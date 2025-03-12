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2025年3月12日
Blog – Clash Royale

レトロ・ロワイヤル開催！

2017年にタイムスリップ！

3月12日から26日まで、ロイヤルゴーストが目撃され始めた頃のアリーナにタイムスリップ！80枚の初期カードのみのバトルで勝利を重ねてレトロリーグを駆け上がり、限定報酬を獲得しましょう！

古参の気分でプレイ！

昔のクラッシュ・ロワイヤルの環境を体験したい方に朗報です。タワーユニットも、限界突破も、チャンピオンもなかった時代が再来します！

レトロリーグを駆け上がれ

レトロリーグには30個の段が存在します。バトルに勝利し、ゴールドやシーズンチケットを獲得しながら段を駆け上がりましょう。最上位の段に到達すれば、レトロ・ロワイヤルの限定スタンプをゲットできます！

負けても段が下がることはないので、安心してあの頃の懐かしい気持ちを満喫してください！

栄光を求めてバトル

プロフェッショナルリーグに到達すると、トロフィー目標の進捗に応じて初期ランクが決まります。

その後は協力リーグや伝説の道のように、レトロ・ロワイヤルでのバトルの成績に応じてランクが変動します。勝利を重ねてランキングを駆け上がり、どの時代でも通用する実力を証明しましょう！

レトロ・ロワイヤルはフレンドバトルの対象外となるため、イベント期間中に思う存分プレイしておくことをおすすめします！

限定バッジ

3月26日のイベント終了時にレトロ・ロワイヤルの進捗に応じたバッジが贈呈されます。

  • 最初のバッジはレトロリーグで1勝以上するだけでもらえます。

  • 次のバッジはプロフェッショナルリーグに到達すると付与されます。

レトロシーズンショップ

レトロ・ロワイヤルイベントの開催中は、バナーやスタンプなどの特別報酬がシーズンショップに追加されます。イベントが終わる前にシーズントチケットを使い切りましょう！

レトロ・ロワイヤルをお楽しみいただければ幸いです。クラッシュ・ロワイヤルの公式SNSアカウントにて、ぜひご感想をお聞かせください。

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2017年への時間旅行に出かける準備はできましたか？

それでは、アリーナでお会いしましょう！クラッシュ・ロワイヤル開発チーム