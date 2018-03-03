グラミー賞ノミネーターがクラロワの音で楽曲を制作！
グラミー賞2017に日本人として唯一ノミネートされたアーティスト、starRoさんをご存知でしょうか？
ロサンゼルスを拠点に活躍し、世界中からの注目を集める彼が、なんと今回、クラロワ2周年を記念して曲をつくってくれました！
まずは実際に曲をお聞きください。
皆さんお気付きになったでしょうか？
実はこの曲、クラロワの音を使ってつくられているんです！
ユニットやスタンプの声、カードを使うときの音、ボタンを選択したときの音などなど…さまざまな音を使いながら、カッコいい曲を仕上げていただきました。
そして映像にはこれまでの名場面を散りばめています！
starRoさんについて
ロサンゼルスを拠点とする日本人プロデューサー。2013年にJanet Jacksonのリミックスがネット上で話題になったのをきっかけに、現在世界で最も注目されるレーベルSOULECTIONと契約。近年ではBBC Xtra1にてSian AndersonからRemix Top5に3週連続（1位を含む）ランクインを果たし、Giles Petersonからもヘビーローテーションで曲をかけられるなど、アメリカにとどまらず、UK・ヨーロッパ方面からも高い評価を受けている。2017年には、第59回グラミー賞「最優秀リミックス・レコーディング部門」に日本人として初めてノミネートされる。
【SoundCloud】
https://soundcloud.com/starro
【Twitter】
https://twitter.com/starRo75
【instagram】
https://www.instagram.com/starro/
【Facebook】
https://www.facebook.com/starRoofficial/?fref=ts
…ということで、以上が楽曲とstarRoさんの紹介でした！
クラロワのどの音が使われているのか、どの場面が散りばめられているのかを、ぜひ聴きながら確認してみてくださいね。
それでは、アリーナでお会いしましょう！