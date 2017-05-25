日本最強は誰だ..激闘をくぐり抜けた8名が生放送で激突
大きな盛り上がりを見せている「クラロワ 日本一決定戦」。
5/28（日）20:00より、クラロワ公式YouTubeチャンネル内のクラロワ公式番組にて、5月の決勝トーナメントが生放送されます。
Link to image
公式番組のMCはお笑いコンビのエレキコミックさんが務め、アシスタントにはファッションモデル・タレントの藤井サチさん、レポーターには女性ラッパーとして注目度急上昇中のあっこゴリラさん、ゲームの実況・解説にはYouTuberのドズルさんとStanSmithさんを迎え、豪華なメンバーとともに、「クラロワ 日本一決定戦」の魅力を余すところなくお送りします。
また、今回番組を盛り上げるテーマソングは、ゲスの極み乙女。のサードアルバム『達磨林檎』のリード曲『シアワセ林檎』に決定！
ぜひ、生放送でチェックしてみてくださいね。
※クラロワ公式YouTubeチャンネルではさまざまな動画をアップしています。この機会にぜひチャンネル登録を！
5月の決勝トーナメント参加者
たくさんの大会参加者の中から勝ち残った8人の猛者たちはこちら！
１位：ゴーレムを愛しゴーレムに愛された男
けんつめし
（所属クラン：∽Blast Arise∽）
２位：ラヴァハウンドLOVER
REON
（所属クラン：ロワキチの集会所）
３位：大会荒らしの神
アマテラス
（所属クラン：∽Blast Arise∽）
４位：ごちうさ大好き♥
ルーン
（所属クラン：ごちうさ愛好会♡）
５位：ザ・無名
ヤッシー
（所属クラン：たまごかけごはん）
６位：安定・堅実・理系人間
ときめき♥
（所属クラン：∽Blast Arise∽）
７位：日本屈指の三銃士操縦士
crepe
（所属クラン：ジェンコ・オリーブ商会）
８位：日本初の天界プレイヤー
RADWIMPS
（所属クラン：Celica Square）
また、クラロワ公式Twitterでは、誰が勝つかを予想してエメラルドやGoogle Playギフトカードがもらえるキャンペーンも同時開催中です。
プレゼントキャンペーン参加方法
Step 1：クラロワ公式Twitterをフォロー
Step 2：応援したいプレイヤーを選ぶ（以下のリンクより1人お選びください）
リンク①↓↓
けんつめしさん、REONさん、アマテラスさん、ルーンさん
https://twitter.com/ClashRoyaleJP/status/867696771828297728
リンク②↓↓
ヤッシーさん、ときめき♥さん、crepeさん、RADWIMPSさん
https://twitter.com/ClashRoyaleJP/status/867696762399498240
ご注意：リンクが正しく表示されない場合がありますので、Twitterのアプリで開いてください。
Step 3：ハッシュタグ「#クラロワ日本一決定戦」をつけてツイート
※当選案内などはTwitterのDMにて行わせていただきます。
果たして栄光を勝ち取るのは誰なのか…！？
5/28の生放送で、運命のゆくえを見届けてくださいね。
それではアリーナで、いや、公式番組でお会いしましょう！