【ミラティブクラロワ最強決定戦】優勝者を予想してエメを手に入れよう！
スマホだけでゲーム実況・生配信ができる「Mirrativ」での今年最後の戦いの場として開催された、『2017年ミラティブクラロワ最強決定戦』。
計4,000人が参加したこの大会では、4日間に渡る熾烈な予選大会が繰り広げられ、ついに先日、決勝大会に出場する8名の選手が決定しました！
決勝大会の配信は12月28日（木）20:00〜、MirrativとYouTubeでの同時生放送を予定しています。
それでは、トーナメント表と各出場選手のプロフィールを見ていきましょう！
トーナメント表
出場選手のプロフィール
阿部鬼
最多トロフィー：5813
得意デッキ：ゴーレムデッキ
意気込み：悔いを残さないよう頑張ります！
mugi
最多トロフィー：4990
得意デッキ：枯渇デッキ
意気込み：頑張ります☺︎
ベルモンド
最多トロフィー：5522
得意デッキ：ラヴァハウンドデッキ
意気込み：悔いのないよう、頑張ります。
りんだまん
最多トロフィー：5240
得意デッキ：スケラデッキ
意気込み：イシダXのリーダーとして優勝目指して頑張ります！
きらら
最多トロフィー：4984
得意デッキ：ラヴァスケラデッキ・ゴーレムデッキ
意気込み：誰が来ても優勝するには倒さないといけないので、一戦一戦集中して優勝して見せます！
Black さいたま
最多トロフィー：5884
得意デッキ：高回転ホグデッキ
意気込み：もう既に緊張していますが、大会上位2名の猛者が自分を含め8名も集まっているということで怖じ気立つ反面、気合いも出てきます笑。ですが、楽しむことが一番だと思うので自分なりに頑張ってみます。最後に、開催してくださった運営様このような機会をありがとうございます。
TWICEめき♡
最多トロフィー：5831
得意デッキ：ゴーストデッキ
意気込み：元気よくプレイをします！
コモリーニョ
最多トロフィー：4723
得意デッキ：三銃士デッキ
意気込み：ミラティブ日本一になってフチさんに続いて日本一になりたい
以上がトーナメント表と選手のプロフィールでした。
なお、決勝大会はけんつめしさんによる進行・解説で行われます。試合ルールは、BANカードありの2本先取となっています！
決勝大会の配信をシェアすると10名様に500エメラルドプレゼント！
プレゼントの応募条件は、
・Mirrativアカウントをツイッター連携する
・予選大会または決勝大会のMirrativ配信で配信をシェアする
となっています。当選者様へはMirrativ公式Twitterより後日ご連絡させていただきます！
さらに優勝者を予想するとエメラルドプレゼント！
クラロワ公式Twitterをフォローして、優勝者をみごと当てた方の中から、抽選で10名様に1000エメラルドをプレゼントします！
ぜひ予想しながら、この戦いの結末を見届けてくださいね。
それでは、アリーナでお会いしましょう！