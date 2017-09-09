プレイヤーの皆さん、クラロワTVはご覧になっていますか？



アプリ内のテレビのアイコンを押すと見ることができるクラロワTVでは、アリーナ1〜12のさまざまな名勝負を見ることができます。



今日は、そんな名勝負の中から、レジェンドアリーナの勝負をピックアップ！



どちらがどのように勝つかを予想し、みごと当たった方には、抽選で10名様に1000エメラルドをプレゼントします。





果たして接戦の結末はどうなる！？

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青と赤、それぞれのデッキとカードレベルはこちらです。





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まず、赤のラヴァハウンドとインフェルノドラゴンが青のタワーを落とします。青もホグライダーとゴブリンでカウンター。





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攻防が続くなか、ラスト1分を切り、赤が猛攻。青も防衛しながら攻め、左のタワーを落とし、その後右のタワーのヒットポイントも336まで削ります。





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赤はキングタワー狙い、青は右のタワー狙いという状況です。さて、このあとどうなるでしょう！？





A.

赤のエアバルーンがアーチャーにやられる…と思いきや、ギリギリでタワーに到達！ディガーの攻撃も手伝って赤勝利！



B.

青が右のタワーめがけてホグライダー投入！キングタワーを落とされる前に試合が終了し、青勝利！



C.

赤が右のタワーを守りつつ、キングタワー付近にインフェルノドラゴンを出す！赤勝利！



D.

青の手にファイアボールとザップが！右のタワーにその両方を使って青勝利！





以下のリンクより、答えだと思うものを選んでつぶやいてみてくださいね。



https://twitter.com/ClashRoyal...



正解者の中から、抽選で10名様に1000エメラルドをプレゼントします。

締切は9/11(月) 20時まで



また、当選をお知らせするため、クラロワのTwitter公式アカウントをフォローした上でご回答ください！





それでは、アリーナでお会いしましょう！

