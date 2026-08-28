Stagione n. 11 di Tattiche Royale
Una stagione classificata di tre mesi, nuove supertruppe mensili e tantissimo altro ancora! Scala la classifica come mai prima d'ora nell'undicesima stagione di Tattiche Royale!
Ad attenderti ci saranno:
un'estensione del percorso dello stellacciaio
delle nuove supertruppe mensili
un settembre pieno di supertruppe, particolarità, modificatori e carte specifiche a disposizione
un ottobre ugualmente pieno di supertruppe, particolarità, modificatori e altre carte
delle truppe riviste
dei nuovi modificatori
delle sfere delle missioni e dei nuovi equipaggiamenti
delle modifiche al saggio dell'eco
Il percorso dello stellacciaio
Con l'arrivo di una nuova stagione di Tattiche Royale della durata di tre mesi, il percorso dello stellacciaio si allunga! La lega Diamante ora si raggiungerà con 4000 unità di stellacciaio, anziché 3000, e al percorso si aggiungeranno le leghe Argento IV, Oro IV e Oro V.
La stagione 11 durerà dal 1º settembre al 1º dicembre, senza azzeramenti mensili!
Ovviamente, più stellacciaio significa più gradini... e più ricompense! Infatti, invece di poter ottenere solo due carte dei regnanti durante la scalata sul percorso dello stellacciaio, questa stagione ne potrai collezionare quattro, ovvero quelle del re Royale, dello yang dell'elisir, della macchina da guerra e della duchessa dei pugnali.
E, dulcis in fundo, alle porte della lega Diamante ti aspetterà una provocazione esclusiva dello yang dell'elisir!
Le nuove supertruppe mensili
Questa stagione cambiamo le carte in tavola con tre nuove truppe e una particolarità tutta nuova: domatore! Inoltre, 10 truppe lasceranno il posto a un meta tutto nuovo, mentre ben 17 verranno modificate, comprese quelle boss, che torneranno a ottobre!
E c'è un nuovo tipo di truppa pronto a entrare nella mischia: quelle super!
Le supertruppe sono versioni potenziate da cinque elisir delle loro controparti normali e sono dotate di due abilità diverse, che si sbloccano una volta soddisfatti i rispettivi requisiti. All'inizio della battaglia, a ogni giocatore vengono assegnate casualmente quattro di queste truppe, che possono essere vendute in cambio di elisir.
Le supertruppe, le particolarità, i modificatori e le carte a disposizione di settembre
Le supertruppe con la particolarità ''domatore'' si potenziano quando raggiungono quattro stelle.
Principe nero (novità)
Domatore
Lo scudo blocca tutti i danni finché non si spezza.
A inizio scontro, si lancia contro il nemico più vicino, causando il doppio dei danni e stordendo i nemici attorno.
Con quattro stelle, è immune alle abilità di controllo e riflette i danni mentre ha lo scudo.
Domatore di cinghiali (novità)
Domatore
A inizio scontro, balza in avanti, scatenando un terremoto che danneggia i nemici, i quali subiscono un rallentamento alla velocità di movimento e dei colpi.
Con quattro stelle, il terremoto dura per tutto il turno.
Domatrice di arieti (novità)
Domatore
L'attacco rallenta la velocità di movimento dell'obiettivo.
A inizio scontro, carica, danneggia e respinge i nemici che trova.
Con quattro stelle, intrappola il bersaglio, impedendogli di attaccare e muoversi.
Principe (modificato)
Domatore
A inizio scontro, si lancia contro il nemico più vicino, causandogli danni bonus e respingendolo.
Con quattro stelle, butta fuori l'obiettivo dall'arena mentre carica.
Nuova particolarità!
Domatore
I domatori risvegliano le caselle che toccano, dando agli alleati che sono su di loro un bonus alla velocità dei colpi e di movimento.
I modificatori di settembre
|Lega
|Modificatore
|Bronzo I
|Pratica con le fusioni
|Pratica con le particolarità
|Bronzo II
|Pratica con le vendite
|Pratica con gli equipaggiamenti
|Bronzo III
|Pratica con le caselle
|Pratica con gli edifici
|Argento I
|Slot magico
|Slot camaleonte
|Argento II
|Casella del salto
|Omaggi
|Argento III
|Vieni a me
|Ahia!
|Argento IV
|Fantoccio speciale
|Sconti fortunati
|Oro I
|Fiume Royale
|Tattiche mini
|Oro II
|Casella wormhole
|Casella maledetta
|Oro III
|Casella dell'invisibilità
|Dono particolare
|Oro IV
|Sfere ebbasta
|Battle Royale
|Oro V
|Tesoro dei goblin
|Quattro stelle
|Diamante
|Spirito libero
|Promozione
Le truppe evidenziate sono super, assegnate all'inizio della battaglia.
