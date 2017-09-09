【クイズ】この後どうなる！？勝負の結末を予想しよう！
プレイヤーの皆さん、クラロワTVはご覧になっていますか？
アプリ内のテレビのアイコンを押すと見ることができるクラロワTVでは、アリーナ1〜12のさまざまな名勝負を見ることができます。
今日は、そんな名勝負の中から、レジェンドアリーナの勝負をピックアップ！
どちらがどのように勝つかを予想し、みごと当たった方には、抽選で10名様に1000エメラルドをプレゼントします。
果たして接戦の結末はどうなる！？
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青と赤、それぞれのデッキとカードレベルはこちらです。
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まず、赤のラヴァハウンドとインフェルノドラゴンが青のタワーを落とします。青もホグライダーとゴブリンでカウンター。
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攻防が続くなか、ラスト1分を切り、赤が猛攻。青も防衛しながら攻め、左のタワーを落とし、その後右のタワーのヒットポイントも336まで削ります。
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赤はキングタワー狙い、青は右のタワー狙いという状況です。さて、このあとどうなるでしょう！？
A.
赤のエアバルーンがアーチャーにやられる…と思いきや、ギリギリでタワーに到達！ディガーの攻撃も手伝って赤勝利！
B.
青が右のタワーめがけてホグライダー投入！キングタワーを落とされる前に試合が終了し、青勝利！
C.
赤が右のタワーを守りつつ、キングタワー付近にインフェルノドラゴンを出す！赤勝利！
D.
青の手にファイアボールとザップが！右のタワーにその両方を使って青勝利！
以下のリンクより、答えだと思うものを選んでつぶやいてみてくださいね。
https://twitter.com/ClashRoyal...
正解者の中から、抽選で10名様に1000エメラルドをプレゼントします。
締切は9/11(月) 20時まで
また、当選をお知らせするため、クラロワのTwitter公式アカウントをフォローした上でご回答ください！
それでは、アリーナでお会いしましょう！