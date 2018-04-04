世界各地域の参加チームが決定

すでに発表済みの「クラロワリーグ アジア」（12チーム）の他に、「中国」（8チーム）、「北米」（8チーム）、「ヨーロッパ」（8チーム）の各リーグへの参加チームが決定しました。



なお「ラテンアメリカ」のチームは後日発表予定です。





■ボーナス総額1億円に決定

世界各地域のリーグや世界一決定戦などを含めた「クラロワリーグ」のボーナス総額が、1億円に決定しました。



「クラロワリーグ アジア」は2シーズン制（各シーズン約70試合）で総当たり戦を行い、レギュラーシーズンで好成績をおさめたチームはプレイオフへと進出し、トップチームは2018年冬に開催される世界一決定戦へと進みます。



なお「クラロワリーグ アジア」 の上位チームへのボーナスは総額2,000万円です。





「クラロワリーグ アジア」参加チーム(12チーム)が決定

「クラロワリーグ in アジア」に参戦するチームが決定しました。



日本4チームを含めた計12チームが参加し、各チームには4〜6名のプロ選手が所属します。（日本チームはすでに発表済みですが、正式なチーム名は下記です）



日本（4チーム）

DetonatioN Gaming / FAV gaming / GameWith / PONOS Sports

韓国（4チーム）

Kingzone DragonX / OGN ENTUS / OP.GG / Sandbox

東南アジア（4チーム）

AHQ ESPORTS CLUB / Bren Esports / Chaos Theory / KIX





「特別選手枠」のプロ選手が決定

各チーム最大2名を上限としている「特別選手枠」として、日本チームは下記2チームに所属が決定しました。



FAV gaming

けんつめし選手、RAD選手

PONOS Sports

みかん坊や選手、フチ選手



この特別選手枠とは、過去のクラロワ公式および公認イベントの実績を踏まえ「クラロワリーグ 20勝チャレンジ」の結果に関係なくプロ選手になることができる特別枠です。



特別選手枠以外のプロ選手については、4月27日（日本チームの初戦は4月29日）からの1stシーズン開幕に向け、各チームとプレイヤー間で所属交渉が行われており、4月下旬に発表予定です。





ということで、以上が「クラロワリーグ」の最新情報でした！



今後の動向にもぜひご注目ください。



▶︎クラロワリーグについての詳細はこちら

https://clashroyale.com/ja/blog/news/clash_royale_...





それでは、アリーナでお会いしましょう！