Skip to content
Supercell logo
Hero Blogs Clashroyale
2017年12月7日
Blog – Clash Royale

クラロワ世界チャンピオン決定！勝利デッキはこれだ！

12月3日にロンドンで行われた「クラロワ 世界一決定戦」。

2,740万人の参加者から選ばれた16人のプレイヤーたちの熱きバトルの末、その頂点に立つ1人の勝者が決定しました。

みごと世界一の座に輝いたのは、メキシコからの刺客、SergioRamosさん。

「クラロワ 世界一決定戦」で優勝するという大きな目標を胸に、ロンドンに降り立った彼は、ライバルたちに勇敢に立ち向かい、栄光を勝ち取りました。


それを成し遂げたのは「SergioRamos定番デッキ」です。


デッキ1 

ゴーレム、オーブン、ポイズンなどを使ったデッキです。

ゴーレムでプレッシャーをかけつつ、ガーゴイルとポイズンも組み合わせてタワーを落としました。戦いの場面を見てみましょう！

デッキ1を使用した場面


デッキ2

こちらは賞金15万ドル（約1,700万円）を勝ち取った決勝のデッキです。


アサシン ユーノが人知れず決着をつけてしまう様子をご覧ください！

デッキ2を使用した場面



ちなみに今回、日本人代表として出場したフチさんとアマテラスさんは惜しくも1stラウンドで敗退してしまいましたが、世界の選手に引けを取らない戦いを見せてくれました。



お二方、本当にお疲れさまでした！


そんなふたりのダイジェスト記事はこちら



それでは、2018年のアジアの舞台で再びお会いしましょう！