2023年9月6日
Blog – Clash Royale
カードを購入する際のゴールドが値下がり！
レアカード、スーパーレアカード、ウルトラレアカードをゴールドで購入する際の価格が下がります！
ノーマルカードは、据え置きの10ゴールドです。前述の価格はショップで販売されているカードに反映されます。
変更理由
クラッシュ・ロワイヤルが2016年にリリースされて以来、カードを購入する際のゴールドの価格は据え置きでしたが、リリースから7年が経ち、ゲーム内アイテムの価値が大きく変動しました。例えば、ウルトラレアカードは以前よりも大幅に入手しやすくなっています。
エリートワイルドカード
この変更は、カードをエリートワイルドカードに変換する際の費用にも影響します。
現在は、レベル14に到達しているカードをショップで購入した場合、エリートワイルドカードに変換され、その際のゴールドの費用はカードのレア度によって異なります。
変更後は、カードのレア度にかかわらず、変換費用が一律10ゴールドになります。
デメリットは？
ショップから獲得可能なエリートワイルドカードの数を調整するため、ウルトラレアカードがショップに登場する頻度が低くなります。
寄付やトレードへの影響は？
寄付から獲得できるゴールドの量も調整されます - レアカード：25ゴールド（+10XP＆10スターポイント）、スーパーレアカード：100ゴールド（+10XP＆10スターポイント）
レベル14のカードをトレードする場合も同様に、ゴールドの価格が調整されます。
レアカード：25ゴールド
スーパーレアカード：100ゴールド
ウルトラレアカード：7500ゴールド
上記の変更は、9月7日（木）に予定されているメンテナンス後に実装されます。