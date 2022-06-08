この度、クラッシュ・ロワイヤルから、日本コミュニティ限定で『クラ校』が開校されることになりました！

クラ校とは、無料チャットサービスのDiscord内で運営される、疑似的な学校になります。



クラロワの特性でもある“一人で遊んでも楽しい“に、『クラ校』という横のつながりを加えることで、全員で一つの物事に取り組む楽しさや、イベントを作り上げる面白さを体験することができます！



クラ校では、イベントや大会などが開催され、講師である公式クリエイターとの交流が可能です！6月は、KK先生、みかん坊や先生、RAD先生が赴任します。（講師メンバーは毎月変わるのでお楽しみに！）



また、クラ校サポーターとして、ドズルさん、ぼんじゅうるさんも参加し、クラロワを極めた講師メンバーとは少し違った切り口で、生徒のみなさんと関わっていきます！