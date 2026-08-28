Le nuove supertruppe mensili

Questa stagione cambiamo le carte in tavola con tre nuove truppe e una particolarità tutta nuova: domatore! Inoltre, 10 truppe lasceranno il posto a un meta tutto nuovo, mentre ben 17 verranno modificate, comprese quelle boss, che torneranno a ottobre!

E c'è un nuovo tipo di truppa pronto a entrare nella mischia: quelle super!

Le supertruppe sono versioni potenziate da cinque elisir delle loro controparti normali e sono dotate di due abilità diverse, che si sbloccano una volta soddisfatti i rispettivi requisiti. All'inizio della battaglia, a ogni giocatore vengono assegnate casualmente quattro di queste truppe, che possono essere vendute in cambio di elisir.

Le supertruppe, le particolarità, i modificatori e le carte a disposizione di settembre

Le supertruppe con la particolarità ''domatore'' si potenziano quando raggiungono quattro stelle.