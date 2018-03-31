クラロワリーグのプロチームに所属する「特別選手」を、FAV gaming（ファミ通App）、PONOS Sportsが発表しました。



過去のクラロワ公式または公認イベントでの成績を踏まえ、チームに最大2名まで所属できるのがこの「特別選手」。



今回の記事では、2チームが獲得した選手をご紹介します。



