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Blog – Clash Royale
28 ago 2026

Stagione n. 11 di Tattiche Royale

Una stagione classificata di tre mesi, nuove supertruppe mensili e tantissimo altro ancora! Scala la classifica come mai prima d'ora nell'undicesima stagione di Tattiche Royale!

Ad attenderti ci saranno:

  • un'estensione del percorso dello stellacciaio

  • delle nuove supertruppe mensili

  • un settembre pieno di supertruppe, particolarità, modificatori e carte specifiche a disposizione

  • un ottobre ugualmente pieno di supertruppe, particolarità, modificatori e altre carte

  • delle truppe riviste

  • dei nuovi modificatori

  • delle sfere delle missioni e dei nuovi equipaggiamenti

  • delle modifiche al saggio dell'eco

Il percorso dello stellacciaio

Con l'arrivo di una nuova stagione di Tattiche Royale della durata di tre mesi, il percorso dello stellacciaio si allunga! La lega Diamante ora si raggiungerà con 4000 unità di stellacciaio, anziché 3000, e al percorso si aggiungeranno le leghe Argento IV, Oro IV e Oro V.

La stagione 11 durerà dal 1º settembre al 1º dicembre, senza azzeramenti mensili!

Ovviamente, più stellacciaio significa più gradini... e più ricompense! Infatti, invece di poter ottenere solo due carte dei regnanti durante la scalata sul percorso dello stellacciaio, questa stagione ne potrai collezionare quattro, ovvero quelle del re Royale, dello yang dell'elisir, della macchina da guerra e della duchessa dei pugnali.

E, dulcis in fundo, alle porte della lega Diamante ti aspetterà una provocazione esclusiva dello yang dell'elisir!

Le nuove supertruppe mensili

Questa stagione cambiamo le carte in tavola con tre nuove truppe e una particolarità tutta nuova: domatore! Inoltre, 10 truppe lasceranno il posto a un meta tutto nuovo, mentre ben 17 verranno modificate, comprese quelle boss, che torneranno a ottobre!

E c'è un nuovo tipo di truppa pronto a entrare nella mischia: quelle super!

Le supertruppe sono versioni potenziate da cinque elisir delle loro controparti normali e sono dotate di due abilità diverse, che si sbloccano una volta soddisfatti i rispettivi requisiti. All'inizio della battaglia, a ogni giocatore vengono assegnate casualmente quattro di queste truppe, che possono essere vendute in cambio di elisir.

Le supertruppe, le particolarità, i modificatori e le carte a disposizione di settembre

Le supertruppe con la particolarità ''domatore'' si potenziano quando raggiungono quattro stelle.

Principe nero (novità)

Domatore

Lo scudo blocca tutti i danni finché non si spezza.

A inizio scontro, si lancia contro il nemico più vicino, causando il doppio dei danni e stordendo i nemici attorno.

Con quattro stelle, è immune alle abilità di controllo e riflette i danni mentre ha lo scudo.

Domatore di cinghiali (novità)

Domatore

A inizio scontro, balza in avanti, scatenando un terremoto che danneggia i nemici, i quali subiscono un rallentamento alla velocità di movimento e dei colpi.

Con quattro stelle, il terremoto dura per tutto il turno.

Domatrice di arieti (novità)

Domatore

L'attacco rallenta la velocità di movimento dell'obiettivo.

A inizio scontro, carica, danneggia e respinge i nemici che trova.

Con quattro stelle, intrappola il bersaglio, impedendogli di attaccare e muoversi.

Principe (modificato)

Domatore

A inizio scontro, si lancia contro il nemico più vicino, causandogli danni bonus e respingendolo.

Con quattro stelle, butta fuori l'obiettivo dall'arena mentre carica.

Nuova particolarità!

Domatore

I domatori risvegliano le caselle che toccano, dando agli alleati che sono su di loro un bonus alla velocità dei colpi e di movimento.

I modificatori di settembre

LegaModificatore
Bronzo IPratica con le fusioni
Pratica con le particolarità
Bronzo IIPratica con le vendite
Pratica con gli equipaggiamenti
Bronzo IIIPratica con le caselle
Pratica con gli edifici
Argento ISlot magico
Slot camaleonte
Argento IICasella del salto
Omaggi
Argento IIIVieni a me
Ahia!
Argento IVFantoccio speciale
Sconti fortunati
Oro IFiume Royale
Tattiche mini
Oro IICasella wormhole
Casella maledetta
Oro IIICasella dell'invisibilità
Dono particolare
Oro IVSfere ebbasta
Battle Royale
Oro VTesoro dei goblin
Quattro stelle
DiamanteSpirito libero
Promozione

Le truppe evidenziate sono super, assegnate all'inizio della battaglia.

