出場選手のプロフィール



阿部鬼



最多トロフィー：5813

得意デッキ：ゴーレムデッキ

意気込み：悔いを残さないよう頑張ります！





mugi



最多トロフィー：4990

得意デッキ：枯渇デッキ

意気込み：頑張ります☺︎





ベルモンド



最多トロフィー：5522

得意デッキ：ラヴァハウンドデッキ

意気込み：悔いのないよう、頑張ります。





りんだまん



最多トロフィー：5240

得意デッキ：スケラデッキ

意気込み：イシダXのリーダーとして優勝目指して頑張ります！





きらら



最多トロフィー：4984

得意デッキ：ラヴァスケラデッキ・ゴーレムデッキ

意気込み：誰が来ても優勝するには倒さないといけないので、一戦一戦集中して優勝して見せます！





Black さいたま



最多トロフィー：5884

得意デッキ：高回転ホグデッキ

意気込み：もう既に緊張していますが、大会上位2名の猛者が自分を含め8名も集まっているということで怖じ気立つ反面、気合いも出てきます笑。ですが、楽しむことが一番だと思うので自分なりに頑張ってみます。最後に、開催してくださった運営様このような機会をありがとうございます。





TWICEめき♡



最多トロフィー：5831

得意デッキ：ゴーストデッキ

意気込み：元気よくプレイをします！





コモリーニョ



最多トロフィー：4723

得意デッキ：三銃士デッキ

意気込み：ミラティブ日本一になってフチさんに続いて日本一になりたい





以上がトーナメント表と選手のプロフィールでした。



なお、決勝大会はけんつめしさんによる進行・解説で行われます。試合ルールは、BANカードありの2本先取となっています！





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