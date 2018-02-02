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2018年2月2日
Blog – Clash Royale

メガP.E.K.K.Aとは！？クラロワ設定トリビア（後編）

クラロワの、意外と知られていないトリビア。


今回は、前編の記事に引き続き、トリビア後編をお届けします！

トリビアその1

吹き矢ゴブリンはガムを噛んでいる。また、長年ディジュリドゥ（管楽器）を吹いてきた楽器演奏者でもある。

トリビアその2

P.E.K.K.Aは女性という設定。


トリビアその3

アイスウィザードは口ひげがセクシーすぎてテレビ出演を断られた。


トリビアその4

スケルトン部隊のスケルトンには名前がある。先頭からラリー、ハリー、ゲリー、テリー、マリー…以下省略！

トリビアその5

メガガーゴイルはカップケーキに目がない。

トリビアその6

ファイアスピリットは燃えていない時かなり可愛い姿をしている。

トリビアその7

アリーナにとって危険すぎた没カードが数枚ある。以下がそのカード。


ということで、以上がクラロワ設定トリビアの後編でした。

ゼンマイ仕掛けのメガP.E.K.K.Aがもし本当に出たら恐ろしいですね…

ちなみに今回ご紹介したトリビアは、ゲーム内の各カード情報ページから（一部）確認できますので、ぜひ他のカードもチェックしてみてください。


それでは、アリーナでお会いしましょう！