Le supertruppe, le particolarità, i modificatori e le carte a disposizione di ottobre
Le supertruppe con la particolarità ''boss'' passano alla seconda fase quando i loro PF scendono sotto il 50%.
Gran cavaliere (modificato)
Boss
Alla prima fase, salta a intervalli regolari sui nemici, lasciandoli storditi per due secondi e causando danni ad area.
Alla seconda, ogni colpo respinge e stordisce l'obiettivo.
P.E.K.K.A (modificata)
Boss
Alla prima fase, ogni volta che sferra un certo numero di colpi, esegue un fendente che danneggia una fila di nemici.
Alla seconda, recupera salute attaccando e si muove più velocemente.
Mini P.E.K.K.A (modificata)
Boss
Alla prima fase, ogni volta che sferra un certo numero di colpi, cucina un pancake che fa salire di livello un alleato a caso.
Alla seconda, ruba e trasferisce a sé stessa l'energia dell'obiettivo quando lo colpisce con le abilità.
Monaco (modificato)
Boss
Alla prima fase, respinge l'obiettivo ogni tre colpi.
Alla seconda, ogni volta che sferra un certo numero di colpi, crea uno scudo che riflette i danni e lo cura.
Particolarità che ritorna (modificata)
Boss
Ottiene PF bonus.
Con i PF sotto al 50%, raggiunge la seconda fase, spaventando i nemici attorno per tre secondi.
I modificatori di ottobre
|Lega
|Modificatore
|Bronzo I
|Pratica con le fusioni
|Pratica con le particolarità
|Bronzo II
|Pratica con le vendite
|Pratica con gli equipaggiamenti
|Bronzo III
|Pratica con le caselle
|Pratica con gli edifici
|Argento I
|Abbinamento fortunato
|Dominio
|Argento II
|Stelle dell'arena
|Tattiche mini
|Argento III
|Sfere ebbasta
|Minacce da tre stelle
|Argento IV
|Battle Royale
|Tesoro dei goblin
|Oro I
|Fiume Royale
|Dono particolare
|Oro II
|Casella degli abissi
|Mutazione estrema
|Oro III
|Quattro stelle
|Casella wormhole
|Oro IV
|Fantoccio speciale
|Vieni a me
|Oro V
|Omaggi
|Slot camaleonte
|Diamante
|Casella del salto
|Casella maledetta
Le truppe evidenziate sono super, assegnate all'inizio della battaglia.
Le truppe riviste
Barbaro
Clan
Dopo alcuni colpi, riceve un bonus alla velocità dei colpi e di movimento valido per tutto il turno.
Arciere
Clan
Dopo alcuni colpi, le frecce causano danni bonus per il resto del turno.
Valchiria
Clan
Dopo alcuni colpi, inizia a roteare, danneggiando i nemici attorno per il resto del turno.
Cavaliere
Nobile
Provoca a intervalli regolari i nemici a portata, costringendoli ad attaccarlo per due secondi.
Moschettiere
Nobile
A inizio scontro, colpisce per tre volte il nemico più lontano in un raggio di sei caselle, causandogli danni bonus e stordendolo brevemente.
Principessa
Nobile
Scocca delle frecce contro il nemico più lontano, causando danni ad area.
Ogni volta che sferra un certo numero di colpi, questi danni rallentano la velocità dei colpi e di movimento per tre secondi.
Gigante Royale
Nobile
Ogni volta che sferra un certo numero di colpi, respinge di una casella i nemici attorno.
Goblin lanciere
Goblin
Scaglia una lancia e concede più elisir alla vendita, la cui quantità aumenta col livello di fusione.
Goblin cerbottaniere
Goblin
Dopo alcuni colpi, ogni dardo avvelena l'obiettivo, causando danni in base ai suoi PF massimi, fino a un massimo di cinque volte.
Gabbia per goblin
Goblin
Rinchiude il nemico più vicino, causando danni nel tempo mentre perde PF. Quando viene distrutta, libera l'avversario e il goblin lottatore nell'arena.
