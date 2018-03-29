【クラロワリーグ】日本4チームのコメントにご注目！
クラロワの公式eスポーツリーグ「クラロワリーグ」。
プロチームとプロ選手が誕生し、世界No.1チームを決めるこのビッグプロジェクトに、日本からも4チームが参加します。
そこで今回は、日本各チームのコメントをご紹介します！
GameWith
【クラロワリーグへの意気込み】
魅力溢れるチームを築き、日本を代表して世界で戦えるチームを目指します。「戦う準備はできている」そんな気持ちの選手たちがクラロワの世界で気持ちよく戦える手助けをしたいと思っております。
【求めている選手】
「チームワーク」「プロ意識」「ファン」の3つを大切にする事を選手に求めます。強いだけでなく、お互い切磋琢磨し、チーム一丸となってプロゲーマーを憧れの職業とすることを目指していきましょう。
ファミ通App（チーム名：FAV gaming）
【クラロワリーグへの意気込み】
ファミ通の鉄の掟である“絶対に負けてはならない”を守れるよう、まずはアジアリーグトップを目指していきます！そして、たくさんの方に応援してもらえるよう、選手とファンの距離が近いチームを作っていきたいと思います。
【求めている選手】
当然のことですが、この約1年をクラロワに全精力注げる方、絶対にイチバンになるというハングリー精神の持ち主。そして、常日頃からプロとしての自覚を持って行動できる方を求めます。
DetonatioN Gaming
【クラロワリーグへの意気込み】
日本のeスポーツを牽引してきたチームとして、日本のチームに負けないことは勿論のこと、まずはアジアを制し、世界の舞台で活躍をしたいと思います。
【求めている選手】
プロ選手としてストイックに活動でき、目的・目標に向かって努力できる方を求めます。
PONOS Sports
【クラロワリーグへの意気込み】
我々は、ゲーマーの地位向上を目指しているので、ゲームが上手い事には価値があるという事を、チームを通して世間に伝えていきたいと考えています。その結果として、皆様から応援してもらえるチームを目指します。きっと、世界は愛に満ちていると、信じています。
【求めている選手】
我々は、生まれたばかりのチームなので、チーム一丸となって考え、一緒に成長出来る選手を求めています。その分、学生でも社会人でも、様々なケースでバックアップする覚悟は出来ています。
…果たしてどのチームにどんな選手が所属することになるのか？
日本チームは世界No.1に輝くことができるのか？
ぜひ今後の動向にご注目ください！
それでは、アリーナでお会いしましょう！