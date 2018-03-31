2018年3月31日
Blog – Clash Royale
【クラロワリーグ】「特別選手」をFAV gaming（ファミ通App）、PONOS Sportsが発表！
クラロワリーグのプロチームに所属する「特別選手」を、FAV gaming（ファミ通App）、PONOS Sportsが発表しました。
過去のクラロワ公式または公認イベントでの成績を踏まえ、チームに最大2名まで所属できるのがこの「特別選手」。
今回の記事では、2チームが獲得した選手をご紹介します。
FAV gaming
なお、「FAV gaming」はファミ通Appのチーム名です。
▶︎詳細はこちら
https://app.famitsu.com/20180331_1269060/
PONOS Sports
▶︎詳細はこちら
https://youtu.be/MsVtAwNeYEU
どの選手も、クラロワのランカーとして有名な皆さん。
今後、それぞれのチームがどんなプロチームを構成していくのか、楽しみですね。
▶︎クラロワリーグの詳細はこちら
https://clashroyale.com/ja/blog/news/clash_royale_...
それでは、アリーナでお会いしましょう！