2018年3月7日
Blog – Clash Royale
クラロワのサウンド、何種類使われてる？「starRoyaleクイズ」正解発表！
クラロワのサウンドでつくられた楽曲『starRoyale』はもうお聴きいただけましたか？
この曲をより多くの方々に聴いていただくために、先日、こんなクイズをTwitterで出しました。
今回の記事ではその正解を発表します！
・14種類
・25種類
・38種類
・49種類
この選択肢の中で正しい答えは…
38種類
こちらが正解でした！！
ミニP.E.K.K.Aの「Pancakes」やスタンプの「ホレーイ」などはわかりやすく聞こえたと思いますが、ディガーの攻撃音、エメラルド購入音、巨大スケルトンの歩く音など、よーく耳を澄ませないとわからない音もまぎれこんでいます。
ぜひ何度も聴き直して、どの音が使われているのか確認してみてくださいね。
ちなみに正解した人の中から抽選で、「激レア高級ゴールドP.E.K.K.A」（1名）、「ストーンP.E.K.K.A」（2名）、「クラッシュ靴下セット」（3名）をプレゼントいたしますので、どうぞお楽しみに！
それでは、アリーナでお会いしましょう！