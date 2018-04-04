【クラロワリーグ】世界各地域の参加チームが決定！ボーナス総額は1億円！
今回は「クラロワリーグ」の最新情報をお届けします！
世界各地域の参加チームが決定
すでに発表済みの「クラロワリーグ アジア」（12チーム）の他に、「中国」（8チーム）、「北米」（8チーム）、「ヨーロッパ」（8チーム）の各リーグへの参加チームが決定しました。
なお「ラテンアメリカ」のチームは後日発表予定です。
■ボーナス総額1億円に決定
世界各地域のリーグや世界一決定戦などを含めた「クラロワリーグ」のボーナス総額が、1億円に決定しました。
「クラロワリーグ アジア」は2シーズン制（各シーズン約70試合）で総当たり戦を行い、レギュラーシーズンで好成績をおさめたチームはプレイオフへと進出し、トップチームは2018年冬に開催される世界一決定戦へと進みます。
なお「クラロワリーグ アジア」 の上位チームへのボーナスは総額2,000万円です。
「クラロワリーグ アジア」参加チーム(12チーム)が決定
「クラロワリーグ in アジア」に参戦するチームが決定しました。
日本4チームを含めた計12チームが参加し、各チームには4〜6名のプロ選手が所属します。（日本チームはすでに発表済みですが、正式なチーム名は下記です）
日本（4チーム）
DetonatioN Gaming / FAV gaming / GameWith / PONOS Sports
韓国（4チーム）
Kingzone DragonX / OGN ENTUS / OP.GG / Sandbox
東南アジア（4チーム）
AHQ ESPORTS CLUB / Bren Esports / Chaos Theory / KIX
「特別選手枠」のプロ選手が決定
各チーム最大2名を上限としている「特別選手枠」として、日本チームは下記2チームに所属が決定しました。
FAV gaming
けんつめし選手、RAD選手
PONOS Sports
みかん坊や選手、フチ選手
この特別選手枠とは、過去のクラロワ公式および公認イベントの実績を踏まえ「クラロワリーグ 20勝チャレンジ」の結果に関係なくプロ選手になることができる特別枠です。
特別選手枠以外のプロ選手については、4月27日（日本チームの初戦は4月29日）からの1stシーズン開幕に向け、各チームとプレイヤー間で所属交渉が行われており、4月下旬に発表予定です。
ということで、以上が「クラロワリーグ」の最新情報でした！
今後の動向にもぜひご注目ください。
▶︎クラロワリーグについての詳細はこちら
https://clashroyale.com/ja/blog/news/clash_royale_...
それでは、アリーナでお会いしましょう！