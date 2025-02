Il minatore è probabilmente la truppa più versatile del gioco, fungendo da arma vincente primaria o secondaria e come supporto per eliminare le difese nemiche. La nostra perplessità maggiore riguarda il fatto che più si diventa bravi, più non si può fare a meno del minatore. Lo riprova il fatto che è stata la carta più usata ai gradi più alti delle sfide e nella lega Campione definitivo, con un'assurda percentuale di uso del 42% e una solida percentuale di vittorie, mentre la seconda carta più usata, la Scarica, appare solo nel 32% dei mazzi.

Il minatore riceverà una penalità ai danni contro le torri della corona, simile a quella degli incantesimi.

Un po' di tempo fa modificammo gli incantesimi, riducendo il danno inflitto alle torri dal 40% al 35%. Per consistenza useremo questi stessi valori con il minatore, così da ridurne l'efficacia come arma vincente. La sua versatilità e diffusione garantiscono che il minatore resterà rilevante, ma speriamo in questo modo di renderlo una scelta non più obbligata ad alti livelli.