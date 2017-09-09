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2017年9月9日
Blog – Clash Royale

【クイズ】この後どうなる！？勝負の結末を予想しよう！

プレイヤーの皆さん、クラロワTVはご覧になっていますか？

アプリ内のテレビのアイコンを押すと見ることができるクラロワTVでは、アリーナ1〜12のさまざまな名勝負を見ることができます。

今日は、そんな名勝負の中から、レジェンドアリーナの勝負をピックアップ！

どちらがどのように勝つかを予想し、みごと当たった方には、抽選で10名様に1000エメラルドをプレゼントします。

果たして接戦の結末はどうなる！？

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青と赤、それぞれのデッキとカードレベルはこちらです。


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まず、赤のラヴァハウンドとインフェルノドラゴンが青のタワーを落とします。青もホグライダーとゴブリンでカウンター。


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攻防が続くなか、ラスト1分を切り、赤が猛攻。青も防衛しながら攻め、左のタワーを落とし、その後右のタワーのヒットポイントも336まで削ります。


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赤はキングタワー狙い、青は右のタワー狙いという状況です。さて、このあとどうなるでしょう！？


A.
赤のエアバルーンがアーチャーにやられる…と思いきや、ギリギリでタワーに到達！ディガーの攻撃も手伝って赤勝利！

B.
青が右のタワーめがけてホグライダー投入！キングタワーを落とされる前に試合が終了し、青勝利！

C.
赤が右のタワーを守りつつ、キングタワー付近にインフェルノドラゴンを出す！赤勝利！

D.
青の手にファイアボールとザップが！右のタワーにその両方を使って青勝利！


以下のリンクより、答えだと思うものを選んでつぶやいてみてくださいね。

https://twitter.com/ClashRoyal...

正解者の中から、抽選で10名様に1000エメラルドをプレゼントします。

締切は9/11(月) 20時まで


また、当選をお知らせするため、クラロワのTwitter公式アカウントをフォローした上でご回答ください！


それでは、アリーナでお会いしましょう！