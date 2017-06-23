【クラロワ 日本一決定戦】6月の決勝に挑む猛者のデッキを紹介！
6月25日（日） 20時より、「クラロワ 日本一決定戦」6月大会の決勝が行われます！
今月の参加者8288人。激闘をくぐり抜けた8人が、この決勝で熾烈なバトルを繰り広げます。
決勝参加者3人のデッキをピックアップ！
決勝に挑む8人の中から、今回は3人のデッキをご紹介します。
ごちうさ大好き♥
ルーン
（3次予選順位：3位）
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P.E.K.K.A、ダークプリンス、プリンスがいるデッキ（通称PPPデッキ）です。
P.E.K.K.Aを出すと、そちら側のタワーを守ろうと相手が対策してくるので、その隙に逆側のタワーめがけてダークプリンスやプリンスを出撃！
矢の雨やベビードラゴンで防衛しつつ、攻め時にはフリーズで一気に相手を落とすのも手です。
三重の巨スケマスター
ことり
（3次予選順位：4位）
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巨大スケルトンとゴブリンバレルが組み込まれたユニークなデッキです。
複数ユニットが多く、処理されにくい構成に。また、巨大スケルトンは防衛役として活躍しながら、タワーに届けば死亡時の爆弾で大ダメージを与えることができます！
防衛にはインフェルノタワーやザップが大いに活躍します。
世界の無課KING
フチ
（3次予選順位：8位）
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ジャイアントとダークネクロを組み合わせたデッキです。
ジャイアントを盾役として前に出し、その後ろにダークネクロを置くことで、コウモリを大量に発生させることができます。
ベビードラゴン、ザップ、ライトニングなど、防衛や攻めのサポート役もばっちりのデッキです！
決勝の模様は6月25日（日） 20時ライブ配信！
今回ご紹介した以外にも、さまざまなデッキが繰り出される決勝戦。
ぜひ、その激闘を目撃してください！
きっと予想もつかない展開が待っているはずです。
それでは、アリーナでお会いしましょう！