6月25日（日） 20時より、「クラロワ 日本一決定戦」6月大会の決勝が行われます！



今月の参加者8288人。激闘をくぐり抜けた8人が、この決勝で熾烈なバトルを繰り広げます。





決勝参加者3人のデッキをピックアップ！

決勝に挑む8人の中から、今回は3人のデッキをご紹介します。



ごちうさ大好き♥



ルーン

（3次予選順位：3位）



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P.E.K.K.A、ダークプリンス、プリンスがいるデッキ（通称PPPデッキ）です。



P.E.K.K.Aを出すと、そちら側のタワーを守ろうと相手が対策してくるので、その隙に逆側のタワーめがけてダークプリンスやプリンスを出撃！



矢の雨やベビードラゴンで防衛しつつ、攻め時にはフリーズで一気に相手を落とすのも手です。







三重の巨スケマスター

ことり

（3次予選順位：4位）



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巨大スケルトンとゴブリンバレルが組み込まれたユニークなデッキです。



複数ユニットが多く、処理されにくい構成に。また、巨大スケルトンは防衛役として活躍しながら、タワーに届けば死亡時の爆弾で大ダメージを与えることができます！



防衛にはインフェルノタワーやザップが大いに活躍します。







世界の無課KING

フチ

（3次予選順位：8位）



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ジャイアントとダークネクロを組み合わせたデッキです。



ジャイアントを盾役として前に出し、その後ろにダークネクロを置くことで、コウモリを大量に発生させることができます。



ベビードラゴン、ザップ、ライトニングなど、防衛や攻めのサポート役もばっちりのデッキです！







決勝の模様は6月25日（日） 20時ライブ配信！



今回ご紹介した以外にも、さまざまなデッキが繰り出される決勝戦。



ぜひ、その激闘を目撃してください！



きっと予想もつかない展開が待っているはずです。





それでは、アリーナでお会いしましょう！

