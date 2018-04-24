【クラロワリーグ】日本4チームの「プロ選手」全16選手が決定！
日本や韓国、その他アジア諸国および地域（中国を除く）が所属する「クラロワリーグ アジア」には、計12チーム（日本4チーム、韓国4チーム、東南アジア4チーム）が参戦します。
そしてこのたび、プロ選手選考を兼ね、ゲーム内で開催した「クラロワリーグ 20勝チャレンジ」や「プロ選手選考会」、「特別選手枠」により、日本の4チームに所属する「プロ選手」全16選手（各チーム4選手）が決定しました！
各チーム、どんな選手たちを選出したのでしょうか？それぞれのプロ選手からは、
①プロ選手になる意気込み
②座右の銘
③一番好きなカード
④過去実績（出場経験などある場合）
以上4点を伺っているので、あわせてご紹介します！
DetonatioN Gaming
世界大会出場経験もあるプロeスポーツチーム DetonatioN Gaming。「クラロワリーグ」参加により、DetonatioN Gamingに新たなモバイルゲームチームが誕生することになった。チーム監督はLewis選手が兼任する。
FAV gaming
FAV gamingは「Gzブレイン（ファミ通App）」のeスポーツチーム。チーム名は、チームスローガンでもある「Fun and Victory（楽しんで勝つ）」から採用された。チーム監督はファミ通App編集部でクラロワプレイヤーのおこめちんが務める。
GameWith
ゲーム情報メディアの運営や動画配信を行う「GameWith」初のeスポーツチーム。チームスローガンは【ゲームをより楽しめる世界を創る】。 魅力あふれるチームを築き、日本だけでなくアジアを代表するチームを目指す。チーム監督は大庭仙充が務める。
PONOS Sports
PONOS Sportsのキーワードは【ゲームが上手いことに価値を】【ゲームが本職でない人も】【共に成長】【最後まで諦めない】【エンターテイメント】【皆から愛されるチームへ】の6つ。 チーム監督はみかん坊や選手が兼任する。
以上が全16選手の皆さんでした！
この「クラロワリーグ」では、まず「シーズン戦」にて約70試合の総当たり戦を行い、日本・韓国・東南アジアの各1位チームが「プレイオフ」に進出できます。
なお「ワイルドカード」として全体順位4～7位のチームによるトーナメント戦による1位チームも「プレイオフ」に進出することができ、「プレイオフ」は計4チームによる勝ち抜きトーナメントとなります。
4/29（日）には日本チーム同士の熱きバトルが待っています！当日19時より試合の様子が生配信されますので、どうぞお楽しみに！
それでは、アリーナでお会いしましょう！