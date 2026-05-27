Stagione n. 9 di Tattiche Royale
Oltre a un grande aggiornamento per il gioco in generale, ne è in arrivo uno anche per Tattiche Royale, il quale introdurrà una stagione piena di contenuti, funzionalità inedite, modifiche alla giocabilità e miglioramenti vari.
La stagione 9 durerà dal 26 maggio al 13 luglio, perciò preparati!
Le principali novità in arrivo sono:
la regina delle tombe, una nuova regnante
le missioni del regnante
un nuovo equipaggiamento
nuove carte a disposizione, con truppe mai viste prima e altre modificate in modo sostanziale
nuovi modificatori
La nuova regnante
La regina delle tombe
Abilità: Ritorno dall'aldilà
Eserciti di scheletri stanno dando la vita, o quello che ne resta, per questa regina dell'aldilà, che però fa tornare nell'aldiquà solo quelli a cui tiene veramente.
Se usi questa regnante, all'inizio della battaglia apparirà una lapide da cui sbucherà regolarmente uno scheletro e, a ogni turno, la regina delle tombe emergerà dalla lapide alla sua distruzione, pronta a seminare il caos in battaglia.
La lapide non può essere mossa dopo il primo turno, come accade per gli altri edifici, conta per la particolarità ''non morto'' e sale di livello dopo aver generato 4, 8 e 16 scheletri.
Il ritorno di un regnante
Durante questa stagione, il saggio dell'eco torna a calcare il percorso dello stellacciaio! Se non l'hai ancora sbloccato o non hai abbastanza carte per poter ottenere la personalizzazione successiva in palio nel percorso delle ricompense del regnante, questo è il momento giusto!
Le personalizzazioni dei regnanti
A mano a mano che avanzi lungo il percorso dello stellacciaio, puoi ottenere delle carte dei regnanti, che ti permettono di salire di livello, ricevere nuove ricompense e ottenere skin e festeggiamenti gratuiti per i regnanti. Nel corso di questa stagione, potrai ottenere le seguenti personalizzazioni per la regina delle tombe:
la regina furiosa
la regina nera
la tortura straziante (festeggiamento)
La regina delle mummie e l'eroismo geroglifico saranno disponibili nel negozio delle personalizzazioni dei regnanti e ricorda che, se acquisti delle skin per dei regnanti che non possiedi ancora, li sbloccherai automaticamente e potrai iniziare subito a utilizzarli!
Le missioni del regnante
Le missioni del regnante sono una novità assoluta di questa stagione e puoi considerarle degli obiettivi che ti ricompensano al raggiungimento di determinati traguardi in battaglia. Le missioni variano a seconda del regnante e ognuna di esse ha i propri obiettivi, ma tutte forniscono sfere delle missioni.
Queste sfere possono contenere truppe specifiche, elisir ed equipaggiamenti e più importante è il traguardo che raggiungi, migliori saranno le ricompense.
Ecco cosa puoi ricevere da ogni tipo di sfera delle missioni.
Sfera della 1ª missione:
una truppa da una stella (un gigante, un gigante Royale, una gabbia per goblin, un cucciolo di drago o un drago d'ossa)
cinque elisir
un equipaggiamento (lo Scudo della dama, la Lancia del principe, l'Ancora del pescatore o l'Ascia della valchiria)
Sfera della 2ª missione:
una truppa da due stelle (una P.E.K.K.A, una mini P.E.K.K.A, un monaco o un gran cavaliere)
10 elisir
un equipaggiamento (la Lama assassina, l'Armatura colossale, la Balestra del cecchino o l'Anello delle superstar)
Sfera della 3ª missione:
una truppa da tre stelle (una P.E.K.K.A, una mini P.E.K.K.A, un monaco o un gran cavaliere)
20 elisir
un equipaggiamento (il Corno del clan, il Flauto delle selve, il Liuto goblin, la Tromba del nobile o Tamburo dei non morti)
Tutte le missioni del regnante
Re Royale: perdi 2, 3 o 4 round in una partita.
Imperatrice degli spiriti: fondi 3, 15 o 50 truppe in una partita.
Regina goblin: ottieni 3, 10 o 25 goblin con la particolarità ''goblin'' o con l'abilità passiva della regina goblin.
Yang dell'elisir: vinci 2, 3 o 5 turni di fila.
Macchina da guerra: elimina 2, 8 o 20 truppe con gli edifici in una partita.
Saggio dell'eco: elimina 2, 6 o 18 truppe in una partita.
Duchessa dei pugnali: vinci uno, 2 o 4 turni in meno di 8 secondi.
Gran sorvegliante: proteggi con gli scudi 3, 10 o 25 truppe in una partita.
Regina delle tombe: evoca 10, 25 o 80 truppe con la lapide in una partita.
Il nuovo equipaggiamento
Come avrai notato leggendo la sezione qui sopra, questa stagione introduce dei nuovi equipaggiamenti, dei quali trovi i vantaggi qui sotto.
La Lama assassina
A inizio scontro, la truppa che la possiede balza nelle retrovie nemiche e sferra i colpi con maggiore velocità dopo un K.O..
L'Armatura colossale
A inizio scontro, la truppa che la possiede e quelle dietro di lei diventano immuni al controllo.
La Balestra del cecchino
A inizio scontro, la truppa che la possiede aumenta la velocità dei colpi dopo ogni attacco andato a segno, fino a un massimo di 20 volte.
L'Anello delle superstar
A inizio scontro, la truppa che lo possiede riempie l'indicatore dell'abilità e ha il 50% di possibilità di riutilizzarla, fino a un massimo di quattro volte.
Il Corno del clan
La truppa che lo possiede riceve la particolarità ''clan''.