Bombarolo
Non morto
Lancia una bomba che esplode in un raggio di due caselle. Ogni volta che sferra un certo numero di colpi, la bomba rimbalza, causando danni quando atterra.
Cucciolo di drago
Figlio delle selve
Sputa delle sfere infuocate che causano danni ad area. Ogni attacco concede un bonus alla velocità dei colpi e di movimento agli alleati entro due caselle.
I nuovi modificatori
Questa stagione, nella lega Bronzo saranno disponibili sei modificatori fissi della categoria ''pratica'', più altri due nuovi, ma, allo stesso tempo, familiari!
Pratica con le fusioni
Ottieni una sfera da cinque elisir dopo la prima, la quinta e la decima fusione.
Pratica con le vendite
Ottieni una sfera da cinque elisir ogni volta che vendi una truppa da due stelle (massimo tre volte).
Pratica con le particolarità
A inizio scontro, ottieni una sfera da 5/10/20 elisir la prima volta che la particolarità raggiunge il livello 2/3/4.
Pratica con gli equipaggiamenti
A inizio scontro, ottieni una sfera con un equipaggiamento a caso.
Pratica con gli edifici
Ottieni una sfera con un edificio da due stelle a caso.
Pratica con le caselle
A ogni turno, appare una casella del salto in un punto casuale sul tuo lato.
A inizio scontro, la truppa sulla casella raggiunge le seconde linee nemiche con un balzo.
Tattiche mini
Il negozio ti offre solo sei truppe e quelle che schieri rimangono ferme sulla loro casella, finché non le fondi.
Fiume Royale
Le truppe sulle caselle fluviali recuperano il 3% dei loro PF massimi ogni secondo.
Abbatti una principessa fantoccio per ricevere un elisir o distruggi un re fantoccio per ottenerne due e mettere k.o. tutte le truppe nemiche.
Le sfere delle missioni e i nuovi equipaggiamenti
Le sfere delle missioni ora sono meno casuali e più prevedibili!
Le sfere delle missioni
Da ogni sfera delle missioni puoi ottenere le seguenti ricompense.
Sfera della 1ª missione
Tre elisir
Equipaggiamento casuale: Scudo della dama, Lancia del principe, Ancora del pescatore, Ascia della valchiria, Barattolo del boscaiolo, Talismano della guaritrice guerriera, Spada della P.E.K.K.A e Manto della regina degli arcieri.
Sfera della 2ª missione
Sei elisir
Equipaggiamento casuale: Lama assassina, Armatura colossale, Balestra del cecchino, Anello delle superstar, Incantesimo di controllo, Scaglia di drago, Bacchetta magica, Telescopio del lanciatore, Tamburo dei non morti, Liuto goblin, Emblema del domatore, Lancia leggendaria, Ascia leggendaria e Scudo leggendario.
La Maschera del boss sarà disponibile nelle sfere delle missioni a partire da ottobre, con il ritorno della particolarità ''boss''.
Sfera della 3ª missione
+1 alle dimensioni della squadra.
Una truppa da tre stelle (da quattro o cinque elisir).
I nuovi equipaggiamenti
Questa stagione saranno disponibili cinque nuovi equipaggiamenti. Dacci un'occhiata!
Scudo leggendario
La truppa che lo possiede è immune ai danni e al controllo e respinge gli assalitori.
Lancia leggendaria
Col primo colpo, la truppa che la possiede butta fuori dall'arena l'obiettivo.
Ascia leggendaria
La truppa che la possiede trascina i nemici attorno all'obiettivo e causa danni ad area.
Emblema del domatore
La truppa che lo possiede riceve la particolarità ''domatore''.
Maschera del boss
La truppa che la possiede riceve la particolarità ''boss'' (disponibile a partire da ottobre).
Ricorda che a inizio scontro, l'equipaggiamento non verrà più assegnato automaticamente alle truppe, quindi dovrai farlo tu manualmente durante i preparativi. Se lasci un equipaggiamento in panchina, resterà lì per tutto il turno.
Le modifiche al regnante
Saggio dell'eco
Una volta per turno, l'Eco si carica, poi manda k.o. il bersaglio e i nemici circostanti prima di scomparire per il resto del turno. Inoltre, il saggio sale di livello dopo aver mandato k.o. 2/4/8 nemici.
Missione del regnante: manda k.o. 2/4/8 truppe in una partita.
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