攻城バーバリアンが丸太を運び終えた瞬間の一言です。



今回は、皆さんから寄せられた回答の中から、特に秀逸だったものをいくつかご紹介します！





バーバリアン、なんて言ってる？



「もうやだ エリババになりたい」



「専門家の指導のもと、撮影を行なっています。」



「クラクラに戻りてーなー」



「拝啓。母さん。僕は元気でやってます。」



「あ～ん！インスタのいいね稼ぎの為に1時間並んでやっとgetできたゆめかわソフトクリームが～！まって～！」



「ごめんなさい。許してください。企業に属してることを再認識しますから。」



「僕は、鬱屈な日々を過ごしていた。『空が降ってきた…』鮮やかすぎる上空を見上げた、その時までは。消えゆくことを覚悟した刹那、本当はこうなることを望んでいたのではなかったのか。僕はなぜかそんな気がした。『僕が欲しいのは希望じゃない。震え上がる程の絶望なんだ』」





そして、クラロワ公式が独断と偏見で選んだベストアンサーは…