Le missioni del regnante

Le missioni del regnante sono una novità assoluta di questa stagione e puoi considerarle degli obiettivi che ti ricompensano al raggiungimento di determinati traguardi in battaglia. Le missioni variano a seconda del regnante e ognuna di esse ha i propri obiettivi, ma tutte forniscono sfere delle missioni.

Queste sfere possono contenere truppe specifiche, elisir ed equipaggiamenti e più importante è il traguardo che raggiungi, migliori saranno le ricompense.

Ecco cosa puoi ricevere da ogni tipo di sfera delle missioni.

Sfera della 1ª missione:

una truppa da una stella (un gigante, un gigante Royale, una gabbia per goblin, un cucciolo di drago o un drago d'ossa)

cinque elisir

un equipaggiamento (lo Scudo della dama, la Lancia del principe, l'Ancora del pescatore o l'Ascia della valchiria)

Sfera della 2ª missione:

una truppa da due stelle (una P.E.K.K.A, una mini P.E.K.K.A, un monaco o un gran cavaliere)

10 elisir

un equipaggiamento (la Lama assassina, l'Armatura colossale, la Balestra del cecchino o l'Anello delle superstar)

Sfera della 3ª missione: