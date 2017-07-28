7月30日（日） 20時より、「クラロワ 日本一決定戦」7月大会の決勝が行われます！



今月の大会の参加者は10059人。その激闘をくぐり抜けてきた8人が、決勝の舞台で熾烈なバトルを繰り広げます。





決勝参加者8人のデッキを紹介！

今回は、決勝に挑む8人全員の3次予選でのデッキをご紹介したいと思います。





RADWIMPS

（3次予選順位：1位）



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ダークネクロを鏡で複製し、アイスゴーレムやディガーでターゲットを取りながらダークネクロをタワーへ到達させて大きなダメージを与えるデッキです。RADWIMPSさんは、なるべく他の人と被らないデッキを意識しているそうです！







天GOD

（3次予選順位：2位）



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ダークネクロや攻城バーバリアンを、アイスゴーレムやアイススピリット、エレクトロウィザードでサポートしながら攻めていくデッキです。天GODさんはRADWIMPSさんと同じ年の17歳。みごとライバルを倒すことはできるでしょうか！？







Licht70

（3次予選順位：3位）



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アイスゴーレムやディガーにターゲットを取りつつ、ダークネクロやアサシン ユーノで攻めるデッキです。防衛ではP.E.K.K.Aが大活躍。Licht70さんは、「決勝では対戦相手を研究して、相性の良いデッキ・戦い方で臨みたい」とのことです。







lo☆鷲尾伶菜☆ve

（3次予選順位：4位）



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スケルトンラッシュとポイズンでじわじわダメージを与えていくデッキです。lo☆鷲尾伶菜☆veさんは3次予選において、やっかいな三銃士をトルネードで一ヶ所にまとめ、そこにファイアボールでとどめを刺すという戦法が光りました。







だに

（3次予選順位：5位）



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エリクサーポンプでエリクサーを貯めつつ、ラヴァハウンドの後ろにエアバルーンを出してタワーを落としに行くデッキです。だにさんは「ラヴァバル使いとして日本一になりたい」と意気込んでいます！







智也

（3次予選順位：6位）



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三銃士にヒールを使い、ヒットポイントを維持しながら相手のタワーを狙っていくデッキです。クラロワ歴9ヶ月の智也さん、みごと優勝を掴み取ることができるでしょうか？乞うご期待！







アムロ

（3次予選順位：7位）



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P.E.K.K.Aの後ろにダークネクロを置き、コウモリを量産させるデッキです。攻城バーバリアンやアサシン ユーノもいい仕事をします。アムロさん、今回優勝を目論んでいるそうなので、ぜひ頑張っていただきたいところ！







ZEORS

（3次予選順位：8位）



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攻城バーバリアンを主軸とし、アサシン ユーノやダークネクロも組み合わせ攻めていくデッキです。試合の後半には三銃士も活躍。「戦うからには勝ちたい」と意気込むZEROSさんの行く末に期待です！







決勝の模様は7月30日（日） 20時ライブ配信！







今回ご紹介した以外にも、さまざまなデッキが繰り出される決勝戦。



ぜひ、その激闘を目撃してください！





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それでは、アリーナでお会いしましょう！

