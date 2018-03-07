今回の記事ではその正解を発表します！



・14種類

・25種類

・38種類

・49種類



この選択肢の中で正しい答えは…







38種類



こちらが正解でした！！



ミニP.E.K.K.Aの「Pancakes」やスタンプの「ホレーイ」などはわかりやすく聞こえたと思いますが、ディガーの攻撃音、エメラルド購入音、巨大スケルトンの歩く音など、よーく耳を澄ませないとわからない音もまぎれこんでいます。



ぜひ何度も聴き直して、どの音が使われているのか確認してみてくださいね。