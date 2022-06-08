クラロワ好きのためのクラ校が開校！🏫
この度、クラッシュ・ロワイヤルから、日本コミュニティ限定で『クラ校』が開校されることになりました！
クラ校とは、無料チャットサービスのDiscord内で運営される、疑似的な学校になります。
クラロワの特性でもある“一人で遊んでも楽しい“に、『クラ校』という横のつながりを加えることで、全員で一つの物事に取り組む楽しさや、イベントを作り上げる面白さを体験することができます！
クラ校では、イベントや大会などが開催され、講師である公式クリエイターとの交流が可能です！6月は、KK先生、みかん坊や先生、RAD先生が赴任します。（講師メンバーは毎月変わるのでお楽しみに！）
また、クラ校サポーターとして、ドズルさん、ぼんじゅうるさんも参加し、クラロワを極めた講師メンバーとは少し違った切り口で、生徒のみなさんと関わっていきます！
そのほかにも…
フレンド対戦募集や、クラン募集
デッキ相談
攻略動画まとめやeスポーツ情報の閲覧
クラロワリーグの応援
恋愛相談…？ など
楽しめる内容が盛りだくさんとなっています！
クラロワが好きな人であれば、誰でも参加してください！
※Discordのアカウントをお持ちでない方は、アカウントを作成後、参加してください！
▼6月の特別講師スケジュール👨🏫
📌10日（金）21時：KK
📌13日（月）19時半：ドズル＆ぼんじゅうる
📌15日（水）21時：RAD
📌17日（金）21時：みかん坊や
📌20日（月）19時半：ドズル＆ぼんじゅうる
📌21日（火）21時：みかん坊や
📌24日（金）21時：KK
📌27日（月）19時半：ドズル＆ぼんじゅうる
📌29日（水）21時：RAD
今後のスケジュールなどに関する詳しい情報は、Discord内でチェックできます！
お一人でも、友達と一緒でも、クラロワが得意な方も、ちょっぴり苦手な方も、ぜひたくさんの参加をお待ちしています！