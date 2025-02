A Qualificatória de Última Chance está ao virar da esquina, e finalmente podemos compartilhar mais detalhes com você!

Com a conclusão da final mensal de setembro, a pós-temporada CRL21 começou oficialmente! Os jogadores que terminaram a temporada entre 25º-56º lugar no Ranking competitivo irão batalhar na Qualificatória de Última Chance! Os últimos oito jogadores restantes ganharão convites para as Finais Mundiais do Clash Royale League!

Tudo que você precisa saber:

Datas: 30 a 31 de outubro

Formato: chave de eliminação simples, formato de duelo, semeado com base na classificação da Tabela de classificação competitiva

Como Assistir: QUC será transmitido AO VIVO nos canais oficiais do CRL na Twitch e no YouTube

Lutas da primeira rodada serão anunciadas em breve