注意：このバランス調整は10月9日配信予定です。

クラロワにおけるカードのバランス修正は、ゲームのテストやコミュニティからのご意見、データ分析を組み合わせて行われます。きめ細やかに調整された最高に楽しいプレイをご提供するため、定期的なバランス修正を今後も実施していく予定です。

今回のバランス修正では、スパーキー、テスラ、エレクトロウィザード等に注目しました！

スパーキー：攻撃速度が5秒から4秒に増加、ダメージが15％減少

敵のスパーキーを一撃で破壊できなくなりました。

テスラ：ダメージが30％増加、攻撃速度が0.8秒から1秒に減少

ガーゴイルやゴブリンを一撃で倒せるようになりました。

エレクトロウィザード：ダメージ4%減少、設置されてから、最初の攻撃が発動するまでの時間が0.2秒遅く

スケルトンラッシュ：効果時間が9秒から10秒に増加、半径が5から4に減少、1体目のスケルトンが召喚されるのに要する時間が0.5秒増加、スケルトンラッシュ召喚のランダム性を制御しました。

60式 ムート：ヒットポイントが5％増加、シールドのヒットポイントが5％増加

60式 ムートのシールドがメガナイトのジャンプ と 打撃に耐久できるようになりました。

ライトニング：ダメージが3％減少、半径が3.5から3へ減少

槍ゴブリン：攻撃速度が1.3秒から1.1秒に増加

バルキリー：ダメージが5％増加

プリンセスと吹き矢ゴブリンを一度で、バーバリアンは三度の攻撃で仕留められるようになりました。

修正点：

アサシン ユーノとメガナイトを修正： アサシン ユーノのダッシュおよびメガナイトのジャンプの距離が実際よりも短い不具合の修正。

60式 ムートの修正： ユニットが時々敵の60式 ムートを攻撃するのをやめたり、ごくたまに破壊された60式 ムートの後ろで止まって動けなくなる不具合の修正。

インフェルノドラゴンとインフェルノタワーの修正： 盾の戦士やダークプリンス、60式 ムート等のシールドが破壊された後、ダメージがリセットされない不具合の修正。

ユニットの進行方向の修正： ユニットが予想できない方向へ進む。行動がより予想しやすくなる はず です。

以上が今回のバランス調整です。いかがですか？皆さんのクラロワライフが、いっそう充実することを願っています。





ご意見やご感想がございましたら、ゲーム内よりお気軽にカスタマーサポートまでお問い合せください。



それでは、アリーナでお会いしましょう！

クラッシュ・ロワイヤル開発チーム