Le supertruppe, le particolarità, i modificatori e le carte a disposizione di ottobre

Le supertruppe con la particolarità ''boss'' passano alla seconda fase quando i loro PF scendono sotto il 50%.

Gran cavaliere (modificato)

Boss

Alla prima fase, salta a intervalli regolari sui nemici, lasciandoli storditi per due secondi e causando danni ad area.

Alla seconda, ogni colpo respinge e stordisce l'obiettivo.

P.E.K.K.A (modificata)

Boss

Alla prima fase, ogni volta che sferra un certo numero di colpi, esegue un fendente che danneggia una fila di nemici.

Alla seconda, recupera salute attaccando e si muove più velocemente.

Mini P.E.K.K.A (modificata)

Boss

Alla prima fase, ogni volta che sferra un certo numero di colpi, cucina un pancake che fa salire di livello un alleato a caso.

Alla seconda, ruba e trasferisce a sé stessa l'energia dell'obiettivo quando lo colpisce con le abilità.

Monaco (modificato)

Boss

Alla prima fase, respinge l'obiettivo ogni tre colpi.

Alla seconda, ogni volta che sferra un certo numero di colpi, crea uno scudo che riflette i danni e lo cura.

Particolarità che ritorna (modificata)

Boss

Ottiene PF bonus.

Con i PF sotto al 50%, raggiunge la seconda fase, spaventando i nemici attorno per tre secondi.

I modificatori di ottobre

LegaModificatore
Bronzo IPratica con le fusioni
Pratica con le particolarità
Bronzo IIPratica con le vendite
Pratica con gli equipaggiamenti
Bronzo IIIPratica con le caselle
Pratica con gli edifici
Argento IAbbinamento fortunato
Dominio
Argento IIStelle dell'arena
Tattiche mini
Argento IIISfere ebbasta
Minacce da tre stelle
Argento IVBattle Royale
Tesoro dei goblin
Oro IFiume Royale
Dono particolare
Oro IICasella degli abissi
Mutazione estrema
Oro IIIQuattro stelle
Casella wormhole
Oro IVFantoccio speciale
Vieni a me
Oro VOmaggi
Slot camaleonte
DiamanteCasella del salto
Casella maledetta

Le truppe evidenziate sono super, assegnate all'inizio della battaglia.

Le truppe riviste

Barbaro

Clan

Dopo alcuni colpi, riceve un bonus alla velocità dei colpi e di movimento valido per tutto il turno.

Arciere

Clan

Dopo alcuni colpi, le frecce causano danni bonus per il resto del turno.

Valchiria

Clan

Dopo alcuni colpi, inizia a roteare, danneggiando i nemici attorno per il resto del turno.

Cavaliere

Nobile

Provoca a intervalli regolari i nemici a portata, costringendoli ad attaccarlo per due secondi.

Moschettiere

Nobile

A inizio scontro, colpisce per tre volte il nemico più lontano in un raggio di sei caselle, causandogli danni bonus e stordendolo brevemente.

Principessa

Nobile

Scocca delle frecce contro il nemico più lontano, causando danni ad area.

Ogni volta che sferra un certo numero di colpi, questi danni rallentano la velocità dei colpi e di movimento per tre secondi.

Gigante Royale

Nobile

Ogni volta che sferra un certo numero di colpi, respinge di una casella i nemici attorno.

Goblin lanciere

Goblin

Scaglia una lancia e concede più elisir alla vendita, la cui quantità aumenta col livello di fusione.

Goblin cerbottaniere

Goblin

Dopo alcuni colpi, ogni dardo avvelena l'obiettivo, causando danni in base ai suoi PF massimi, fino a un massimo di cinque volte.

Gabbia per goblin

Goblin

Rinchiude il nemico più vicino, causando danni nel tempo mentre perde PF. Quando viene distrutta, libera l'avversario e il goblin lottatore nell'arena.

