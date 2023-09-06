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2023年9月6日
Blog – Clash Royale

カードを購入する際のゴールドが値下がり！

レアカード、スーパーレアカード、ウルトラレアカードをゴールドで購入する際の価格が下がります！

ノーマルカードは、据え置きの10ゴールドです。前述の価格はショップで販売されているカードに反映されます。

変更理由

クラッシュ・ロワイヤルが2016年にリリースされて以来、カードを購入する際のゴールドの価格は据え置きでしたが、リリースから7年が経ち、ゲーム内アイテムの価値が大きく変動しました。例えば、ウルトラレアカードは以前よりも大幅に入手しやすくなっています。

エリートワイルドカード

この変更は、カードをエリートワイルドカードに変換する際の費用にも影響します。

現在は、レベル14に到達しているカードをショップで購入した場合、エリートワイルドカードに変換され、その際のゴールドの費用はカードのレア度によって異なります。

変更後は、カードのレア度にかかわらず、変換費用が一律10ゴールドになります。

デメリットは？

ショップから獲得可能なエリートワイルドカードの数を調整するため、ウルトラレアカードがショップに登場する頻度が低くなります。

寄付やトレードへの影響は？

寄付から獲得できるゴールドの量も調整されます - レアカード：25ゴールド（+10XP＆10スターポイント）、スーパーレアカード：100ゴールド（+10XP＆10スターポイント）

レベル14のカードをトレードする場合も同様に、ゴールドの価格が調整されます。

  • レアカード：25ゴールド

  • スーパーレアカード：100ゴールド

  • ウルトラレアカード：7500ゴールド

上記の変更は、9月7日（木）に予定されているメンテナンス後に実装されます。