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2018年1月24日
Blog – Clash Royale

【クラロワで一言】バーバリアン、なんて言ってる？

先日、Twitterでこんな大喜利のお題を出題しました。

攻城バーバリアンが丸太を運び終えた瞬間の一言です。

今回は、皆さんから寄せられた回答の中から、特に秀逸だったものをいくつかご紹介します！

バーバリアン、なんて言ってる？


「もうやだ エリババになりたい」

「専門家の指導のもと、撮影を行なっています。」

「クラクラに戻りてーなー」

「拝啓。母さん。僕は元気でやってます。」

「あ～ん！インスタのいいね稼ぎの為に1時間並んでやっとgetできたゆめかわソフトクリームが～！まって～！」

「ごめんなさい。許してください。企業に属してることを再認識しますから。」

「僕は、鬱屈な日々を過ごしていた。『空が降ってきた…』鮮やかすぎる上空を見上げた、その時までは。消えゆくことを覚悟した刹那、本当はこうなることを望んでいたのではなかったのか。僕はなぜかそんな気がした。『僕が欲しいのは希望じゃない。震え上がる程の絶望なんだ』」


そして、クラロワ公式が独断と偏見で選んだベストアンサーは…

こちらの回答でした！

皆さん、たくさんの楽しい回答をありがとうございました。

回答していただいた方の中から抽選で10名様に1000エメラルドをプレゼントさせていただきますので、どうぞお楽しみに！


それでは、アリーナでお会いしましょう！