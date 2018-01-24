2018年1月24日
Blog – Clash Royale
【クラロワで一言】バーバリアン、なんて言ってる？
先日、Twitterでこんな大喜利のお題を出題しました。
攻城バーバリアンが丸太を運び終えた瞬間の一言です。
今回は、皆さんから寄せられた回答の中から、特に秀逸だったものをいくつかご紹介します！
バーバリアン、なんて言ってる？
「もうやだ エリババになりたい」
「専門家の指導のもと、撮影を行なっています。」
「クラクラに戻りてーなー」
「拝啓。母さん。僕は元気でやってます。」
「あ～ん！インスタのいいね稼ぎの為に1時間並んでやっとgetできたゆめかわソフトクリームが～！まって～！」
「ごめんなさい。許してください。企業に属してることを再認識しますから。」
「僕は、鬱屈な日々を過ごしていた。『空が降ってきた…』鮮やかすぎる上空を見上げた、その時までは。消えゆくことを覚悟した刹那、本当はこうなることを望んでいたのではなかったのか。僕はなぜかそんな気がした。『僕が欲しいのは希望じゃない。震え上がる程の絶望なんだ』」
そして、クラロワ公式が独断と偏見で選んだベストアンサーは…
こちらの回答でした！
皆さん、たくさんの楽しい回答をありがとうございました。
回答していただいた方の中から抽選で10名様に1000エメラルドをプレゼントさせていただきますので、どうぞお楽しみに！
それでは、アリーナでお会いしましょう！