PONOS Sports



【クラロワリーグへの意気込み】

我々は、ゲーマーの地位向上を目指しているので、ゲームが上手い事には価値があるという事を、チームを通して世間に伝えていきたいと考えています。その結果として、皆様から応援してもらえるチームを目指します。きっと、世界は愛に満ちていると、信じています。



【求めている選手】

我々は、生まれたばかりのチームなので、チーム一丸となって考え、一緒に成長出来る選手を求めています。その分、学生でも社会人でも、様々なケースでバックアップする覚悟は出来ています。





…果たしてどのチームにどんな選手が所属することになるのか？



日本チームは世界No.1に輝くことができるのか？



ぜひ今後の動向にご注目ください！





それでは、アリーナでお会いしましょう！