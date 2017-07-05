日本、中国、韓国、東南アジアから選ばれた16人が、熱き戦いを繰り広げてきたクラロワのアジア大会「Clash Asia Crown Cup 2017」。



日本からは、「クラロワ 日本一決定戦」でも猛威を振るうけんつめしさんとCrepeさん、そして人気YouTuberのユキ旦那さんと明日ミライさんが出場しました。



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惜しくもCrepeさん、ユキ旦那さん、明日ミライさんは予選を突破することができませんでしたが、けんつめしさんは引き分けが1回のみの負けなしで予選突破！（すごい！）



その決勝戦が7/7（金）〜7/9（日）に上海のCCGエクスポにて実施されることになりました。



予選を突破し、優勝目指してバトルを繰り広げる各国の猛者は8人。



日本代表であるけんつめしさんをみんなで応援しましょう！



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また、大会の様子は、人気YouTuberのドズルさんと明日ミライさんの実況とともに、上海会場からクラロワ公式チャネルにて生放送！



生放送の時間などに関しては公式チャンネルよりお知らせします。



ぜひ白熱の試合をチェックしてみてくださいね。





それではアリーナで、いえ、Clash Asia Crown Cup 2017でお会いしましょう！