レトロリーグには30個の段が存在します。バトルに勝利し、ゴールドやシーズンチケットを獲得しながら段を駆け上がりましょう。最上位の段に到達すれば、レトロ・ロワイヤルの限定スタンプをゲットできます！

負けても段が下がることはないので、安心してあの頃の懐かしい気持ちを満喫してください！