2023年10月2日
Blog – Clash Royale
クラッシュウィンシーズン
墓場にお集まりの皆さん、一年で一番不気味なシーズン… クラッシュウィンへようこそ！
たくさんのトリックやトリートに加え、新たな限界突破カードもご用意しています！
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新限界突破カード
コウモリの群れよりも恐ろしいのは、吸血コウモリの群れです！2サイクルごとにコウモリの群れが限界突破し、攻撃するたびにヒットポイントが回復します。最大ヒットポイントを超えて回復することも可能です！
イベントとチャレンジ
**🦇限界突破コウモリドラフト：**10月2日～9日
限界突破コウモリをアリーナに解き放ちましょう！
⚔️チャレンジ：10月6日～9日
🪦**妨げられし亡者の眠り：10月9日～16日
墓石にご用心！
⚔️チャレンジ：10月13日～16日 *無料バナーをゲット！
🍬トリック・オア・トリート：**10月16日～23日
アリーナにカボチャが出現… 吉と出るか凶と出るか！？
⚔️チャレンジ：10月20日～23日
🐖**ホグマニア：**10月23日～30日
見渡す限りの… 敵のホグ！
⚔️チャレンジ：10月27日～30日 *無料スタンプをゲット！
👻**クラロワの怪談：**10月30日～11月6日
う～ら～め～し～や～！
⚔️チャレンジ：11月3日～11月6日 *無料バナーをゲット！
👑クラシックロイヤル大会👑
10月7日～11日
👑トリプルエリクサー大会👑
10月21日～25日
不気味なカスタマイズアイテム
ショップで「呪いの厨房」タワースキンを手に入れましょう。
チャレンジの報酬もお忘れなく！