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2023年2月22日
Blog – Clash Royale

クラロワ7周年記念を一緒にお祝いしよう🎂

いつもプレイしてくださるプレイヤーのみなさんのおかげで、

クラロワはまもなく7周年をむかえます👏✨


そして、クラロワ7周年をコミュニティのみなさんと一緒にお祝いすべく…

日本コミュニティ限定のスペシャルイベントを企画！

その名も…

『7人7色トーナメント』

いつもクラロワコミュニティを盛り上げてくださっている7名のクリエイターが7日間を通して1000人大会を開催！

7人7色トーナメントでは、各クリエイターがそれぞれいつもとは一味違った大会＆配信を提供します！


今すぐ、7人7色トーナメントのラインナップをチェックしましょう！👀👇


  • DAY1 - 2月26日(日)🎓19:00

ライキジョーンズ 『学生限定大会！』

学生全員学生証を持って集合！

📺ライキジョーンズ - YouTube


  • DAY2 - 2月27日(月)🍜19:00

みかん坊や『クラロワ界のラーメン好き集合！』

”クラロワ” ”ラーメン”両方好きな人はとりあえずここ！

📺みかん坊や/MIKAN BOY - YouTube


  • DAY3 - 2月28日(火)🐇19:00

きたっしゃん 『年男年女限定！うさぎ年の戦い』

年男きたっしゃんによるクラロワ一縁起の良い1000人大会？

📺Kitassyan/きたっしゃん - YouTube


  • DAY4 - 3月1日(水)🔥19:00

ラッシュ『熱い男だけの熱いカードバトル！』

熱いメンズ限定！炎系のカードをデッキに入れて戦いに挑もう！

📺Rush CR - YouTube


  • DAY5 - 3月2日(木)⚔️19:00

けんつめし『最強プレイヤーによる激戦！』

自分の実力を試したいプレイヤーは名乗り出よ！

📺けんつめし - YouTube


  • DAY6 - 3月3日(金)👔 22:00

焼き鳥『集まれ！現役社会人！』

一週間の疲れを癒しながら、ゆったり1000人大会もありですよね…？

📺 焼き鳥 Clash Royale - YouTube


  • DAY7 - 3月4日(土)👯‍♀️19:00

RAD『ガールズロワイヤル！』

クラロワ女子も負けてられない！RADが率いるクラロワ女子会！

📺RAD Clash Royale - YouTube


🎁7人7色トーナメント賞品🎁

各クリエイターの大会参加者のうち、7名様(全大会で計49名様)にクラロワグッズをプレゼント！

  • 1位 /

    7位 /

    77位 /

    777位

  • 特別賞：

    3名様

    （プレゼントを獲得する方法は、各クリエイターの配信をチェック📺）


ぜひ、さまざまなクリエイターの大会に参加してみてください！💪

／／

㊗️7人7色トーナメント🎉

RTキャンペーン実施中！

＼＼

クリエイターの大会をサポートして、クラロワグッズをゲットしよう！


✅参加方法

日本公式Twitterで、大会への参加や配信の視聴が楽しみなクリエイターの大会投稿をRTして投票！

✅賞品

クラロワグッズ(ランダム)

✅当選者数

100名様

✅参加締め切り

DAY7 - 3月4日(土) の配信終了まで


参加する👇

https://twitter.com/ClashRoyal...

イベントの最新情報は、クラロワ日本公式Twitterもしくは、クリエイターのチャンネルでご確認ください！