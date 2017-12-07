12月3日にロンドンで行われた「クラロワ 世界一決定戦」。



2,740万人の参加者から選ばれた16人のプレイヤーたちの熱きバトルの末、その頂点に立つ1人の勝者が決定しました。



みごと世界一の座に輝いたのは、メキシコからの刺客、SergioRamosさん。