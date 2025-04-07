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2025年4月6日
Blog – Clash Royale

「アサシンズ・ストーリー」シーズン！

新チャンピオン：ボスアサシン

**スキル：**エスケープボム - 短時間透明になり、後方にテレポートします！

目標に向かって無敵状態でダッシュし、ピンチになったら愛用の「エスケープボム」で窮地を脱します。

新限界突破カード：執行人ファルチェ

これぞ斧の完成形！

**サイクル：**1

攻撃が敵ユニットをノックバックさせるようになり、近距離でのダメージが増加します。

イベント

クラウンチェイス：指名手配 - 3月31日～4月6日

クラウンを獲得してイベントを進めましょう！

  • ノーマルラッキーボックス x2

  • レアラッキーボックス

  • スーパーレアラッキーボックス

  • スーパーレア強化の指南書

ボスアサシンイベント：4月10日～15日

クラウンを集めて、新チャンピオン「ボスアサシン」と豪華報酬をアンロックしましょう！

  • ノーマルラッキーボックス x2

  • レアラッキーボックス

  • ノーマルワイルドカード x100

  • スタンプ

  • ボスアサシンのカード x2

クラウンチェイス：4月15日～20日

  • ノーマルラッキーボックス x4

  • レアラッキーボックス

  • ノーマルワイルドカード x100

  • レアワイルドカード x50

  • 巨大雪玉の限界突破シャード x3

  • バナーフレーム＆デコレーション

コミュニティイベント - ボス流盗みの極意：4月21日開始

レッドキングからクラウンを奪って、ギャング団の結束を見せつけましょう！クラウンを集めた分だけ、コミュニティの報酬が増加します！

  • ノーマルラッキーボックス x5

  • レアラッキーボックス

  • スーパーレアラッキーボックス

  • ノーマルワイルドカード x100

  • レアワイルドカード x50

  • ウルトラレアワイルドカード

  • バナーフレーム＆デコレーション

  • タワースキン

クラウンチェイス：5月1日～4日

  • ノーマルラッキーボックス x5

  • レアラッキーボックス x2

  • ノーマルワイルドカード x100

  • スーパーレアワイルドカード x10

コミュニティイベントおよびクラウンチェイスイベントは、アリーナ7以上のプレイヤーが参加できます。ボスアサシンイベントはアリーナ11から参加可能です。

イベント中はホーム画面で報酬の獲得状況を確認できます。

ゲームモードとチャレンジ

限界突破執行人ファルチェドラフト：4月7日～14日

限界突破カードを使う定番ドラフト！新たなデッキで限界突破の力を思う存分発揮してください！

⚔️チャレンジ：4月11日～14日

🏆報酬：バトルバナー（フレーム＆デコレーション）

ボスアサシンの急襲：4月14日～21日

ボスアサシンと一緒にアリーナを席巻しましょう！

⚔️チャレンジ：4月18日～21日

🏆報酬：バトルバナー（フレーム＆デコレーション）

お宝バトル：4月21日～28日

あちこちでアサシンが大暴れ！ダッシュでお宝を奪い、敵を嘲笑います！

⚔️チャレンジ：4月25日～28日

🏆報酬：バトルバナー（フレーム＆デコレーション）

7倍エリクサー：4月28日～5月5日

白熱の7倍エリクサーバトルに参加し、限界突破カードを大暴れさせましょう！

⚔️チャレンジ：5月2日～5日

🏆報酬：バトルバナー（フレーム＆デコレーション）

それでは、アリーナでお会いしましょう！

クラッシュ・ロワイヤル開発チーム