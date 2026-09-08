Modifiche di bilanciamento di settembre
Modifiche di bilanciamento dell'8 settembre
INDEBOLIMENTI ⬇️
Mongolfiera eroica
Danni all'atterraggio dello scheletro volante ridotti del 13% (da 263 punti a 230).
Gli scheletri volanti generati con Picchiata ossea precipitavano in maniera un po' troppo caotica, ma ora questi assi aerei hanno imparato ad atterrare in maniera più sicura.
Ariete da battaglia evoluto
Portata della respinta diminuita del 20% (da 2,5 caselle a 2).
Se le modifiche ai barbari dell'ariete da battaglia erano meritate, con l'ariete da battaglia evoluto abbiamo un po' esagerato, perciò, per compensare, abbiamo deciso di ridurre l'effetto della sua respinta.
Barbari scelti evoluti
Portata delle lance diminuita del 10% (da 3,5-5 a 3-4,5 caselle).
Durata della furia ridotta del 20% (da 2,5 a 2 secondi).
I barbari scelti evoluti hanno seminato il caos nel meta col loro potere vichingo. Ora che abbiamo ridotto la portata delle lance e la durata dell'effetto della furia, chi li affronta avrà qualche istante in più per sfoderare la spada ed evitare di essere spedito nel Valchalla.
Congelamento
Durata ridotta del 13% (da 4 a 3,5 secondi).
Anche se siamo soddisfatti della versatilità acquisita dal Congelamento, dopo il potenziamento fatto ai danni che causa, il suo tasso di utilizzo ha superato la soglia che riteniamo adeguata per un incantesimo potenzialmente troppo opprimente.
Sfera infuocata
Danni alle torri della corona ridotti dell'8% (da 172 punti a 159).
La rotazione degli incantesimi è fin troppo facile con la Sfera infuocata, per via dei suoi danni elevati, dell'alta velocità di spostamento e della capacità di sferrare tutti i danni all'impatto, perciò abbiamo deciso di ridurre i danni che è in grado di infliggere alle torri della corona.
Golem del ghiaccio
Punti ferita ridotti del 7% (da 1315 a 1228).
Durata del rallentamento aumentata del 25% (da 2 a 2,5 secondi).
Dopo il potenziamento dei suoi punti ferita dello scorso anno, il golem del ghiaccio era diventato un tank fin troppo efficace per il modico prezzo di due elisir, ma ora avrà un approccio più... cool.
Scaricuccioli
Velocità dei colpi ridotta del 5% (da 2,2 a 2,3 secondi).
Gli scaricuccioli sono il denominatore comune di alcuni dei mazzi più potenti in circolazione, quindi abbiamo deciso di ridurne la velocità dei colpi per depotenziare questi mazzi.
POTENZIAMENTI ⬆️
Ronin
Velocità dei colpi migliorata del 7% (da 1,4 a 1,3 secondi).
Il ronin ha faticato a ritrovare spazio nel meta, dopo che una correzione di errori necessaria ne ha ridotto l'efficacia, ma ora sarà più bravo a gestire le distrazioni. Del resto, un vero guerriero è sempre resiliente.
Imperatrice degli spiriti (a terra e in aria)
Danni aumentati del 4% (da 309 a 320 punti).
I danni inflitti dall'imperatrice degli spiriti sono troppi bassi per una truppa da sei elisir a bersaglio singolo, ma ora questa truppa farà decisamente più male.
Gabbia per goblin
Punti ferita del lottatore aumentati del 4% (da 1080 a 1121).
Da quando la sua evoluzione è stata depotenziata, il goblin lottatore è rimasto un po' in disparte, ma ora è pronto a ributtarsi nel cuore dell'azione, più forte che mai.
MODIFICHE SOSTANZIALI 🔄
Megasgherro eroico
Ora si teletrasporta nella sua posizione originaria.
Danni causati col teletrasporto aumentati del 6% (da 399 a 422 punti).
Danni alle torri della corona azzerati (dal 75%).
Chi usava il megasgherro eroico lo sfruttava un po' troppo per infliggere danni alle torri della corona, ma ora il suo obiettivo principale sarà quello di neutralizzare il suo bersaglio e questo fido soldato tornerà nella sua posizione originaria dopo aver eliminato il nemico, oppure dopo 3,5 secondi.
Stregone eroico
Durata dell'abilità ridotta del 30% (da 5 s a 3,5 secondi).
Stregone evoluto
Punti ferita dello scudo ridotti dell'8% (da 192 a 176).
Stregone
Danni aumentati dell'8% (da 281 a 304 punti).
Tempo richiesto per l'attacco iniziale aumentato del 25% (da 0,4 a 0,5 secondi).
Finora, lo stregone ha dovuto fare troppo affidamento sulla sua forma evoluta e su quella eroica per risultare efficace nell'arena, ma ora sarà in grado di eliminare arcieri e arcieri pirotecnici con una singola sfera infuocata. La sua versione eroica ora scatenerà solamente due tornado e lo scudo dello stregone evoluto non sopravviverà più alla Palla di neve gigante.
Bombarolo evoluto
Distanza dei rimbalzi della bomba aumentata del 20% (da 2,5 a 3 caselle).
Bombarolo
Danni diminuiti del 6% (da 225 a 212 punti).
L'evoluzione di Barry aveva bisogno di bombe più rimbalzanti per risultare degna di uno slot delle evoluzioni.
Ariete da battaglia
Portata della visuale aumentata del 18% (da 5,5 a 6,5 caselle).
Golem
Portata della visuale aumentata del 7% (da 7 a 7,5 caselle).
Queste due carte sono spesso capaci di ignorare gli edifici posizionati per attirarle, quindi abbiamo deciso di incrementarne la portata della visuale, per farle allineare maggiormente con le altre carte determinanti.
Ricorda che i parametri mostrati qui si riferiscono a quelli del livello 11 di tutte le carte e che, molto spesso, le modifiche alla loro versione base influiscono anche sull'evoluzione e sulla versione eroica.
Ci vediamo nell'arena!
Il team di Clash Royale