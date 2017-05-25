大きな盛り上がりを見せている「クラロワ 日本一決定戦」。



5/28（日）20:00より、クラロワ公式YouTubeチャンネル内のクラロワ公式番組にて、5月の決勝トーナメントが生放送されます。



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公式番組のMCはお笑いコンビのエレキコミックさんが務め、アシスタントにはファッションモデル・タレントの藤井サチさん、レポーターには女性ラッパーとして注目度急上昇中のあっこゴリラさん、ゲームの実況・解説にはYouTuberのドズルさんとStanSmithさんを迎え、豪華なメンバーとともに、「クラロワ 日本一決定戦」の魅力を余すところなくお送りします。



また、今回番組を盛り上げるテーマソングは、ゲスの極み乙女。のサードアルバム『達磨林檎』のリード曲『シアワセ林檎』に決定！



ぜひ、生放送でチェックしてみてくださいね。











※クラロワ公式YouTubeチャンネルではさまざまな動画をアップしています。この機会にぜひチャンネル登録を！





5月の決勝トーナメント参加者



たくさんの大会参加者の中から勝ち残った8人の猛者たちはこちら！





１位：ゴーレムを愛しゴーレムに愛された男

けんつめし

（所属クラン：∽Blast Arise∽）



２位：ラヴァハウンドLOVER

REON

（所属クラン：ロワキチの集会所）



３位：大会荒らしの神

アマテラス

（所属クラン：∽Blast Arise∽）



４位：ごちうさ大好き♥

ルーン

（所属クラン：ごちうさ愛好会♡）



５位：ザ・無名

ヤッシー

（所属クラン：たまごかけごはん）



６位：安定・堅実・理系人間

ときめき♥

（所属クラン：∽Blast Arise∽）



７位：日本屈指の三銃士操縦士

crepe

（所属クラン：ジェンコ・オリーブ商会）



８位：日本初の天界プレイヤー

RADWIMPS

（所属クラン：Celica Square）



また、クラロワ公式Twitterでは、誰が勝つかを予想してエメラルドやGoogle Playギフトカードがもらえるキャンペーンも同時開催中です。







プレゼントキャンペーン参加方法



Step 1：クラロワ公式Twitterをフォロー

Step 2：応援したいプレイヤーを選ぶ（以下のリンクより1人お選びください）

リンク①↓↓

けんつめしさん、REONさん、アマテラスさん、ルーンさん

https://twitter.com/ClashRoyaleJP/status/867696771828297728

リンク②↓↓



ヤッシーさん、ときめき♥さん、crepeさん、RADWIMPSさん

https://twitter.com/ClashRoyaleJP/status/867696762399498240



ご注意：リンクが正しく表示されない場合がありますので、Twitterのアプリで開いてください。





Step 3：ハッシュタグ「#クラロワ日本一決定戦」をつけてツイート

※当選案内などはTwitterのDMにて行わせていただきます。





果たして栄光を勝ち取るのは誰なのか…！？



5/28の生放送で、運命のゆくえを見届けてくださいね。





それではアリーナで、いや、公式番組でお会いしましょう！

