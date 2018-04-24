そしてこのたび、プロ選手選考を兼ね、ゲーム内で開催した「クラロワリーグ 20勝チャレンジ」や「プロ選手選考会」、「特別選手枠」により、日本の4チームに所属する「プロ選手」全16選手（各チーム4選手）が決定しました！



各チーム、どんな選手たちを選出したのでしょうか？それぞれのプロ選手からは、



①プロ選手になる意気込み

②座右の銘

③一番好きなカード

④過去実績（出場経験などある場合）



以上4点を伺っているので、あわせてご紹介します！





DetonatioN Gaming

世界大会出場経験もあるプロeスポーツチーム DetonatioN Gaming。「クラロワリーグ」参加により、DetonatioN Gamingに新たなモバイルゲームチームが誕生することになった。チーム監督はLewis選手が兼任する。