10月1日（日）20時より、「クラロワ 日本一決定戦」9月大会の決勝が行われます。



今回は、その決勝に参戦する日本TOPプレイヤーのおふたりに、3次予選で使ったデッキの中からおすすめデッキを1つ教えてもらいました！





けんつめしさん

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このデッキの魅力は、アサシン ユーノ+攻城バーバリアンと三銃士の2weaponです。相手のデッキ次第では三銃士を1回も出さずに勝利することもできます。



大会ではさまざまなデッキを相手にするので臨機応変に戦える2weaponに目をつけました。同じ三銃士同士の戦いでも実力で勝ちきれると自信があったのでこのデッキで行こうと決めました。



高回転デッキにエリクサーポンプが入っているので、形ができてしまうと、どんな相手でも覆すことができます。相性で詰んでしまうのが少ないのも魅力のデッキです！





*SHIROKUMA*さん

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このデッキは三銃士を中心としたデッキのように見えますが、基本はダークプリンス、アサシン ユーノ、攻城バーバリアンを使い、カウンターでゴリ押すことを主軸としたデッキです。



この3枚は突破力が非常に高く、特にアサシン ユーノは現環境すごく強くて止めにくいため、1番のキーカードです！



一見難しそうに見えますが、コツさえ掴めば、僕のようなプレイスキルのないプレイヤーでも勝てるおすすめデッキとなっています。





これが最後の決勝戦！見届けよう！

5月から始まった「クラロワ 日本一決定戦」もついにラスト。



この決勝のあと、日本王者を決定する大会を経て、世界一決定戦出場者が決まります。



10月1日（日）20時からの生放送をお見逃しなく！