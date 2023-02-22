いつもプレイしてくださるプレイヤーのみなさんのおかげで、

クラロワはまもなく7周年をむかえます👏✨





そして、クラロワ7周年をコミュニティのみなさんと一緒にお祝いすべく…

日本コミュニティ限定のスペシャルイベントを企画！

その名も…

『7人7色トーナメント』

いつもクラロワコミュニティを盛り上げてくださっている7名のクリエイターが7日間を通して1000人大会を開催！

7人7色トーナメントでは、各クリエイターがそれぞれいつもとは一味違った大会＆配信を提供します！





今すぐ、7人7色トーナメントのラインナップをチェックしましょう！👀👇



