2025年3月12日
Blog – Clash Royale
レトロ・ロワイヤル開催！
2017年にタイムスリップ！
3月12日から26日まで、ロイヤルゴーストが目撃され始めた頃のアリーナにタイムスリップ！80枚の初期カードのみのバトルで勝利を重ねてレトロリーグを駆け上がり、限定報酬を獲得しましょう！
古参の気分でプレイ！
昔のクラッシュ・ロワイヤルの環境を体験したい方に朗報です。タワーユニットも、限界突破も、チャンピオンもなかった時代が再来します！
レトロリーグを駆け上がれ
レトロリーグには30個の段が存在します。バトルに勝利し、ゴールドやシーズンチケットを獲得しながら段を駆け上がりましょう。最上位の段に到達すれば、レトロ・ロワイヤルの限定スタンプをゲットできます！
負けても段が下がることはないので、安心してあの頃の懐かしい気持ちを満喫してください！
栄光を求めてバトル
プロフェッショナルリーグに到達すると、トロフィー目標の進捗に応じて初期ランクが決まります。
その後は協力リーグや伝説の道のように、レトロ・ロワイヤルでのバトルの成績に応じてランクが変動します。勝利を重ねてランキングを駆け上がり、どの時代でも通用する実力を証明しましょう！
レトロ・ロワイヤルはフレンドバトルの対象外となるため、イベント期間中に思う存分プレイしておくことをおすすめします！
限定バッジ
3月26日のイベント終了時にレトロ・ロワイヤルの進捗に応じたバッジが贈呈されます。
最初のバッジはレトロリーグで1勝以上するだけでもらえます。
次のバッジはプロフェッショナルリーグに到達すると付与されます。
レトロシーズンショップ
レトロ・ロワイヤルイベントの開催中は、バナーやスタンプなどの特別報酬がシーズンショップに追加されます。イベントが終わる前にシーズントチケットを使い切りましょう！