クラロワをもっと盛り上げたい。 全国各地でプレイヤー同士にもっと繋がってほしい。 クラロワプレイヤーに、もっともっとたくさんのオフ会を開いてほしい！



そんな想いのもと、2月12日より、クラロワ初となる全国公式オフ会ツアーがスタートしました。



Supercellでは、このツアー以外にも、個別でオフ会を主催される皆さんを全力でサポートしていきたいと考えています。



【オフ会支援お申し込みフォームはこちら】

https://docs.google.com/forms...





オフ会支援について

オフ会を、もっと開きやすいものにしたい。



そのために、オフ会支援にお申し込みいただいた方には、以下のものをご提供させていただきます！



・カスタム大会の実施、およびオフ会用クラン作成のためのエメラルド



・クラロワグッズ（スタンプステッカー、ポスター、オフ会オリジナル缶バッジ）

・オフ会メンバー募集ツイートをクラロワ公式TwitterでRT

Link to image



オフ会支援へのお申し込みの際には、応募フォームより、主催者さまのメールアドレスやご氏名、Twitterユーザー名、予定参加人数（最低5名以上）、グッズ送付先住所などをご入力ください。



エメラルドは、フォーム入力後に連絡を取り合ったのち反映されます。



また、クラロワグッズについても、フォーム入力後に参加人数や規模に応じて送付数を決定させていただきます！





全国公式オフ会ツアーも要チェック！

こちらの全国公式オフ会ツアーでは、5/14（日）までに全国8ヶ所をめぐり、オフ会を開催します。



ドズル氏やきおきお氏といった、クラロワおなじみのゲストも登場。



さっそく2/12（日）には大阪会場で開催され、大いなる盛りあがりを見せました！



Link to image



こうしてオフ会で出会う人たちが、一生の仲間になることもあるかもしれません。



そんな出会いにも期待しながら、ぜひ、リアルの場でクラロワを楽しんでみてくださいね。



【オフ会支援お申し込みフォームはこちら】

https://docs.google.com/forms...





それではアリーナで、いや、オフ会でお会いしましょう！

