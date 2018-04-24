クラン対戦の全貌を大公開！遊び方をご説明します！
クラン対戦は、クランメンバー全員が一丸となって戦う、2日間にわたるイベントです！
栄光と報酬をかけて、クランメンバーと共に世界中のクランを相手に戦いましょう！
始める前に…
活動的なクランを探しましょう！クラン対戦に参加するには、最低でも10人のクランメンバーが必要です。
で配信してクランメンバーを募集しましょう！
すべての参加者は、キングレベル8以上である必要があります。
クラン対戦を開始できるのは、リーダーまたはサブリーダーだけです。
所属クランがクラン対戦を開始すると、「ソーシャル」タブに以下のようなマップが表れます！
1日目：準備日
自分のカードを使って戦い、クランカードを集めましょう。クランカードは、戦闘日に使用するクラン対戦デッキを組み立てるために使われます。
準備日には、
1人3回
バトルに参加できます。
目標は、できるだけ多くのクランカードを集めることです。
マップにはさまざまなゲームモードが表示されていますが、それらは誰かがプレイする度に入れ替わります。
どのゲームモードからも勝敗に関わらずクランカードをもらえますが、勝利するとより多くもらえます。
自分のアリーナレベルが高いほど、より多くのクランカードを獲得できます。
各ゲームモードに合わせて、さまざまなデッキを作りましょう。
準備日が終了すると、戦闘日が始まります！
2日目：戦闘日
栄光を目指して、クランカードで戦いましょう！戦闘日に最も多くの勝利を挙げたクランが、勝者となります！
戦闘日には、
1人1回
バトルに参加できます。
あなたの目標はただひとつ、その1戦に勝つことです。
戦闘日は、所属クランの全員が同じクランカードを使って戦います。
クランカードで対戦デッキを作ってクランと共有したり、デッキ作りのうまいメンバーのデッキをコピーしてみましょう！
クランカードがあなたの所有カードのレベルを上回ることはありません。レベルの高いクランカードを使うには、所有カードをアップグレードする必要があります。
決戦バトルの前に、フレンドバトルでクラン対戦デッキをテストしてみましょう。
クランメンバーが決戦バトルに挑む際は、忘れずに激励しましょう。
戦闘日が終了すると、あなたのクランはクラントロフィーを受け取り、 次のクラン対戦を開始できるようになります！
報酬について
クラントロフィーは、クラン対戦におけるクランの成績を示すものです。
クラントロフィーを集めて上位のクランリーグを目指しましょう。
クラン対戦シーズンが終了すると、対戦宝箱が手に入ります。
対戦宝箱は、現在のクランリーグ
と
、シーズン中に
あなた
が参加した対戦で記録した最高ランクに基づいて変化します。
ランキングでより良い記録を残すか、上位のリーグに進んで、より大きな宝箱を手に入れましょう！
ここまで読んでくださったあなたなら、きっと勝てるはずです。
クランの栄光を掴むために、たくさん遊んでみてくださいね。
それでは、アリーナでお会いしましょう！
クラッシュ・ロワイヤル開発チーム