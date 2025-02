Il danno alle torri è stato raddoppiato.

L'indebolimento apportato in precedenza allo scheletro aveva senso all'epoca, ma forse ci siamo andati giù un po' troppo pesante. Ora vogliamo spingere i giocatori a utilizzarlo maggiormente in attacco, senza però che torni a essere così decisivo contro gli attacchi nemici, come lo è stato in passato. Ora che i danni alle torri della corona sono stati raddoppiati, sarà nuovamente una minaccia offensiva impossibile da ignorare.