Bombarolo

Non morto

Lancia una bomba che esplode in un raggio di due caselle. Ogni volta che sferra un certo numero di colpi, la bomba rimbalza, causando danni quando atterra.

Cucciolo di drago

Figlio delle selve

Sputa delle sfere infuocate che causano danni ad area. Ogni attacco concede un bonus alla velocità dei colpi e di movimento agli alleati entro due caselle.

I nuovi modificatori

Questa stagione, nella lega Bronzo saranno disponibili sei modificatori fissi della categoria ''pratica'', più altri due nuovi, ma, allo stesso tempo, familiari!

Pratica con le fusioni

Ottieni una sfera da cinque elisir dopo la prima, la quinta e la decima fusione.

Pratica con le vendite

Ottieni una sfera da cinque elisir ogni volta che vendi una truppa da due stelle (massimo tre volte).

Pratica con le particolarità

A inizio scontro, ottieni una sfera da 5/10/20 elisir la prima volta che la particolarità raggiunge il livello 2/3/4.

Pratica con gli equipaggiamenti

A inizio scontro, ottieni una sfera con un equipaggiamento a caso.

Pratica con gli edifici

Ottieni una sfera con un edificio da due stelle a caso.

Pratica con le caselle

A ogni turno, appare una casella del salto in un punto casuale sul tuo lato.

A inizio scontro, la truppa sulla casella raggiunge le seconde linee nemiche con un balzo.

Tattiche mini

Il negozio ti offre solo sei truppe e quelle che schieri rimangono ferme sulla loro casella, finché non le fondi.

Fiume Royale

Le truppe sulle caselle fluviali recuperano il 3% dei loro PF massimi ogni secondo.

Abbatti una principessa fantoccio per ricevere un elisir o distruggi un re fantoccio per ottenerne due e mettere k.o. tutte le truppe nemiche.

Le sfere delle missioni e i nuovi equipaggiamenti

Le sfere delle missioni ora sono meno casuali e più prevedibili!

Le sfere delle missioni

Da ogni sfera delle missioni puoi ottenere le seguenti ricompense.

Sfera della 1ª missione

  • Tre elisir

  • Equipaggiamento casuale: Scudo della dama, Lancia del principe, Ancora del pescatore, Ascia della valchiria, Barattolo del boscaiolo, Talismano della guaritrice guerriera, Spada della P.E.K.K.A e Manto della regina degli arcieri.

Sfera della 2ª missione

  • Sei elisir

  • Equipaggiamento casuale: Lama assassina, Armatura colossale, Balestra del cecchino, Anello delle superstar, Incantesimo di controllo, Scaglia di drago, Bacchetta magica, Telescopio del lanciatore, Tamburo dei non morti, Liuto goblin, Emblema del domatore, Lancia leggendaria, Ascia leggendaria e Scudo leggendario.

    • La Maschera del boss sarà disponibile nelle sfere delle missioni a partire da ottobre, con il ritorno della particolarità ''boss''.

Sfera della 3ª missione

  • +1 alle dimensioni della squadra.

  • Una truppa da tre stelle (da quattro o cinque elisir).

I nuovi equipaggiamenti

Questa stagione saranno disponibili cinque nuovi equipaggiamenti. Dacci un'occhiata!

Scudo leggendario

La truppa che lo possiede è immune ai danni e al controllo e respinge gli assalitori.

Lancia leggendaria

Col primo colpo, la truppa che la possiede butta fuori dall'arena l'obiettivo.

Ascia leggendaria

La truppa che la possiede trascina i nemici attorno all'obiettivo e causa danni ad area.

Emblema del domatore

La truppa che lo possiede riceve la particolarità ''domatore''.

Maschera del boss

La truppa che la possiede riceve la particolarità ''boss'' (disponibile a partire da ottobre).

Ricorda che a inizio scontro, l'equipaggiamento non verrà più assegnato automaticamente alle truppe, quindi dovrai farlo tu manualmente durante i preparativi. Se lasci un equipaggiamento in panchina, resterà lì per tutto il turno.

Le modifiche al regnante

Saggio dell'eco

Una volta per turno, l'Eco si carica, poi manda k.o. il bersaglio e i nemici circostanti prima di scomparire per il resto del turno. Inoltre, il saggio sale di livello dopo aver mandato k.o. 2/4/8 nemici.

Missione del regnante: manda k.o. 2/4/8 truppe in una partita.

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