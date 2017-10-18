2017年12月3日（日）、超ビッグなクラロワの世界大会『クラロワ 世界一決定戦』がロンドンで行われます！



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世界8地域の代表となる16名のプレイヤーが出場する本大会は、各地での代表決定戦での賞金を含め、賞金総額なんと約1億円！（ロンドンでの『クラロワ 世界一決定戦』の優勝賞金は15万ドル、賞金総額は40万ドル）



この16名のプレイヤーたちは、各地域で初夏から開催された予選を勝ち上がった猛者たち。予選には、全世界でのべ2,700万名以上のプレイヤーが参加し、熱戦を繰り広げました！





世界に挑む日本代表2名はいったい誰だ！？

5月から開催され、41,230名のプレイヤーが参加した『クラロワ 日本一決定戦』。



熱きバトルを戦い抜いた8名が、11月12日（日）19時より行われる『THE FINAL決勝大会』に出場し、『クラロワ 世界一決定戦』に参加する日本代表2名を賭けて戦います。



『THE FINAL決勝大会』出場者は、ZEROS、天GOD、かチュ、アマテラス、リュウぽん、『O〜イズミ』、 みかん坊や、フチの8名。果たして日本代表として世界一に挑む挑戦権を掴むのは誰だ！？



バトルの様子はYouTubeチャンネル 『クラロワ日本一決定戦』公式番組で生配信しますので、どうぞお見逃しなく！



『クラロワ 日本一決定戦』特設サイト

https://cr-championship.jp/



「クラロワ」公式YouTube

https://www.youtube.com/clashroyalejapan





『クラロワ 世界一決定戦』概要

【名称】

Clash Royale Crown Championship World Finals 2017

（日本語での大会名称は『クラロワ 世界一決定戦』）



【開催日時】

2017年12月3日（日）

午前10時 （GMT: グリニッジ標準時 / 日本時間 午後6時）開始



【会場】

ロンドン Copper Box Arena （カッパー・ボックスアリーナ）

＜住所＞Copper Street, London E20 3HB, UK

http://www.queenelizabetholympicpark.co.uk/the-par...



【入場料】

40 GBP（イギリスポンド）＊景品付き



【開場時間】

午前8時30分（GMT: グリニッジ標準時 / 日本時間 午後4時30分）



【年齢制限】

16歳以上



入場チケットは公式サイトにて発売中です。

https://crownchampionship.clashroyale.com/worldfin...

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果たして日本代表2名は誰になるのか、そして世界一の栄光を勝ち取るのはどんなプレイヤーなのか。



歴史的瞬間が、もうすぐ訪れようとしています。心してお待ちください。





それでは、アリーナでお会いしましょう！

