この変更は、カードをエリートワイルドカードに変換する際の費用にも影響します。

現在は、レベル14に到達しているカードをショップで購入した場合、エリートワイルドカードに変換され、その際のゴールドの費用はカードのレア度によって異なります。

変更後は、カードのレア度にかかわらず、変換費用が一律10ゴールドになります。