【クラロワ2周年】100万エメラルドのチャンス！？特別企画実施！
3/2（金）でクラロワは2周年を迎えました！
クラロワがここまでやってこられたのも、プレイしてくれる皆さんのおかげです。
そこで、感謝の気持ちを込めて、いくつかのクラロワ2周年記念企画を実施します！
合計100万エメラルドプレゼント！5日間連続1000人大会！
3/2（金）〜3/6（火）の期間中、YouTuber・Mirrativ配信者が5日間連続で1000人大会を開催します。
大会は毎日20時50分よりスタートし、大会参加者・番組視聴者どちらにもエメラルドが当たるチャンスがあります！
【配信スケジュール】
3/2（金）20:50〜：ドズルさん
3/3（土）20:50〜：偽きおさん
3/4（日）20:50〜：きおきおさん
3/5（月）20:50〜：ぼんじゅうるさん
3/6（火）20:50〜：みかん坊やさん
毎回参加者は上位20名、視聴者は抽選で20名にエメラルドをプレゼント（5日間で合計200名）。
【大会参加者に配布されるエメラルド】
1位：20000エメラルド
2位：15000エメラルド
3位：10000エメラルド
4位、5位：7500エメラルド
6位〜10位：4000エメラルド
11位～20位：2000エメラルド
そして視聴者に抽選で付与されるエメラルドは、20名それぞれに5000エメラルド。なんと合計配布エメラルドは100万エメラルドにもなります！
【応募方法】
①クラロワ公式ツイッター（@ClashRoyaleJP）のフォロー
②配信者のチャンネル登録（YouTuber）or フォロー（Mirrativ配信者）
③配信のシェア
ぜひ奮ってご参加くださいませ！
エメラルド山分けTwitterキャンペーン！
3月2日（金）〜3月8日（木）23:59の期間中、クラロワ公式ツイッター（@ClashRoyaleJP）をフォローの上、「2周年記念拡散キャンペーンツイート」をRTしてくれた人の中から抽選で30名に、クラロワ公式ツイッターのフォロワー数分のエメラルド山分けチャンス！
たとえばフォロワーが20万人なら、20万エメラルドを30名で山分け（1名あたり約6600エメラルド）となります。
このビッグチャンスをお見逃しなく！
その他にも2周年記念企画をご用意しています！
1000人大会とTwitterキャンペーン以外にも、楽しい企画をご用意しました。
詳細は追ってクラロワニュースおよびブログで発表いたしますので、どうぞお楽しみに。
それでは、アリーナでお会いしましょう！