【クラロワ 日本一決定戦】7月の決勝に挑む8人のデッキを紹介！
7月30日（日） 20時より、「クラロワ 日本一決定戦」7月大会の決勝が行われます！
今月の大会の参加者は10059人。その激闘をくぐり抜けてきた8人が、決勝の舞台で熾烈なバトルを繰り広げます。
決勝参加者8人のデッキを紹介！
今回は、決勝に挑む8人全員の3次予選でのデッキをご紹介したいと思います。
RADWIMPS
（3次予選順位：1位）
Link to image
ダークネクロを鏡で複製し、アイスゴーレムやディガーでターゲットを取りながらダークネクロをタワーへ到達させて大きなダメージを与えるデッキです。RADWIMPSさんは、なるべく他の人と被らないデッキを意識しているそうです！
天GOD
（3次予選順位：2位）
Link to image
ダークネクロや攻城バーバリアンを、アイスゴーレムやアイススピリット、エレクトロウィザードでサポートしながら攻めていくデッキです。天GODさんはRADWIMPSさんと同じ年の17歳。みごとライバルを倒すことはできるでしょうか！？
Licht70
（3次予選順位：3位）
Link to image
アイスゴーレムやディガーにターゲットを取りつつ、ダークネクロやアサシン ユーノで攻めるデッキです。防衛ではP.E.K.K.Aが大活躍。Licht70さんは、「決勝では対戦相手を研究して、相性の良いデッキ・戦い方で臨みたい」とのことです。
lo☆鷲尾伶菜☆ve
（3次予選順位：4位）
Link to image
スケルトンラッシュとポイズンでじわじわダメージを与えていくデッキです。lo☆鷲尾伶菜☆veさんは3次予選において、やっかいな三銃士をトルネードで一ヶ所にまとめ、そこにファイアボールでとどめを刺すという戦法が光りました。
だに
（3次予選順位：5位）
Link to image
エリクサーポンプでエリクサーを貯めつつ、ラヴァハウンドの後ろにエアバルーンを出してタワーを落としに行くデッキです。だにさんは「ラヴァバル使いとして日本一になりたい」と意気込んでいます！
智也
（3次予選順位：6位）
Link to image
三銃士にヒールを使い、ヒットポイントを維持しながら相手のタワーを狙っていくデッキです。クラロワ歴9ヶ月の智也さん、みごと優勝を掴み取ることができるでしょうか？乞うご期待！
アムロ
（3次予選順位：7位）
Link to image
P.E.K.K.Aの後ろにダークネクロを置き、コウモリを量産させるデッキです。攻城バーバリアンやアサシン ユーノもいい仕事をします。アムロさん、今回優勝を目論んでいるそうなので、ぜひ頑張っていただきたいところ！
ZEORS
（3次予選順位：8位）
Link to image
攻城バーバリアンを主軸とし、アサシン ユーノやダークネクロも組み合わせ攻めていくデッキです。試合の後半には三銃士も活躍。「戦うからには勝ちたい」と意気込むZEROSさんの行く末に期待です！
決勝の模様は7月30日（日） 20時ライブ配信！
今回ご紹介した以外にも、さまざまなデッキが繰り出される決勝戦。
ぜひ、その激闘を目撃してください！
優勝者を予想して1000エメラルドをゲットしよう！
Twitterでは、優勝者を予想して当たった方20名に、抽選で1000エメラルドをプレゼントするキャンペーンも実施中です。
以下の2つのリンクより、1人だけを選んでツイートしてみてくださいね。
https://twitter.com/ClashRoyaleJP/status/890118406...
https://twitter.com/ClashRoyaleJP/status/890118514...
それでは、アリーナでお会いしましょう！