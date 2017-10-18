【クラロワ 世界一決定戦】世界最強のプレイヤーを決めようじゃないか
2017年12月3日（日）、超ビッグなクラロワの世界大会『クラロワ 世界一決定戦』がロンドンで行われます！
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世界8地域の代表となる16名のプレイヤーが出場する本大会は、各地での代表決定戦での賞金を含め、賞金総額なんと約1億円！（ロンドンでの『クラロワ 世界一決定戦』の優勝賞金は15万ドル、賞金総額は40万ドル）
この16名のプレイヤーたちは、各地域で初夏から開催された予選を勝ち上がった猛者たち。予選には、全世界でのべ2,700万名以上のプレイヤーが参加し、熱戦を繰り広げました！
世界に挑む日本代表2名はいったい誰だ！？
5月から開催され、41,230名のプレイヤーが参加した『クラロワ 日本一決定戦』。
熱きバトルを戦い抜いた8名が、11月12日（日）19時より行われる『THE FINAL決勝大会』に出場し、『クラロワ 世界一決定戦』に参加する日本代表2名を賭けて戦います。
『THE FINAL決勝大会』出場者は、ZEROS、天GOD、かチュ、アマテラス、リュウぽん、『O〜イズミ』、 みかん坊や、フチの8名。果たして日本代表として世界一に挑む挑戦権を掴むのは誰だ！？
バトルの様子はYouTubeチャンネル 『クラロワ日本一決定戦』公式番組で生配信しますので、どうぞお見逃しなく！
『クラロワ 日本一決定戦』特設サイト
https://cr-championship.jp/
「クラロワ」公式YouTube
https://www.youtube.com/clashroyalejapan
『クラロワ 世界一決定戦』概要
【名称】
Clash Royale Crown Championship World Finals 2017
（日本語での大会名称は『クラロワ 世界一決定戦』）
【開催日時】
2017年12月3日（日）
午前10時 （GMT: グリニッジ標準時 / 日本時間 午後6時）開始
【会場】
ロンドン Copper Box Arena （カッパー・ボックスアリーナ）
＜住所＞Copper Street, London E20 3HB, UK
http://www.queenelizabetholympicpark.co.uk/the-par...
【入場料】
40 GBP（イギリスポンド）＊景品付き
【開場時間】
午前8時30分（GMT: グリニッジ標準時 / 日本時間 午後4時30分）
【年齢制限】
16歳以上
入場チケットは公式サイトにて発売中です。
https://crownchampionship.clashroyale.com/worldfin...
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果たして日本代表2名は誰になるのか、そして世界一の栄光を勝ち取るのはどんなプレイヤーなのか。
歴史的瞬間が、もうすぐ訪れようとしています。心してお待ちください。
それでは、アリーナでお会いしましょう！