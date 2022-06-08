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2022年6月8日
Blog – Clash Royale

クラロワ好きのためのクラ校が開校！🏫

この度、クラッシュ・ロワイヤルから、日本コミュニティ限定で『クラ校』が開校されることになりました！

クラ校とは、無料チャットサービスのDiscord内で運営される、疑似的な学校になります。

クラロワの特性でもある“一人で遊んでも楽しい“に、『クラ校』という横のつながりを加えることで、全員で一つの物事に取り組む楽しさや、イベントを作り上げる面白さを体験することができます！

クラ校では、イベントや大会などが開催され、講師である公式クリエイターとの交流が可能です！6月は、KK先生、みかん坊や先生、RAD先生が赴任します。（講師メンバーは毎月変わるのでお楽しみに！）

また、クラ校サポーターとして、ドズルさん、ぼんじゅうるさんも参加し、クラロワを極めた講師メンバーとは少し違った切り口で、生徒のみなさんと関わっていきます！

そのほかにも…

  • フレンド対戦募集や、クラン募集

  • デッキ相談

  • 攻略動画まとめやeスポーツ情報の閲覧

  • クラロワリーグの応援　

  • 恋愛相談…？　　　　　　　　など

楽しめる内容が盛りだくさんとなっています！

クラロワが好きな人であれば、誰でも参加してください！

https://discord.gg/cxsSbqNcPe

https://discord.gg/cxsSbqNcPe

※Discordのアカウントをお持ちでない方は、アカウントを作成後、参加してください！

▼6月の特別講師スケジュール👨‍🏫

📌10日（金）21時：KK

📌13日（月）19時半：ドズル＆ぼんじゅうる

📌15日（水）21時：RAD

📌17日（金）21時：みかん坊や

📌20日（月）19時半：ドズル＆ぼんじゅうる

📌21日（火）21時：みかん坊や

📌24日（金）21時：KK

📌27日（月）19時半：ドズル＆ぼんじゅうる

📌29日（水）21時：RAD

今後のスケジュールなどに関する詳しい情報は、Discord内でチェックできます！

お一人でも、友達と一緒でも、クラロワが得意な方も、ちょっぴり苦手な方も、ぜひたくさんの参加をお待ちしています！