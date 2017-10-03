クラロワのポッドキャストシリーズ「クラロワラジオ」。



クラロワ開発メンバーがさまざまな秘話を語っていくこのトーク番組で、アップデートについての話がありましたので、今回はその内容を抜粋してお届けします！





「クラロワダッシュ」モードについて



私たちはまず、「アリーナからさまざまな要素をなくしたらどうなるか？」ということを自問しました。



そこから、味方ユニットが相手のゴールラインを超えることで勝利する、オープンな遊び場が誕生しました！



この「クラロワダッシュ」モードでは、最後の最後まで気の抜けないド派手な駆け引きが展開します。皆さんにも気に入っていただけるはずです。





チャレンジの再検討



チャレンジは非常に難易度の高いモードです。多くのプレイヤーにとって、12勝など不可能に思えるでしょう。そこで私たちは、楽しさを損なうことなく難易度を落とす方法を検討しました。



新たに導入される「カジュアルチャレンジ」は、基本的に通常のチャレンジと同じですが、負けてもそこで終了にはなりません！



カジュアルからハードコアまで上ってゆく多階層のチャレンジでは、階層が上がるたびに報酬が豪華になります！





1対1のバトルをこれまで以上に進化



1対1のバトルをもっと盛り上げるには… 報酬が大切です！



「ゴールドラッシュ」および「エメラルドラッシュ」イベントでは、タワーを破壊するごとにボーナス戦利品をもらえます！ チャリーン！



また、無料宝箱ボタンが進化したことにも気づくかもしれません。





ついにクエストが！



デイリークエストでは、大きな報酬をこれまで以上に狙いやすくなります。



クエストを完全にクリアすると、なんとスーパー魔法の宝箱を無料でもらえます！





ユニットのリリース方法を改善



これまで新カードを同時に4枚発表していましたが、実際に使えるようになるまでの時間が長いという問題がありました。



なので、今後は1度に1種類ずつ、サプライズ的に新カードを発表していきます！





以上がアップデートについての話でした。



クラロワダッシュやクエストをどうぞお楽しみに。



英語ですが、クラロワラジオをお聴きになりたい方はこちらからどうぞ！





https://www.youtube.com/watch?v=FIv5IZRg6Ic&feature=youtu.be







それでは、アリーナでお会いしましょう！

