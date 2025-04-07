「アサシンズ・ストーリー」シーズン！
新チャンピオン：ボスアサシン
**スキル：**エスケープボム - 短時間透明になり、後方にテレポートします！
目標に向かって無敵状態でダッシュし、ピンチになったら愛用の「エスケープボム」で窮地を脱します。
新限界突破カード：執行人ファルチェ
これぞ斧の完成形！
**サイクル：**1
攻撃が敵ユニットをノックバックさせるようになり、近距離でのダメージが増加します。
イベント
クラウンチェイス：指名手配 - 3月31日～4月6日
クラウンを獲得してイベントを進めましょう！
ノーマルラッキーボックス x2
レアラッキーボックス
スーパーレアラッキーボックス
スーパーレア強化の指南書
ボスアサシンイベント：4月10日～15日
クラウンを集めて、新チャンピオン「ボスアサシン」と豪華報酬をアンロックしましょう！
ノーマルラッキーボックス x2
レアラッキーボックス
ノーマルワイルドカード x100
スタンプ
ボスアサシンのカード x2
クラウンチェイス：4月15日～20日
ノーマルラッキーボックス x4
レアラッキーボックス
ノーマルワイルドカード x100
レアワイルドカード x50
巨大雪玉の限界突破シャード x3
バナーフレーム＆デコレーション
コミュニティイベント - ボス流盗みの極意：4月21日開始
レッドキングからクラウンを奪って、ギャング団の結束を見せつけましょう！クラウンを集めた分だけ、コミュニティの報酬が増加します！
ノーマルラッキーボックス x5
レアラッキーボックス
スーパーレアラッキーボックス
ノーマルワイルドカード x100
レアワイルドカード x50
ウルトラレアワイルドカード
バナーフレーム＆デコレーション
タワースキン
クラウンチェイス：5月1日～4日
ノーマルラッキーボックス x5
レアラッキーボックス x2
ノーマルワイルドカード x100
スーパーレアワイルドカード x10
コミュニティイベントおよびクラウンチェイスイベントは、アリーナ7以上のプレイヤーが参加できます。ボスアサシンイベントはアリーナ11から参加可能です。
イベント中はホーム画面で報酬の獲得状況を確認できます。
ゲームモードとチャレンジ
限界突破執行人ファルチェドラフト：4月7日～14日
限界突破カードを使う定番ドラフト！新たなデッキで限界突破の力を思う存分発揮してください！
⚔️チャレンジ：4月11日～14日
🏆報酬：バトルバナー（フレーム＆デコレーション）
ボスアサシンの急襲：4月14日～21日
ボスアサシンと一緒にアリーナを席巻しましょう！
⚔️チャレンジ：4月18日～21日
🏆報酬：バトルバナー（フレーム＆デコレーション）
お宝バトル：4月21日～28日
あちこちでアサシンが大暴れ！ダッシュでお宝を奪い、敵を嘲笑います！
⚔️チャレンジ：4月25日～28日
🏆報酬：バトルバナー（フレーム＆デコレーション）
7倍エリクサー：4月28日～5月5日
白熱の7倍エリクサーバトルに参加し、限界突破カードを大暴れさせましょう！
⚔️チャレンジ：5月2日～5日
🏆報酬：バトルバナー（フレーム＆デコレーション）
それでは、アリーナでお会いしましょう！
クラッシュ・ロワイヤル開発チーム