aggiuntive che raccogli dopo aver completato l'album verranno convertite in ricompense bonus.

Durante l'ultima settimana dell'evento, tutte le tessere ottenute come premio giornaliero saranno uniche: in questo modo, sarà più facile per te completare l'evento e ottenere le nuove ricompense scintillanti che tanto desideri!

Quest'evento è disponibile a partire dall'arena 3.

Se desideri scoprire tutte le percentuali di sblocco nel dettaglio, vai qui per dare un'occhiata a quelle di questo evento!

LA MODALITÀ STAGIONALE

Questa stagione porta ancora più C.A.O.S.

Infatti, saranno aggiunte 20 nuove carte e si raggiungeranno nuovi livelli di assurdità in questa modalità, che rimane quella che conosci e ami, ma con diverse varianti davvero stuzzicanti.

C.A.O.S.: Blackout (dal 19 al 26 ottobre).

C.A.O.S. strategico (dal 19 ottobre al 2 novembre).

C.A.O.S.: Fulmini e saette (dal 26 ottobre al 2 novembre).

Ah, c'è in palio anche un altro emblema segreto, chiamato "Correnti alternate..."

LA LEGA COMPETITIVA

Scacchi dell'orrore (dal 5 al 19 ottobre).

Vista la stagione da brividi, ritornano gli Scacchi dell'orrore, una modalità nella quale dovrai abbattere una schiera di truppe e difese nemiche e sconfiggere il re avversario, il tutto mentre difendi il tuo lato del campo!