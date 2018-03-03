

皆さんお気付きになったでしょうか？





実はこの曲、クラロワの音を使ってつくられているんです！





ユニットやスタンプの声、カードを使うときの音、ボタンを選択したときの音などなど…さまざまな音を使いながら、カッコいい曲を仕上げていただきました。





そして映像にはこれまでの名場面を散りばめています！





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