

Q.いつ16歳になっていれば参加資格があることになりますか？



アジア：2018年4月1日時点

中国：2018年3月23日時点

北米・ヨーロッパ：2018年6月1日時点

その他の地域：未定



つまり、日本では2018年4月1日時点で16歳以上になっていればOK、ということです！

※18歳未満の方は、保護者の承諾が必要となります。





Q.チームはどのように選ばれたんですか？



eスポーツ上の経歴、専門性、運営側の強み（スタッフ、マーケティング能力、経済状態など）、クラロワコミュニティにおける人気、クラロワ外でのゲームコミュニティにおける人気といった、各長所を考慮して選びました。



選考プロセスはSupercell内外のチームにより慎重に進め、クラロワリーグを長きに渡り支えてくれるであろう最善のチームを選んだ形となっています。





Q.参加選手はチームを組むことになりますか？



いえ、各プロチームは「クラロワリーグ20勝チャレンジ」で20勝した人の中からスカウトして契約します。



20勝した人は、任意参加で「公式オンライン大会」「プロ選手選考会」でプロチームに能力をアピールする機会が与えられます。





Q.プロチームと契約するには？チャレンジで20勝したあとはどうすればいいですか？



「クラロワリーグ20勝チャレンジ」は最初の大きな関門です。ですが、その後も頑張る必要があります。



20勝した人が絶対にプロチームに入れるのではなく、各プロチームが独自に関心のあるプレイヤーを選出し、プレイヤーと交渉することになっています。プロチームはそれぞれが勝利を掴むために全力で良い選手を探すでしょう。ゲームスキルだけでなく、人間性、リーダーシップ、他のメンバーとの相性も考慮するはずです。プロスポーツの世界と同じですね。



それだけでなく、報酬などの条件面で合意する必要もあります。



また、任意参加ですが、20勝達成プレイヤー限定でオンライン大会を行う予定です。 参加することには下記のようなメリットがあります。



・トーナメントの場で、プレッシャーを感じながら能力を発揮していく経験を得られる

・強い人たちと当たっていくことでさらにプレイに磨きをかけられる

・プロチームに自分のプレイを見てもらえる



オンライン大会で活躍することで、プロチームに関心をもたれる可能性が高くなる、ということです。また「プロ選手選考会」は、プロチームが直接会って相互理解を深めるチャンスです。



20勝を達成した人は、ぜひクラロワニュースや受信箱をチェックして、このオンライン大会について情報をゲットしてくださいね。繰り返しになりますが、プロ選手になることを保証するものではありませんのでご注意を！





…というわけで、以上が寄せられた質問と公式による回答でした！



まずは3/14の17時から始まる「クラロワリーグ20勝チャレンジ」に挑んでみてくださいね。





それでは、アリーナでお会いしましょう！

