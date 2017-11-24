ナイスアイデア



フローズンジャック

コスト3のユニット。攻撃力、体力、攻撃速度はランバージャックより劣る。死亡時にフリーズを落とす。





スカイバルキリー

ユニット。斧を振り回しながら空を飛ぶバルキリー。通常バルキリーと同じ攻撃性能を持つ。







ミニスパーキー

ユニット。スパーキーよりHP、ダメージが低く、移動速度が早い。







メタルバーバリアン

コスト3のユニット。バーバリアンのHP30が一体出てきてどんな敵の攻撃も1しか受けない。スパーキーやペッカなどに強いがガーゴイルなどに弱い。







クエイク

コスト5、ウルトラレアの呪文。ポイズンと同じ範囲で、ポイズンより短時間、高威力のダメージを地上ユニットと建物に与える。また、移動速度と攻撃速度を低下させる。







風雷神

コスト7のユニット。1体の身体に風神と雷神が宿っている。風の力で敵を足止めし、雷の力で攻撃を放つ。一定の攻撃を受けると、風神と雷神に分裂し、個々が別々に動く。個々の力は倍に。







ゴブリンキング

コスト6、ウルトラレアのユニット。攻撃力は300、攻撃速度とヒットポイントはダークネクロと同等。3秒に1回吹き矢ゴブリン、槍ゴブリン、ゴブリンを生成する。







豚の群れ

コスト4のユニット。ホグライダーの乗り手を失った5匹の豚たちが、悲しみを力にタワーに向けて突撃。登場時に3マス跳ぶ。タワーに2回攻撃したら消える。







グラビティ

コスト4、スーパーレアの呪文。範囲鈍足＆重力効果。空中ユニットは地面に落ち、地上ユニットで叩けるようになる。また、敵の遠距離攻撃の射程を-0.5に。







ペガサスプリンス

コスト6、ウルトラレアのユニット。プリンスの馬に羽が生えて白くなるデザイン。ヒットポイント・攻撃力はプリンスと同じで、突進性能も同じ。ただし地上ユニットには攻撃できず、空中ユニット・建物・タワーにしか攻撃できない。





ネタアイデア



パルプ◯テ

ランダムなユニットを出す。まれにシークレットユニットが出ることも！？





シェフペッカ

ミニペッカが攻撃ではなくパンケーキを作って味方を回復する。







サイコロ

コスト4の呪文。出た目の数だけエリクサーが回復する。







ヘビードラゴン

コスト4のユニット。美味しいものをたくさん食べて肥えてしまったベビードラゴン。ヘビーで飛べない！







ドズル

コスト4、ウルトラレアのユニット。ドズル氏が出てきて解説してくれる。ワンチャン代わりにしてくれる。たまにきおきお氏も出てきてゴブリンデッキにしてくる。





…さて、いかがでしたか？



皆さんの豊かな想像力には、本当に驚かされました。





ちなみに、こんなステキな画像を作成してくれたプレイヤーも！