Il Flauto delle selve
La truppa che lo possiede riceve la particolarità ''figlio delle selve''.
Il Liuto goblin
La truppa che lo possiede riceve la particolarità ''goblin''.
La Tromba del nobile
La truppa che la possiede riceve la particolarità ''nobile''.
Il Tamburo dei non morti
La truppa che lo possiede riceve la particolarità ''non morto''.
Le carte a disposizione
Durante questa stagione, faranno la loro comparsa in Tattiche Royale delle truppe che conosci già bene, mentre altre tornano dopo un periodo sabbatico, alcune delle quali con qualche modifica. In totale avrai a disposizione 34 carte.
Le nuove truppe
La Fuorilegge boss
Boss
Scatta verso i nemici quando si trova a tre o quattro caselle di distanza, causando il doppio dei danni. Dopo alcuni colpi, torna indietro di tre caselle.
L'arciere pirotecnico
Figlio delle selve
Lancia un proiettile che esplode all'impatto e danneggia i nemici dietro all'obiettivo in un'area a cono. Dopo alcuni colpi, indietreggia di una casella.
La gabbia per goblin
Goblin
Quando la gabbia viene distrutta, appare un goblin lottatore pronto a seminare il caos nell'arena.
L'arciere magico
Figlio delle selve
Scocca una freccia magica che, dopo alcuni colpi, rimbalza verso l'avversario più vicino entro due caselle.
Le truppe di ritorno e quelle modificate
Il bombarolo
Non morto
Lancia una bomba al nemico più vicino e causa danni in un'area col raggio di due caselle.
Il gran cavaliere
Boss
Fa un balzo e assalta il gruppo di nemici più grosso a intervalli regolari, danneggiando e lasciando storditi per due secondi gli avversari nel suo raggio d'azione.
La mini P.E.K.K.A 🔄
Boss
Dopo alcuni colpi, cucina un pancake che fa salire di livello un alleato casuale.
Il drago d'ossa 🔄
Non morto
Causa danni nel raggio di due caselle. A inizio scontro, assorbe il 10%/20%/40%/80% dei PF e dei danni degli alleati che lo circondano.
Il re degli scheletri 🔄
Non morto
Colpisce i nemici in un'area a cono ed evoca uno scheletro, se l'obiettivo viene eliminato entro 2 secondi dal colpo che gli ha inferto.
Goblin lanciere
Goblin
Le sue lance sono talmente efficaci dalla distanza che non ci ha manco pensato a mettersi l'armatura.
Le truppe e le particolarità della stagione n. 9
Come già menzionato nella sezione dedicata alle truppe, le carte a disposizione nel corso di questa stagione saranno 34, ma è in arrivo anche qualche altra novità!
Innanzitutto, le truppe disponibili per tutti saranno solo 25, mentre le restanti nove lo saranno esclusivamente mediante le sfere delle missioni, il che renderà le battaglie ancora più avvincenti. Le truppe nelle sfere sono quelle evidenziate nell'immagine che trovi qui sopra.
Inoltre, durante questa stagione tutte le truppe avranno una sola particolarità.
Le nuove particolarità
Figlio delle selve
Il figlio delle selve con la percentuale di PF minore diventa invisibile e aumenta periodicamente la velocità dei colpi per 2,5 secondi.
Boss
Solo tramite sfera: i boss ottengono danni e PF bonus.
Le particolarità modificate
Clan
I clan ricevono un bonus ai PF e il più forte aumenta la velocità dei colpi.
Nobile
I nobili ottengono un bonus ai danni e ne subiscono di meno.
Goblin
Fornisce una sfera contenente un goblin casuale con una particolarità già attiva, che mette a disposizione diversi goblin a ogni turno.
Non morto
Ogni alleato sconfitto aumenta i PF e i danni di tutti i non morti per il resto della partita.
I modificatori della stagione n. 9
I nuovi modificatori
Ultimo sopravvissuto (Bronzo II)
A inizio scontro, sempre più caselle vengono ricoperte gradualmente di veleno, causando danni nel tempo alle truppe che ci rimangono sopra.
Sfere ebbasta (Bronzo III)
Inizi con una sfera e, ogni volta che un giocatore viene eliminato, tutti gli altri ne ricevono una.
Casella degli abissi (Bronzo III)
A inizio scontro, la truppa che ci cammina sopra sparisce assieme alla casella.
Casella maledetta (Argento I)
A inizio scontro, la truppa sulla casella perde PF col tempo ed esplode dopo essere stata sconfitta, causando danni ad area in base ai suoi PF massimi.
Casella minata (Argento I)
A inizio scontro, la casella minata esplode dopo cinque secondi, causando danni ad area alle truppe vicine.
Tesoro dei goblin (Argento II)
A inizio scontro, appare un tesoro dei goblin su entrambi i lati. Distruggendo quello nemico, guadagni una sfera.
Casella wormhole (Argento II)
A inizio scontro, la truppa sulla casella si teletrasporta a quella wormhole dell'avversario.
Hardcore (Argento III)
Ottieni due unità d'elisir a ogni turno, ma le truppe non saranno guarite tra un turno e l'altro e scompariranno dopo essere state eliminate.
Casella dell'invisibilità (Argento III)
A inizio scontro, la truppa su questa casella rimane invisibile per cinque secondi.
Lunga vita al re (Oro I)
Proteggi il re fantoccio! Se viene eliminato, perdi il turno.
Uniformità (Oro II)
Tutte le truppe costano tre elisir.
Battle Royale (Oro III)
Durante i preparativi, sempre più caselle diventeranno velenose di turno in turno, causando danni nel tempo alle truppe che ci rimangono sopra.
Un'ultima cosa: ora, se finisci al tappeto, hai la possibilità di assistere alle battaglie degli altri giocatori.
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