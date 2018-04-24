

2日目：戦闘日

栄光を目指して、クランカードで戦いましょう！戦闘日に最も多くの勝利を挙げたクランが、勝者となります！

戦闘日には、 1人1回 バトルに参加できます。

あなたの目標はただひとつ、その1戦に勝つことです。

戦闘日は、所属クランの全員が同じクランカードを使って戦います。

クランカードで対戦デッキを作ってクランと共有したり、デッキ作りのうまいメンバーのデッキをコピーしてみましょう！

クランカードがあなたの所有カードのレベルを上回ることはありません。レベルの高いクランカードを使うには、所有カードをアップグレードする必要があります。

決戦バトルの前に、フレンドバトルでクラン対戦デッキをテストしてみましょう。

クランメンバーが決戦バトルに挑む際は、忘れずに激励しましょう。