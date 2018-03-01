3月2日（金）〜3月8日（木）23:59の期間中、クラロワ公式ツイッター（@ClashRoyaleJP）をフォローの上、「2周年記念拡散キャンペーンツイート」をRTしてくれた人の中から抽選で30名に、クラロワ公式ツイッターのフォロワー数分のエメラルド山分けチャンス！



たとえばフォロワーが20万人なら、20万エメラルドを30名で山分け（1名あたり約6600エメラルド）となります。



このビッグチャンスをお見逃しなく！





その他にも2周年記念企画をご用意しています！

1000人大会とTwitterキャンペーン以外にも、楽しい企画をご用意しました。



詳細は追ってクラロワニュースおよびブログで発表いたしますので、どうぞお楽しみに。





それでは、アリーナでお会いしましょう！

