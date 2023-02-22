クラロワ7周年記念を一緒にお祝いしよう🎂
いつもプレイしてくださるプレイヤーのみなさんのおかげで、
クラロワはまもなく7周年をむかえます👏✨
そして、クラロワ7周年をコミュニティのみなさんと一緒にお祝いすべく…
日本コミュニティ限定のスペシャルイベントを企画！
その名も…
『7人7色トーナメント』
いつもクラロワコミュニティを盛り上げてくださっている7名のクリエイターが7日間を通して1000人大会を開催！
7人7色トーナメントでは、各クリエイターがそれぞれいつもとは一味違った大会＆配信を提供します！
今すぐ、7人7色トーナメントのラインナップをチェックしましょう！👀👇
DAY1 - 2月26日(日)🎓19:00
ライキジョーンズ 『学生限定大会！』
学生全員学生証を持って集合！
DAY2 - 2月27日(月)🍜19:00
みかん坊や『クラロワ界のラーメン好き集合！』
”クラロワ” ”ラーメン”両方好きな人はとりあえずここ！
DAY3 - 2月28日(火)🐇19:00
きたっしゃん 『年男年女限定！うさぎ年の戦い』
年男きたっしゃんによるクラロワ一縁起の良い1000人大会？
DAY4 - 3月1日(水)🔥19:00
ラッシュ『熱い男だけの熱いカードバトル！』
熱いメンズ限定！炎系のカードをデッキに入れて戦いに挑もう！
DAY5 - 3月2日(木)⚔️19:00
けんつめし『最強プレイヤーによる激戦！』
自分の実力を試したいプレイヤーは名乗り出よ！
DAY6 - 3月3日(金)👔 22:00
焼き鳥『集まれ！現役社会人！』
一週間の疲れを癒しながら、ゆったり1000人大会もありですよね…？
DAY7 - 3月4日(土)👯♀️19:00
RAD『ガールズロワイヤル！』
クラロワ女子も負けてられない！RADが率いるクラロワ女子会！
🎁7人7色トーナメント賞品🎁
各クリエイターの大会参加者のうち、7名様(全大会で計49名様)にクラロワグッズをプレゼント！
1位 /
7位 /
77位 /
777位
特別賞：
3名様
（プレゼントを獲得する方法は、各クリエイターの配信をチェック📺）
ぜひ、さまざまなクリエイターの大会に参加してみてください！💪
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㊗️7人7色トーナメント🎉
RTキャンペーン実施中！
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クリエイターの大会をサポートして、クラロワグッズをゲットしよう！
✅参加方法
日本公式Twitterで、大会への参加や配信の視聴が楽しみなクリエイターの大会投稿をRTして投票！
✅賞品
クラロワグッズ(ランダム)
✅当選者数
100名様
✅参加締め切り
DAY7 - 3月4日(土) の配信終了まで
参加する👇
イベントの最新情報は、クラロワ日本公式Twitterもしくは、クリエイターのチャンネルでご確認ください！