2018年2月2日
Blog – Clash Royale
メガP.E.K.K.Aとは！？クラロワ設定トリビア（後編）
クラロワの、意外と知られていないトリビア。
今回は、前編の記事に引き続き、トリビア後編をお届けします！
トリビアその1
吹き矢ゴブリンはガムを噛んでいる。また、長年ディジュリドゥ（管楽器）を吹いてきた楽器演奏者でもある。
トリビアその2
P.E.K.K.Aは女性という設定。
トリビアその3
アイスウィザードは口ひげがセクシーすぎてテレビ出演を断られた。
トリビアその4
スケルトン部隊のスケルトンには名前がある。先頭からラリー、ハリー、ゲリー、テリー、マリー…以下省略！
トリビアその5
メガガーゴイルはカップケーキに目がない。
トリビアその6
ファイアスピリットは燃えていない時かなり可愛い姿をしている。
トリビアその7
アリーナにとって危険すぎた没カードが数枚ある。以下がそのカード。
ということで、以上がクラロワ設定トリビアの後編でした。
ゼンマイ仕掛けのメガP.E.K.K.Aがもし本当に出たら恐ろしいですね…
ちなみに今回ご紹介したトリビアは、ゲーム内の各カード情報ページから（一部）確認できますので、ぜひ他のカードもチェックしてみてください。
それでは、アリーナでお会いしましょう！