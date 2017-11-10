2017年11月10日
Blog – Clash Royale
どのユニットが1位！？ダメージランキング発表！
クラロワのカードには、さまざまなステータスが振り分けられています。
今回は、攻撃力を表す「ダメージ」（大会レベルでの数値）に注目し、ランキング形式で発表したいと思います！
果たしてどんなユニットがランクインするのでしょう？
1位：スパーキー
ダメージ1,100。この一撃にやられたらひとたまりもありません。
2位：エアバルーン
ダメージ798（死亡時：272）。恐怖の爆弾が降り注ぎます。
3位：P.E.K.K.A
ダメージ678。タワーにたどり着かれた時の絶望と来たら…
4位：ミニP.E.K.K.A
ダメージ598。ミニでもダメージはミニではありません！
5位：インフェルノドラゴン
ダメージ30-350。時間ごとに威力が増していきます。
6位：プリンス
ダメージ325（突撃時:651）。突撃を食い止められなければかなり厳しくなります。
7位：ボンバー
ダメージ271。小さな体で7位にランクインするやり手です。
8位：ホグライダー
ダメージ264。豚に乗った恐ろしき特攻隊長です。
9位：ゴーレム
ダメージ259（分裂後1体:53）。ヒットポイントもハンパじゃありません。
10位：ダークネクロ
ダメージ260。コウモリの攻撃もやっかいです。
ということで、以上がユニットのダメージランキングでした。
スパーキーはバランス調整により攻撃速度が速くなり、さらに強力なユニットになっています。
より詳しいランキングを知りたい方はこちらの記事をご覧ください！
https://game8.jp/clashroyale/175938
それでは、アリーナでお会いしましょう！